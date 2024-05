El boom del rock femenino

The Liverbirds, la banda fundada en Liverpool en 1963, es considerada como el primer grupo de rock exclusivamente femenino del Reino Unido, una historia documentada en un nuevo libro: “The Liverbirds: Nuestra vida en la primera banda femenina de rock 'n' roll de Gran Bretaña”.

En la autobiografía, la bajista y cantante Mary McGlory, y la baterista Sylvia Saunders, relatan cómo fueron sus inicios, a la par de Beatles en The Cavern Club, antes del apogeo de la Beatlemanía."Bob Wooler, el presentador y DJ de The Cavern, nos presentó en el camarín cuando íbamos a ser sus teloneras. ‘Estas son las Liverbirds, el primer grupo exclusivamente de chicas'", recuerda McGlory. “Qué gran idea”, replicó Paul McCartney sarcástico. Y John Lennon remató: "Las chicas no tocan la guitarra". “Después de que salimos del camarín, resoplamos: '¡Qué descaro! Vamos a demostrar que está equivocado'”, fue la respuesta de Saunders.

Sesenta años después, el escenario es claramente otro. Las mujeres no solo dominan la industria musical de norte a sur, de Taylor Swift a Shakira, con una explosión de paso de cantantes latinas que el público local celebra. También el rock se revive con una explosión de girls bands que rescatan el espíritu de protesta cuando las bandas masculinas por el contrario, tienden a edulcorarse.

Escena

La historia de las mujeres en el rock se inició Rosetta Tharpe, de la que Fito Paez es fan en redes. Su talento con la guitarra inspiró a una camada de bandas lideradas por mujeres, como Heart y Jefferson Airplane, un estilo revivido y reformado por artistas como Bikini Kill o Paramore. Cierto que las contribuciones de las mujeres al rock fueron menos festejadas que las de sus homólogos masculinos, pero esa historia está cambiando. Las bandas dirigidas por mujeres están teniendo hoy una gran resonancia entre el público más joven, con un cambio cultural que ha permitido que ganen la escena.

La Generación Z y artistas millennials como Billie Eilish y Olivia Rodrigo, por nombrar solo dos, impulsan ese cambio. El himno de ruptura de Eilish, "Happier Than Ever" invoca el formato de rock clásico con un inicio acústico, un solo de guitarra en el medio, y 20 segundos finales de ruido impulsado por retroalimentación. Rodrigo pisa fuerte en el rock en su exitoso álbum debut Sour, incluyendo "Good 4 u", otra canción de ruptura enojada con tintes emo que actualmente tiene 1.700 millones de reproducciones en Spotify. Y hay mucho más por escuchar.

El álbum debut de Boygenius, la banda integrada por Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus, resuena con su disco debut –que se encuadra principalmente en el indie-, y el sencillo "$20", canción de rock alternativo en la que el trío detalla las historias de la primera juventud en las que todo lo que se necesita para evitar la responsabilidad son 20 dólares. Un espíritu callejero y desfachatado que recuerda a los inicios del rock, y toma distancia de los rockeros treintañeros atildados que hoy priman en la escena local.

Bandas

Wet Leg, Rhian Teasdale y Hester Chambers, las chicas de Wet Leg, se llevaron varios gramófonos dorados en los Grammy 2023: Mejor Álbum de Música Alternativa por su debut homónimo y Mejor Interpretación de Música Alternativa por "Chaise Longue". Y aunque no ganaron en las categorías de "rock", su éxito impulsado por la guitarra define a la generación actual de música rock: incluso vencieron a bandas establecidas como Arctic Monkeys y Yeah Yeah Yeahs.

"Chaise Lounge" captura la desilusión de la Generación Z acerca de la universidad, viéndola más como una puerta de entrada al libertinaje alegre que como un camino hacia la libertad vocacional. Desilusión que se sacude con un riff de guitarra que hace temblar las extremidades.

Yendo más atrás, los Grammy 2019 vieron la coronación de las Larkin Poe (la banda de las hermanas Megan y Rebecca Lovell, parientes lejanas de Edgar Allen Poe), que lograron la nominación a Mejor Álbum de Blues Contemporáneo con “Venom & Faith”. Pero su último álbum, “Blood Harmony”, marca un quiebre hacia el blues que dio origen al rock and roll: le bajan un poco al swing en 11 temas calientes y distorsionados, como "Bad Spell", con punteos de guitarra que pondrían a sonreír a Stevie Ray Vaughn en su tumba.}

¿Una más? Olivia Jean, esposa de Jack White y ex miembro de The White Stripes, es otra de las heroínas rockeras de este cuarto de hora. Tiene dos álbumes como solista, y un proyecto garage-goth exclusivamente femenino que lanzó en 2011, The Black Belles, con sello homónimo. Su último álbum, Raving Ghost, salió hace un año, y todavía suena el corte "Trouble" con sus chillidos de guitarra expandiéndose en una gira norteamericana.

Nueva ola

Originaria de Sinaloa, México, Bratty, la banda de Jennifer Abigail Juárez Vázquez, ha sido una de las favoritas entre las chicas que inundan el campo del festival Coachella. Con el sonido lánguido del surf rock, Bratty setea un ambiente relajado en el que suenan canciones como "Honey, No Estás" y "Tarde". Con ondas y sostenidos que recuerdan a los sonidos del océano, demuestra que el rock puede ser más lento, más suave e igual de efectivo: también en reproducciones, donde sus temas superan los 15 millones en Youtube. Un estilo en el que resuenan los ecos de Natalia Lafourcade, la latina con más galardones en los Premios Grammy, y Julieta Venegas, que vive en Buenos Aires y trabaja con músicos locales en su próximo disco: la llevará de gira por España y Estados Unidos en julio.

Y es que Buenos Aires es, para el rock latino, una meca. La explosión aquí de las girls bands se dio con la vuelta a la democracia. En 1983, Claudia Sinesi, María Gabriela Epumer y Andrea Álvarez, dejarían atrás el jazz rock de Rouge para fundar Viuda e Hijas de Roque Enroll, de la mano del productor Bernardo Bergerte. Con Mavi Díaz como lideresa y el mítico sello Interdisc de Pelo Aprile detrás, Las Viudas superarían la idea marketinera del empresario dejando himnos que todavía suenan actuales: “Tocando fondo”, con su estribillo “Fondo-Monetario-Internacional”.

Casi en simultáneo en aquellos 80 tempranos, explotaban las Bay Biscuits, un colectivo artístico más cercano al varieté que fuera en sus inicios Patricio Rey y sus redonditos de ricota: las Bay grabaron en los coros, el clásico “Superlógico”. De allí emergería Fabiana Cantilo, impulsada por Pipo Cipollatti, y luego por Charly García y Fito Páez.

Recambio

De ese Big Bang ha pasado medio siglo. Y Fabi sigue vigente, con su espíritu rockero rebelde como bandera del recambio que integran un puñado de bandas de chicas que copan la escena local. Nenagenix, referente de la escena alternativa, Julieta Ordorica y Milagros Ugarte con sus proyectos Babeblade y Blair, y las chicas de Pacifica (virales en TikTok por sus covers de The Strokes), han sido justamente ese recambio generacional en los últimos festivales grandes (incluido en Lollapalooza 2024).

Con el lanzamiento de “Flash memory”, su primer y exitoso EP en plena pandemia, Nenagenix se convirtió en la banda under de “los pibis” sub 20, rescatando la estética post-punk y grunge, con toques emo muy 2000. “Todo arrancó cuando subí una historia a Instagram buscando chicas que quisieran estar en una banda. La historia la respondió Martu casi enseguida, y así fue como empezamos a hablar. Ella me mandó un audio cantando ‘Just Like Heaven’ de The Cure y quedó como la cantante. Después seguimos buscando miembros entre las dos”, recuerda Victoria De Biasio sobre cómo llegaron a la banda Martu Sampietro y luego Laura Ferreira. Apenas un vistazo del movimiento que se cuece.

En tanto, Sony Music Latin está detrás del lanzamiento reciente de Darumas, el trío que componen Aldana Aguirre, Ceci León y Vedala Vilmond. Banda que pivotea en el latin funk con un encanto old-school que recuerda de a ratos a los Kuryaki: grabaron su primer tema en los estudios 5020 de Miami y debutaron como teloneras de Emilia Mernes en sus shows en el Movistar Arena

por R.N.