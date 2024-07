Julio Iglesias se rehúsa a pasar a la historia como un meme

“No quiero ser meme. Me rehusó absolutamente a ser meme. Es una situación angustiante que estoy viviendo hace años que yo digo no quiero ser meme. Les suplico. Es una situación angustiante que después de la carrera maravillosa y entrañable que tengo. He cantado con Frank Sinatra, con Tony Bennett. ¿Cuántos Bernabéu llenó Duki?”, reclamó Julio Iglesias. Interpretado por Martín Bossi, en las redes sociales.

El talentoso imitador puso el ojo a uno de los hábitos infaltables de la comunidad cibernauta en el mes de julio: los memes de Julio Iglesias. “¡Puñeteros niños! ¡Chiquillos influencers! ¡Chiquillos traperos! ¡Tiktokeros! ¡Puñeteros! ¡Córtenla!”, señaló el actor, con su característico histrionismo, y agregó: “¡Que viene julio! ¡Que viene julio! Un día julio se va a enojar y no va a venir. Y los niños se van a quedar sin vacaciones de invierno. Y los padres no van a poder descansar. Se van a quedar sin la avenida más ancha del mundo ¿Cuándo es el día de la independencia? ¿9 de Julio? ¡Fuera!”.

En medio del suceso teatral de “Bossi Live comedy”, el comediante anunció su último mes de representaciones, ofreciendo 20 funciones, en el Teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes. De esta manera se despedirá del público de Buenos Aires, presentándose de jueves a domingos, y en agosto iniciará una gira nacional por las principales provincias de la Argentina.

Por supuesto, el anuncio se llevó a cabo con un lanzamiento viral en las redes sociales de Martín Bossi dedicando un video viral al cantante de grandes éxitos como "Me olvide de vivir" y "Lo mejor de tu vida", que reconoció que ama y que tantas satisfacciones le dio en su carrera artística y sobre el escenario. La cultura del meme de mes de julio y su vínculo con Julio Iglesias, todo un auténtico mito viviente de la música popular internacional, fue una propuesta cómica imposible de rechazar para el actor.

“Que corten con esta situación bélica que me está arruinando la vida. Mi nieta se llama Abril. Esta desesperada no quiere salir a la calle, dice “abuelo, voy a ser meme”. Le agarran ataques de pánico, pobrecita. Le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Feriados Iglesias”, confesó la imitación del cantante y concluyó: “No quiero ser meme, por favor. Es desesperante haberse transformado en meme”. El video de Instagram finaliza con un compendio de las típicas imágenes cómicas protagonizado por el intérprete español.