Cómo fue la vuelta de Jey Mammon a la radio

“Señoras y señores, amigas y amigos, aquí estamos en Splendid AM 990. Mi nombre es Jey”, fueron las primeras palabras de Jey Mammon en su nuevo programa radial Jey 990. El conductor debutó en la emisora de Marcelo Frigoli, líder del Grupo Alpha Media, de la mano del director artístico, Jonatan Andreani; a los cuales agradeció por posibilitar su regreso.

De lunes a viernes, en el horario de 15 a 17 hs, el nuevo ciclo radial se enfoca en noticias de interés general, medios y farándula. En su lanzamiento, el presentador entrevistó a dos consagradas divas: Moria Casan y Graciela Alfano. “Este es mi regreso a la radio, después de mucho tiempo que no lo hago”, destacó el conductor y añadió: “Aunque diría el gran Charly García que la radio ya está hecha”.

“Yo vivía en Catamarca y Moreno, barrio del Once, y con mi computadora, jugando a la radio, me ponía a transmitir en mi casa. Así nació Estelita”, rememoró Juan Martín Rago, nombre real de Jey Mammon y agregó: “lo que me mata de la radio es que ahora hay streaming, hay camaritas que te pueden ver. O sea, que ahora te tenes que bañar, o vestirte de alguna manera, para que sientan que sos un ser humano”.

Presentando a sus compañeras, el ex conductor de La peña del Morfi dio por iniciado su nueva propuesta en los medios. Este año, el encuentro de Jey Mammon con el público se llevó a cabo en el escenario a comienzos de la temporada, en el teatro Zorba de Córdoba, con “Enseguida Vuelvo”, producido por Gustavo Sofovich. “Estoy feliz de volver a Villa Carlos Paz, lugar donde Estelita brilló y donde pienso volver con todo”, dijo hace unos meses.

En marzo del año pasado, el artista fue desvinculado de Telefe tras la denuncia de abuso sexual que realizo Lucas Benvenuto. “Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando”, aseguró el humorista en diversos reportajes.

Juan Martín Rago fue denunciado públicamente en marzo de 2023 por Benvenuto, de 30 años, quien lo acusó por abuso sexual, delito que presuntamente habría ocurrido cuando él era menor de edad. Según el denunciante, él y Mammón tuvieron una relación que duró un par de años, cuando el conductor tenía 32 y el denunciante, tan solo 14 años.

En abril de este año, la Justicia falló en contra del ex conductor televisivo frente al joven que lo acusó de abusarlo cuando era menor de edad. Por los supuestos perjuicios que le ocasionó la denuncia, Jay Mammon decidió demandarlo ante tribunales por calumnias e injurias, pero antes de que se cumpla un año, los jueces fallaron dos veces a favor del denunciante.