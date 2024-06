Pedro Brieger acusado de acoso: las reacciones de políticos y periodistas

“Sabíamos que eras antisemita, @PedroBriegerOk. Además, sos un abusador, qué persona horrenda, realmente. Desde ayer vengo escuchando diferentes historias de mujeres acosadas por Pedro Brieger, muchas de las cuales por diferentes razones -todas comprensibles- prefieren no contarlo públicamente. Pero que bien que nos sentimos todas cuando alguien que puso a tantas en esa situación ya no va impune por la vida. Qué ovarios las que sí se animaron a contarlo, las celebro fuerte”, expresó la diputada Sabrina Ajmechet en cuenta de la red social X.

Por su parte, la parlamentaria radical Karina Banfi, posteó:"Querido @alejandroalfie todo mi apoyo a vos con esta investigación. Conozco tu trayectoria y seriedad a la hora de informar. La acusación sobre el señor Brieger es muy grave, mejor que amenazarte será que se busque un abogado defensor.Y mi solidaridad con cada una de las víctimas. Siempre de su lado".

Las legisladoras del PRO y de la UCR fueron unas de las tantas voces que se alzaron contra Pedro Brieger, al darse a conocer una investigación periodística sobre cinco presuntos episodios de acoso sexual perpetrados por el columnista de C5N. Alejandro Alfie, periodista de Clarín, publicó una serie de testimonios que señalan a Brieger en distintos hechos ocurridos entre 1994 y 2019. Y si bien el grupo Periodistas Argentinas se hizo eco de las denuncias, compartiendo un tuit de Marcela Perelman, hasta el momento, no hay ninguna denuncia radicada en la Justicia.

Según Alfie, las víctimas incluyen a una periodista de Télam, una periodista que lo entrevistó, una columnista de género de su propio programa de radio, una alumna de la escuela de periodismo TEA, y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). En una crónica de los hechos denunciados, el periodista de Contacto Digital de Radio Rivadavia detalló en un hilo de la red social X cada uno de los casos.

“Hay un periodista muy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad donde era docente no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”, anticipó Alfie en lo que fue una crónica de casos que involucran a Brieger, basadas de distinta fuentes. Y él mismo destacó déspues: “Al mediodía se reúnen las autoridades de C5N con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido”.

Uno de los testimonios más crudos, replicados por Alfie, lo dio a conocer Cecilia Guardati que por entonces era periodista de Télam, en el año 2008, y fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner. “Estaba en Túnez. Nos avisaron de Presidencia que iba a hablar Cristina Kirchner, después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro. Como colega, yo no tenía ningún problema", afirmó la corresponsal.

Según Alfie, Guardati recibió otro mensaje de Brieger, pidiéndole si podía llevarle el audio a su habitación y contarle qué había dicho la mandataria en el encuentro. “En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar. Imagínate que lo habían enviado a cubrir la gira de Cristina Kirchner, para la TV Pública, y él hacía esto”, confesó la reportera.

"Pedro Brieger acosó horriblemente a una secretaria de la carrera de periodismo de la UB a mediados de los '90. Cuando fue encarado rogaba por su mujer e hijos. Huyó de la Universidad y la victima se sintió aliviada. Ésta investigación llevó años y @alejandroalfie la concretó", sostuvo el periodista Miguel Wiñazki, refiriéndose al caso más antiguo de presunto acoso sexual. "Tuvo que renunciar, entre 1994 y 1995, cuando acosó a una secretaria de la Carrera de Periodismo, dentro de la Facultad de Derecho”, declaró una fuente anónima a Alfie, destacando que el hecho se realizo de forma telefónica.

La respuesta de Pedro Brieger

Entre las colegas que se pronunciaron sobre el tema, Mariel Fitz Patrick mensajeó: "Atención a esto que está contando Alejandro Alfie, sobre, al menos cinco casos, de mujeres que vivieron situaciones de acoso sexual por parte del periodista Pedro Brieger". También aporto en el hilo la periodista Romina Manguel respondiendo a un comentario sobre la falta de denuncia penales por los presuntos acosos producidos. "Porque el kirchnerismo pro irani que lo defiende te hacia mierda. O te hago un dibujito?", respondió Manguel.

Alfie detalló una conversación que tuvo con el periodista denunciado. “Le conté cada uno de los casos relevados, para que pueda responder, pero le pedí que no tomara contacto con las mujeres”, revelo el denunciante y dio a conocer la repuesta de Brieger: “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista. Quédate tranquilo que yo no tengo contacto ninguno con las personas que mencionas y menos por cosas que no ocurrieron. Entiendo que tengan que desviar la información hacia cualquier barbaridad para tapar la inseguridad y la economía del gobierno".

“Te adelanto que, de persistir en la difamación, tendré que recurrir a un abogado para denunciar a tus fuentes y a vos y reclamarle me indemnicen los perjuicios que me generen por difundir acusaciones falsas de semejante gravedad. Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone", concluyó Pedro Brieger.

A partir de la viralización de los testimonios, la situación del analista de internacionales en el canal de noticia C5N esta en revisión. Alfie explicó en su hilo que la investigación comenzó después de que publicara en Clarín en octubre del año pasado sobre un juicio laboral que ganó Brieger contra la TV Pública y Radio Nacional. En esa ocasión, el ex periodista del medio público fue indemnizado con 224 millones de pesos por diez años de trabajo, una cifra que los abogados laborales, especializados en el tema, lo calificaron de “exorbitante y desproporcionada”.

por R.N.