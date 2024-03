El Lollapalooza y los shows que vendrán en 2024

El Lollapalooza Argentina 2024 está a la vuelta de la esquina. El 15, 16 y 17 de marzo se presentarán en el Hipódromo de San Isidro Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, YSY A, The Offspring, y Thirty Seconds to Mars, entre otros. La apertura de la novena edición del festival en nuestras pampas tendrá a Blink-182, los pioneros del pop-punk que llegarán por primera vez al país con su formación original. En sintonía sonora, ese mismo día tocarán los canadienses Arcade Fire, deslizándose entre el punk funk y la electrónica con guiños al disco; y para completar el combo punkrocker la jornada ofrecerá el show de The Offspring, y a Jaden, el joven artista que viene trabajando con Travis Barker, baterista de Blink-182.

El 16 lo encabezan SZA, Sam Smith y Phoenix, y los locales de Miranda!. Una segunda fecha altamente popera tras una apertura mucho más pensada para el pogo. ¿Y el cierre? Una jornada ecléctica que tiene de todo, desde el metal rap de Limp Bizkit, pasando por el romántico compositor irlandés Hozier, el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars (la banda de Jared Leto), y las rimas provocativas del colombiano Feid, conocido anteriormente por por componer canciones para otros reggeatoneros, como “Ginza” de J Balvin y “Mamita” de CNCO.

Por el lado del trap el crédito local será YSY A; se suma el rock de Winona Riders y Mujer Cebra;y las chicas de Pacifica. El español Saiko en registro urbano; el chileno Jere Klein; el peruano JAZE; y Nsqk el mexicano que fusiona trap con electrónica. Y en el escenario electro estarán Diplo; el dúo francés The Blaze; el australiano ícono del house, Dom Dolla; el DJ y productor MK. Párrafo aparte para el show de Cristian Castro, un guiño Kitsch entre tanta cosa cool.

Marketing

El fenómeno del “Lolla” arrancó en los ‘90, cuando el líder de la banda grunge Jane’s Addiction, Perry Farrell, ideó una gran escenario para él y otros amigos. El nombre del encuentro surgió de un modo insólito, viendo un viejo episodio de “Los Tres Chiflados” El show se volvió una gira, y esa gira se volvió un ícono de la cultura rockera. Por siete años el Lollapalooza recorrió Norteamérica con un elenco creciente: se fueron sumando los Red Hot Chili Peppers, Metallica, The Ramones, Pearl Jam, Soundgarden y Rage Against the Machine entre otros.

El festival creció tanto que Farrell le vendió la marca a la agencia William Morris, que no supo como manejarlo, y lo cerró en 1998. Farrel lo relanzó en 2003 en Chicago, y en 2010, de la mano de la empresa estadounidense C3, lo internacionalizó. Así llegó por primera vez a la Argentina en 2014, convertido en mucho más que una arena rockera.

El festival cuenta con espacios gastronómicos, un área con talleres y actividades para niños, y un programa de reciclaje y conciencia ecológica. Fundó un fenómeno que emulan otros festivales que también se dan en el país, como el Primavera Sound o el Buena Vibra, que llenó Ciudad Universitaria el 24 de febrero, con El Mató un Policía Motorizado y Conociendo Rusia como máximos referentes rockeros, pero también con un nutrido polo foodie altamente vegetariano, y un escenario electrónico coordinado por la marca de indumentaria Luxo que incluyó a Pyura, Balaciano, Sol Porro, Sound Process, Lulu Menayed y Djs Pareja.

El año

En lo que a visitas internacionales tiene que ver, el 2024 promete mucho menos que el 2022, pero también que el 2023. De todos modos, en esto meses ya nos visitaron Slash (el guitarrista de Guns N' Roses se presentó en el Movistar Arena con su gira "The river is rising"), y Manu Chao (estuvo en el mítico Estadio Obras antes de pasar por Córdoba y Rosario). Pero Morrisey canceló por segunda vez su visita al país en enero, y el 2024 perfila lejos de aquella decena de shows de Coldplay en junio de 2022, o el fenómeno Taylor Swift el año pasado.

¿Qué queda? El metal de Megadeth, que dará dos shows en Buenos Aires los días 13 y 14 de abril como parte de su gira “Crush the World Tour” (las entradas se encuentran agotadas para ambas fechas). Y en plan octagenario pero activo, Tom Jones, que se presentará 15 de abril en el Movistar Arena: hace 7 años que no vista nuestro país, y promete un show en el que recorrerá sus 60 años de trayectoria.

Para el público teen, en el otro extremo, se espera la visita hacia fines abril de los Jonas Brothers, a una década de su último show local. Volverán al país como parte de su gira “Five Albums. One Night. The World Tour”, que repasa caso 20 años de carrera, para reencontrarse con sus fans en tres funciones en el Movistar Arena: 25, 26 y 27 de abril.

Y en la misma línea, Louis Tomlinson se presentará el 18 de mayo en el estadio Vélez Sarsfield. El británico, ex miembro de One Direction viene a promocionar su último álbum con la gira ¨Faith in the future world tour", que ya ha visitado Europa y Estados Unidos, donde agotó entradas.

Latinas

Abril será el mes fuerte en el primer semestre antes del desierto de grandes shows del invierno. Y se espera allí el recital de Karol G, el 26 de abril en el estadio de Vélez Sarsfield. La colombiana llega el marco de su gira latinoamericana "Mañana será bonito", y los precios de las entradas rondan entre los $28000 y los $65000 vía Ticketek (sin contar con el costo por servicio).

Un gran año para las latinas en la música pop, que incluye a referentes locales: Nicki Nicole vuelve al Movistar Arena el 9 de marzo después de haber agotado 7 funciones y reunir a más de 70 mil personas en 2023. Y María Becerra se prepara para explotar el Estadio River Plate el 22 y 23 de marzo. La “Nena de argentina” que recibió el 2024 cantando en el mítico Times Square de Nueva York ante 50 mil personas, presentará su álbum homónimo en vivo con entradas agotadas (se espera que salgan nuevos tockets en Allaccess).

Y Emilia Mernes tiene también un 2024 colmado: estará el 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, y el 3, 29, 30 y 31 de mayo en el Movistar Arena; y 12 de octubre hará su primer estadio de fútbol en Vélez Sarsfield. Tras batir un récord histórico al agotar 10 Movistar en 10 horas con la presentación de su segundo álbum, “.mp3”, la argentina que viene de girar por España con su novio Duki, busca pelear el podio local con Lali, que preparará nuevo disco este año.

Escena. Sin más confirmaciones, el segundo semestre es pura especulación. Suenan nombres como Bad Bunny, Adele, Ariana Grande, Lady Gaga o Shakira, Lana del Rey y Olivia Rodrigo, Billie Eilish y AC / DC.

Los rumores sobre los Rolling Stones se han probado falsos, y otros internacionales quizás podrían venir como parte de algún festival para fin de año: Green Day, Lorde, Katy Perry, Bruno Mars o The Killers. Todo en veremos en este año de crisis: una posibilidad para la emergente escena local, parte de la cual, ya se apuntó justamente para el Lolla.

Allí brilla Nenagenix, el quinteto porteño referente de la escena alternativa; Fin del Mundo, la banda patagónica con aires post rock; el dúo electrónico platense Peces Raros; Julieta Ordorica, Milagros Ugarte y Fermín Ugarte con sus proyectos (Babeblade, Blair y Fermín); las ya nombradas chicas de Pacifica (virales en TikTok por sus covers de The Strokes); y más. El combustible también para futuros festivales, con venues disponibles y hasta accesibles para los productores, en un año que pinta a priori, magro respecto del pasado cercano.

por R.N.