Habló una de las periodistas que denunció a Brieger por acoso

“Soy uno de los casos que cuenta Alfie de PB. Le pedí hacerlo de forma anónima porque simplemente tenía miedo (también vergüenza). Ver que somos tantas (es increíble la cantidad de casos) y sentir un fuerte acompañamiento, me quitó el miedo y por eso estoy acá contándolo”, expresó Leticia Martínez en su cuenta de la red social X.

La periodista de El Destape apuntó contra Pedro Brieger anunciando que fue una de las fuentes anónimas que Alejandro Alfie señalo en su investigación. “Cinco chicas somos la punta del iceberg de la cantidad de mujeres que fueron víctimas de PB, con casos que arrancan desde mediados de los '90. Me da pánico pensar cómo el miedo, la vergüenza, la manipulación, entre otras cosas, nos paralizaron tanto tiempo, pero acá estamos”, explicó Martínez.

“Agradezco infinitamente a Periodistas Argentinas por este apoyo y a las chicas que compartieron su historia. A la Futurock hermosa, y a mis queridos colegas que me apañaron en este proceso (Tv Pública, El Destape y de la vida)”, agradeció la periodista. Hasta el momento, no hubo ninguna denuncia penal contra el reconocido analista de temas internacionales.

Hace unos días, en su red social, el periodista Alejandro Alfie compartió cinco testimonios de mujeres que señalaron que Pedro Brieger las acosó sexualmente. Estos relatos presuntamente ocurrieron entre 1994 y 2019. Las denuncias incluyen a una experiodista de Télam, Cecilia Guardati; Agustina Kämpfer; Leticia Martínez (que originalmente decidió permanecer anónima); una columnista de género de su propio programa de radio y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB).

“Hay un periodista muy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad, donde era docente, no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”, había anticipado Alfie. Tras la difusión de estos hechos, la agrupación Periodistas Argentinas se hizo eco de la investigación condenando los presuntos episodios denunciados.

Uno de los testimonios más crudos, replicados por Alfie, lo dio a conocer Cecilia Guardati que por entonces era periodista de Télam, en el año 2008, y fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner. “En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar”, detalló el posteo.

Entre las colegas femeninas que se pronunciaron sobre el tema, que el reportero de Clarín dio a conocer en sus redes sociales, se encontró Mariel Fitz Patrick que mensajeó: “Atención a esto que está contando Alejandro Alfie, sobre, al menos, cinco casos, de mujeres que vivieron situaciones de acoso sexual por parte del periodista Pedro Brieger”. También aporto en el hilo Romina Manguel respondiendo a un comentario sobre la falta de denuncia penal por los presuntos acosos producidos. “Porque el kirchnerismo pro iraní que lo defiende te hacía mierda. ¿O te hago un dibujito?”, respondió la periodista radial.

Por su parte, María O´Donnell afirmó: “La convicción real sobre la libertad de expresión como un valor se pone en juego cuando te toca defender ese derecho para quienes no piensan como vos, algo así sucede con el acoso sexual; si quien lo comete comparte tu ideología ahí es cuando para ser coherente no hay que callar”.