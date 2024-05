En Netflix: cómo es el documental sobre Generación Zoe y Cositorto

"El vendedor de ilusiones: El caso de Generación Zoe" se estrena este jueves 23 de mayo en la plataforma Netflix. El documental nos remonta al 4 de abril de 2022, cuando Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, fue detenido en República Dominicana por Interpol. El destacado CEO de la organización se encontraba prófugo de la Justicia local desde mediados de febrero y hasta el día de hoy espera el juicio en el penal Bouwer, en Córdoba.

En el film, dirigido por Matías Gueilburt, varios damnificados son entrevistados otorgando sus testimonios de aquel día que arrestaron al financista. Pero, también, el propio Cositorto forma parte del reportaje aduciendo su visión de los hechos. Maximiliano Batista, vicepresidente de la empresa imputada, forma parte del relato con una voz mucha más crítica sobre la gestión de Generación Zoe. Se estima que el monto de la estafa fue cercano a los 120 millones de dólares.

“A los damnificados yo les puedo pedir perdón, pero les digo que, a partir de junio de 2024, si me permiten trabajar, yo acá tengo un teléfono público, tengo capacidad porque no es la primera vez que me hice millonario, se las devuelvo en los próximos uno, dos o tres años”, expresó Cositorto en el documental, en uno de los fragmentos más destacado del testimonio.

Estafas disfrazadas de inversiones, criptomonedas ficticias y promesas a sus seguidores para conseguir una fortuna instantánea dentro de su organización, formaban parte del modus operandi de Generación Zoe. La organización prometía a sus inversores un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Al día siguiente de abonar la “membresía”, al usuario le figuraba en su perfil on line, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa.

Pero el contrato rubricado tenía una duración de tres años, y si el aportante decidía retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo ningún retiro antes del plazo de un año. Una estafa piramidal que se maquillaba con supuestas inversiones en criptomonedas ficticias.

En la actualidad, Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudia Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Veronica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analia Álvarez y Florencia Anahí Álvarez son las personas involucradas por los supuestos delitos de asociación Ilícita y estafa, en el marco de una causa en la que se investigan tras las denuncias contra la firma.

