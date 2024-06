Premios Tony: cómo se elige a lo mejor del teatro en Broadway

Los Premios Tony entregados el pasado fin de semana pusieron un broche de oro a uno de los mejores ciclos desde la pandemia, con un Broadway plagado de estrellas que permitió el debate de si, por ejemplo, Sarah Paulson o Jessica Lange debían llevarse el premio a mejor actriz, o si “Un enemigo del pueblo”, de Henrik Ibsen, fue la mejor obra de texto de la temporada.

"Los Forasteros" resultó vencedor como Mejor musical; Jonathan Groff resultó ganador por "Merrily We Roll Along"; Maleah Joi Moon, por "Hell's Kitchen"; Sarah Paulson se impuso con "Apropiada", "Merrily we roll allong" resultó el Mejor Revival; y "Stereophonic" la mejor obra de texto. Y Daniel Radcliffe destacó entre los actores por el musical "Merrily we roll allong", uno de los grandes ganadores de la noche.

El show transmitido el domingo por la noche por CBS, fue una lluvia de estrellas desfilando por la alfombra roja y fantásticos números musicales. Entre las obras favoritas esteban tanto “Mother Play” de Paula Vogel como “Mary Jane” de Amy Herzog, exploraciones conmovedoras de los vínculos, obligaciones y sacrificios familiares. Pero “Stereophonic” de David Adjmi, sobre los gigantes del rock de los 70 Fleetwood Mac, y la problemática realización de la obra maestra de la banda, “Rumours”, era el número puesto.

“La cocina del infierno”, el biomusical de Alicia Keys, era la la apuesta para el podio entre los musicales, Seguida por “Illinoise”, pero la favorita del público, “The Outsiders” finalmente resultó ganadora. Entre los actores principales, Leslie Odom, Jr. por “Purlie Victorious” llegó como el contendiente a vencer: finalmente desbancado por Jeremy Strong, por "An Enemy of the People". Mientras que Sarah Paulson por “Apropiada”, peleaba el título con “Jessica Lange” por “Mother Play”, que compartía elenco con Jim Parsons, el de “Big Bad Theory”, también nominado.

Elegidos

La selección de nominados y ganadores de los premios Tony implica un proceso meticuloso que combina el juicio de expertos, el reconocimiento de la industria y la recepción del público. Para ser considerada para un Tony, una producción debe cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, que cubren varios aspectos, incluida la fecha de estreno y el tamaño de la sala, entre otros.

Organizados por The American Theatre Wing y The Broadway League, garantizan que las nominaciones y los ganadores reflejen el consenso de quienes participan activamente en la industria. El órgano de votación está compuesto por distintos profesionales, incluidos productores, directores, actores, diseñadores, escritores y otros miembros asociados con Broadway, la meca mundial del teatro. El primer paso en el proceso de los premios Tony es la fase de nominación.

Un Comité de Nominaciones, formado por miembros selectos del comité administrativo de los premios Tony, y provenientes de diversas disciplinas teatrales, asiste a las producciones elegibles durante toda la temporada. Observan actuaciones, revisan elementos de producción y evalúan la calidad general de cada espectáculo.

Las producciones que reciben las puntuaciones más altas en cada categoría se convierten en nominadas. “El panel de selección está compuesto por 50 personas. Este año hay uno nuevo, y se renuevan cada dos años. Es un grupo que incluye a técnicos y staff especializado. Y Los miembros de la Broadway League son poco más de 700, mientras que los que votan al Oscar superan los 10 mil. Es mucho más selecto”, explica Diego Kolankowsky, único argentino en ese lote.

“Llegar a ser ‘Tony voter’ es como un juego de la oca en la que hay que ir saltando casilleros sin retroceder. Primero hay que convertirse en miembro de la Broadway League, para lo cual hay que haber sido productor invirtiendo o habiendo reunido más de medio millón de dólares. De esa manera se logra aplicar como fullmember, como ‘lead producer’ y habiendo hecho una inversión o recaudado un millón de dólares. Y funciona como una carta de presentación para la industria, que sabe lo que hiciste y lo que lograste”, agrega el productor y ganador del Tony.

Categorías

Normalmente, hay cuatro nominados por categoría, aunque el número puede variar según el nivel de competencia de cada año: el Comité de Administración de los Tony se reserva el derecho de ajustar el número en casos excepcionales. “Para llegar a los Tony hay que haberse presentado primero en alguno de los teatros sindicalizados, algo que ancla los costos, y que son aquellos que tienen más de 500 butacas. En general las ternas son de cuatro y se quedan afuera un montón de obras. La obra del Mago de Oz, The Wiz, por ejemplo, no está nominada este año. En la selección prima la calidad”, acentúa Kolankowsky.

“El proceso para llegar a Broadway es largo. ‘Beetlejuice’ por ejemplo arrancó hace 9 años y la inversión acumulada supera los 22 millones de dólares. La obra que estaré presentando en septiembre, ‘Maybe happing ending’ se presentó primero en Atlanta en el post pandemia, y ya acumula una inversión de 3 millones de dólares. Y la puesta a punto en Broadway es terriblemente exigente. Se hacen 30 funciones de previews y a veces un final puede cambiar varias veces en el ajuste”, cuenta el productor, que este año colaboró con la producción de “An enemy of The people”, “Lempicka” y “Heart of rock and roll”.

Las nominaciones se anuncian al público en un evento transmitido en vivo y comienza el proceso de votación. Sólo los votantes elegibles, que sean miembros de diversos sindicatos y gremios profesionales asociados con Broadway, pueden emitir su voto. “Para votar en una categoría es obligación haber visto a todas las obras, actores y actrices que participan en ese rubro. Las obras invitan a los votantes por mail y eso permite ingresar a un sistema para pedir las entradas. Una vez que se ve la obra, a las 24 horas está cargada en el sistema como vista, y una vez que se completa el rubro, se habilita la votación”, cuenta sobre el proceso Kolankowsky.

Como es lógico, los nominados con el mayor número de votos en cada categoría son declarados ganadores durante la ceremonia de premios Tony, un evento repleto de estrellas que celebra lo mejor de Broadway. “La etapa previa a la votación se conoce como ‘Tony campaign’, y las obras destinan allí una inversión importante que puede igualar a la de un mes de puesta. La inscripción oscila entre los 250 y los 300 mil dólares. Una campaña de vía pública puede costar otros USD 75mil. Y la campaña en general ronda el cuarto de millón”, precisa.

Lo vale: ganar un Tony tiene un profundo impacto en una producción, elevando su prestigio y aumentando la venta y precio de las entradas (además de traccionar nuevos inversores para segundas etapas). Los ganadores del premio Tony a menudo disfrutan de presentaciones prolongadas, giras nacionales y producciones internacionales, lo que construye la longevidad y el éxito de la obra teatral. “Las obras que ganan el Tony están soldout y pueden extender hasta dos semanas en cartel, que muchas veces son claves para hacer una diferencia importante. El ganar el Tony te cambia el ATP, que incide sobre el valor de los tickets y también aumentan lógicamente la demanda”, refrenda el productor.

por R.N.