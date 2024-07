Deadpool & Wolverine: cómo cambió el cine de superhéroes

Los superhéroes que salvan al mundo de los malos con muchos efectos visuales son el género cinematográfico más popular del siglo XXI. Pero esa repetición constante de la fórmula ha hecho que muchos espectadores se sientan fatigados. Pero, ¿podría haber algunas películas de superhéroes transgresoras que puedan entretener, incluso a los críticos más acérrimos? Resulta que sí.

"Deadpool & Wolverine" es el lanzamiento más esperado del verano estadounidense, y llega a nuestro país coincidiendo con las vacaciones de invierno. El film, como sus predecesores, es una combinación de absurdo cómico y salvaje, que está a punto de fusionarse con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU.

La película reúne bajo la dirección del director Shawn Levy, a Ryan Reynolds y Hugh Jackman: el hilarante Deadpool, y Wolverine, un personaje que Jackman ya encarnó durante más de dos décadas. ¿Por qué meter dos personajes tan distintos en una sola película? Bueno, la discordia y el humor entre el recio y canoso Wolverine de Jackman, y el fastidioso Deadpool de Reynolds, no es sólo un truco de marketing: es el corazón de la película y la fórmula para revivir al MCU de Disney.

Literalmente abre la puerta para traer de vuelta a un héroe que estaba muerto: Jackman había hecho su última aparición como Wolverine en la emotiva película “Logan”. Pero ahora regresa para una interpretación más divertida del superpéroe de las garras de adamantio. “Tan pronto como me puse el traje amarillo, no podía creer que nunca lo había hecho antes”, dice el actor australiano.

Pero, ¿qué hace exactamente que esta película sea tan crucial tanto para Marvel como para el panorama cinematográfico en general? Por un lado, es el único estreno de una película de Marvel para el año, un descanso de su calendario habitual de múltiples films. El telón de fondo de una taquilla en dificultades, donde la venta total de entradas ha disminuido drásticamente después de la pandemia. Sin embargo, “Deadpool & Wolverine” promete no sólo llenar las butacas del cine sino también redefinir lo que puede ser una película de superhéroes, hasta aquí, predominantemente reconocidas por su atractivo familiar

La trama sitúa a Wade Wilson (Deadpool) en una vida más tranquila como vendedor de autos usados ​​hasta que Time Variance Authority lo involucra en una misión para salvar el universo junto a Wolverine. Fusionando humor caótico con matices crudos y emocionales, redefine los límites del género y plantea una pregunta atrevida a su audiencia: ¿hasta dónde puede llegar la narración de superhéroes? La catarsis cinematográfica que el mundo necesita.

Giro obligado

“Hemos estado nerviosos en el pasado con Deadpool, pero me gusta que abarcáramos todo tipo de géneros y tonos. Creo que llama mucho la atención que esta sea nuestra primera película con clasificación R, pero es la tercera película de Deadpool con clasificación R, así que queríamos mantenernos fieles a lo que Ryan ha construido en esas últimas dos películas. Y sí, hay algo de lenguaje inapropiado y sangre, pero la película es increíblemente emotiva. Es una celebración de la amistad, la familia y la familia encontrada. No quiero exagerar, pero a pesar de toda la obscenidad, me entusiasma, ver lo dulce que es”, sopesa Kevin Feige, el mandamás de Marvel en Disney, contento con haber ampliado el registro.

“Nunca he creí que los superhéroes sean un género en sí mismo. Originalmente hicimos películas basadas en un formato de narrativa gráfica, pero hacemos diferentes tipos de películas. Hay comedias, hay dramas, hay westerns… Sólo hay que volver a recordarle a la gente que tenemos los mejores narradores y que podemos brindar el mejor entretenimiento del mundo”, sigue Fiege. que trabaja ahora en el reinicio de “Blade”, con Mahershala Ali y Mia Goth como protagonistas. La versión 1998 tuvo clasificación R, algo a lo que ahora la compañía no le teme.

“Blade era un personaje que nadie conocía de los cómics, o muy poca gente conocía fuera de Marvel Comics. Eso nos inculcó la noción de que lo importante no es cuántos comics vendiste, sino qué tan atractivo podemos hacer que al personaje. Y eso es lo que logramos Iron Man, Ant-Man, Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia. Y lo que seguiremos haciendo”, agrega. Marvel planea el regreso de los hijos pródigos del MCU, Anthony y Joe Russo, el dúo detrás de “Captain America: The Winter Soldier”, “Captain America: Civil War” y el doble golpe final de “Infinity Saga” que fue “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. Están en conversaciones para dirigir los próximos equipos de “Vengadores 5” y “Guerras Secretas”.

por R.N.