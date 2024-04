Los 60 son los nuevos 30 para los héroes de Hollywood

El cine de acción hoy consta básicamente de un protagonista mayor, aparentemente afable, pero que puede responder a la pregunta “¿Qué vas a hacer al respecto, abuelo?”, demostrando sombríamente todo lo que aprendió en las Fuerzas Especiales, o en sus años como killer de la mafia bielorrusa. “Taken”, la película de venganza de Liam Neeson de 2008, abrió el camino.

Y revitalizó a la par la carrera de muchos actores a los que Hollywood había decretado que les había pasado el cuarto de hora en el género. Sylvester Stallone reunió a otros de su generación bajo la bandera de la saga “Los indestructible” (entre ellos Jason Statham y Dolph Lundgren que acaban de estrenar films: “Sentencia de muerte” y “Hellfire”). Y hasta Arnold Shwarzenneger volvió el retiro (con “Fubar” en Netflix).

Y hay mucho más por venir. Paul Rudd (56) es la estrella de la nueva “Cazafantasmas” junto a Bill Murray (73) y Dan Aykroyd (71). Antonio Banderas (63), que en 2023 hizo un papel secundario en Indiana Jones junto a Harrison Ford (81), vuelve al género en “Cult Killer”. Eddie Murphy (63) reedita al detective de Beverly Hills, y Will Smith vuelve con “Bad Boys 4”. Hugh Jackman (55) revive al Wolverine que había matado en “Deadpool 3”, y John Travolta (71) es un espía al estilo “Mentiras Verdaderas” en “Cash out”.

Párrafo aparte para Kevin Costner (69) y su “Horizon”, el western al estilo Clint Eastwood que ya suena como favorito de la taquilla y los próximos Oscar.

Paradigma

Roger Moore cumplió 57 años en 1985 mientras actuaba como James Bond por séptima y última vez (con la ayuda de dobles bastante obvios) en “En la mira de los asesinos”. A pesar de un tema musical impactante de Duran Duran, y una feroz actuación de villana de Grace Jones, el film es considerado uno de los peores del 007, y hasta el propio Moore cree que debería haber tirado la toalla después de Octopussy de 1983.

Salvo el eternamente joven Charles Bronson, que había cumplido 64 ese año, las estrellas de acción de 1985 eran significativamente más jóvenes que Moore: Chuck Norris tenía 45 años; Harrison Ford cuarenta y tres; Michael Douglas tenía 41; Sylvester Stallone tenía 39 años; Arnold Schwarzenegger treinta y ocho; Mel Gibson 29; y Eddie Murphy solo 24.

Más aún, el problema no eran los 57 de Moore, pero que cada vez que compartía pantalla con Tanya Roberts, la chica Bond del film que entonces tenía 36 años, parecía que estaba saliendo con su tío. Pero las cosas han cambiado en las décadas transcurridas desde que Moore renunció como 007.

La edad promedio de los protagonistas masculinos de las películas en Hollywood ha aumentado año tras año, e irónicamente, esto es particularmente cierto en el caso de los protagonistas masculinos de las películas de acción. Un estudio del sitio web Puck preguntó recientemente a los cinéfilos qué estrellas querían ver más en la pantalla grande. La edad promedio de los elegidos entre los 20 primeros fue de 57,5 ​​años, en un listado encabezando por Tom Cruise, The Rock, Tom Hanks, Brad Pitt y Denzel Washington.

Padres

A la inversa de Moore, Liam Neeson arrancó su filmografía como héroe de acción a los 56 años tras protagonizar el exitoso thriller de acción de 2008 "Taken", con el que reinventó su carrera. Desde entonces, ha protagonizado más de 40 películas, incluidas "Taken 2" y "Taken 3", así como otras 16 películas de acción.

"Cuando llegué a Hollywood en los años 80, no era ese tipo de actor. Ni siquiera me consideraron para ese tipo de papeles. En ese momento tenías una elite del género con Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y Stallone. Siempre fue un género que quise hacer, pero nunca lo perseguí activamente, porque no me parecía en nada a esos tipos establecidos... Hice sí películas de aventuras, con brujos y espadas, hasta jedis y un sable de luz”, contó Neeson entre risas. Había sido un caballero en la Mesa Redonda del Rey Arturo en sus inicios, y un caballero jedi en el consejo presidido por Yoda. Pero su carrera dio un vuelco cuando reeditó una versión del vengador de Bronson, para rescatar a su hija de una red internacional de trata.

Desde entonces encarnó una y otra vez al padre sobreprotector que porta una pistola 9 milímetros. Hoy Neeson tiene 71 años, y acaba de interpretar a Matt Turner, un ejecutivo bancario adicto al trabajo cuya vida cambia cuando una persona desconocida le informa que hay una bomba atada a la parte inferior de su asiento en el auto.

Un caso similar es el de Denzel Washington con “The Equalizer”, la saga de películas basada en el show de los 80 del mismo título. Cuando “El ecualizador” arrancó en 2014 bajo la dirección de Antonio Fuqua, el actor ganador del Oscar tenía ya 59 años, y Chloë Grace Moretz, la adolescente a salvar, apenas 17 años.

Hoy a punto de cumplir 70, Denzel parece destinado a una cuarta entrega, mientras se prepara para ser uno de los protagonistas de una segunda parte de “Gladiador”, junto a Pedro Pascal (“The Mandalorian”) y bajo la dirección de Ridley Scott (que ya tiene 86 años). Probando que a Hollywood le gustan los elencos añejos.

por R.N.