La obra sobre la grieta que elijen los famosos

Las rencillas entre los vecinos, especialmente las relacionadas con disputas sobre límites de propiedad, estan entre los tropos más ampliamente aplicados en las series de comedia televisivas desde la década de 1950. Y también en un puñado de reality shows, incluido “Neighborhood Wars” del canal A&E: basado en imágenes de teléfonos inteligentes, drones y cámaras de seguridad domésticas, de vecinos y testigos que estuvieron involucrados en las disputas.

“Jardines Salvajes”, adaptación de Ricardo Hornos de “Native Gardens” de Karen Zacarías, es un giro a la comedia de situación clásica, y ofrece una resolución más satisfactoria e instructiva que temas actuales, con valores culturales y sociopolíticos. “¡Tu generación! Milennial, Centennial o como m... se llame”, le dice Dolores (Viviana Puerta) a Tania (Mica Vázquez). “Arman un grupo de WhatsApp, van con la cacerola a dos piquetes, y se creen que con eso han refundado el feminismo. Mientras que alguien como yo, de mi generación, tenemos otras ideas de lo que es la lucha de la mujer… Pero hablar, con pronombres, cómo tengo que reaccionar ante un piropo, qué tengo que pensar o sentir. ¿Entendés lo que te digo? Vos y yo seguramente estamos de acuerdo en el 90% de las cosas. Pero en el 10, no estamos de acuerdo, lo que no tolero es que me quieras imponer tu punto de vista”, sigue la charla, que pivotea sobre las brechas generacionales y el progresismo de redes sociales.

La disputa de propiedad en “Jardines Salvajes” se enmarca en temas que encarnan intereses sociales mucho mayores: la inmigración, las prácticas ambientales sostenibles, las ramificaciones del racismo, y cómo nos reafirmamos a nosotros mismos a través de nuestros consumos.

Al principio, el matrimonio que componen Carlos Portaluppi y Puerta está emocionado de ver a sus nuevos vecinos, Tania y Pablo (Nazareno Casero), pareja de unos treinta años que espera con ansias el nacimiento de su primer hijo. La casa está en reparaciones y Tania, que se apresura a completar su tesis en antropología antes de que llegue el bebé, sueña con plantar un “jardín” con plantas autóctonas. Pablo una estrella en ascenso en su estudio de abogados, que tiene la ambición de convertirse en socio. Con ese objetivo, sorprende a Tania con la noticia de que ha invitado a todos a un asado en su nueva casa, y allí es cuando surge en el guión el asunto del límite con los vecinos. Cuando Tania y Pablo están decidiendo sus planes de jardinería, descubren que el límite de la propiedad en realidad está 50 centímetros a su favor, y modificarlo, arruinaría esencialmente el jardín celosamente cuidado del vecino. Y la camaradería se desmorona rápidamente.

La mexicana Zacarías, que se encuentra entre las 10 dramaturgas más producidos en Estados Unidos, escribió la obra mucho antes de que la administración Trump declarara sus planes para construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Pero en este 2024, con la retórica antiinmigración adquiriendo tonos aún más negativos antes de las elecciones estadounidenses de noviembre, “Native Gardens” tiene una relevancia mucho más aguda con su espíritu sociopolítico de la época. Y aquí en Argentina, habla con igual acierto de las grietas que dividen a la sociedad.

por R.N.