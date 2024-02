Sagas recicladas: la vuelta de Harry Potter y más

Los británicos festejan el regreso de Harry Potter. Y es que la serie de Warner Bros que ya se preproduce en los estudios Leavesden en Hertfordshire, generará unos 1.500 millones de libras esterlinas de ganancia para el Reino Unido. Se dice que el presupuesto de la primera temporada rondará los 200 millones de dólares, lo que le otorga un botín similar al de “House Of The Dragon”, el spin off de “Juego de Tronos” que atrajo un récord de audiencia en 2022.

Warner Bros confirmó que comenzará a filmar a finales de este año, y la serie que llegaría para la navidad de 2025, es ya el reboot más esperado de todos los tiempos, en una larga lista de reinicios que estrenaron o están por venir.

Warner Bros anunció que hay varios escritores compitiendo por el puesto, con sus visiones de la historia del niño mago. Francesca Gardiner, artífice de “Killing Eve” y “His Dark Materials”, es una de las que luchan por el puesto. Y J.K. Rowling supervisará la selección, bajo la premisa de una “adaptación fiel” con “leves toques” que “profundice en cada uno de los libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años”.

Y es que los libros de Rowling han vendido 600 millones de copias en todo el mundo, y las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint superan los 10 mil millones de dólares en taquilla, cifras que Warner desea ampliar con el estreno de la serie en Max (la plataforma que reemplazó a HBO), en espejo con la estrategia de Disney+ de refritar sus clásicos.

En 2023 llegó a esa plataforma la nueva versión de “Escalofríos”, adaptación de la saga literaria homónima escrita por R.L. Stine, relatos de terror para preadolescentes: estrenó el 13 de octubre en la previa del Halloween. Las historias de Stine, publicadas por Scholastic, han dejado huella desde su lanzamiento en la década de 1990, con más de 400 millones de copias impresas en 32 idiomas.

La nueva serie, colaboración entre Disney Branded Television y Sony Pictures Television, tiene una primera temporada de 10 episodios, y se espera una segunda hacia fines de este año, con un elenco e historias nuevas. “El público de todo el mundo se enamoró de los escalofríos, la emoción, el corazón y el humor de la serie, convirtiéndola en uno de los programas más vistos”, apuntó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

La primera temporada atrajo 4,2 millones de visitas totales a nivel mundial en Disney+, y abrió la puerta a otros reboots: “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” llegó a la plataforma en la previa de la Navidad y fue lo más visto en enero, asegurándose también una segunda temporada.

Los libros de Rick Riordan ya habían tenido un paso por la pantalla grande entre 2010 y 2013 (“El ladrón del rayo” y “El mar de los monstruos”), con films que no funcionaron del todo. Y la historia quedó inconclusa. Pero ahora podría verse completa con este reinicio: Percy Jackson alcanzó los 13 millones de reproducciones en una semana, y la primera temporada acumuló 110 millones de horas vistas.

Competencia

Disney y Warner no son las únicas que apuntan a los reboots de sagas para preadolescentes. Esta semana se estrenó en Netflix, “Avatar: la leyenda de Aang”, serie live-action que reinicia la historia contada anteriormente en dibujos animador por Nickelodeon. Y recibió positivas críticas. “La serie es un reloj. Los fans deben saber que realiza muchos cambios con respecto a la original, pero el reparto es genial”, comentó Megan Peters, redactora de ComicBook.

“Esta versión live-action le ha hecho justicia a la serie animada. Gordon Cormier (Aang) es una revelación", agregó Tessa Smith de Rotten Tomatoes. Un aplauso que la plataforma espera que se traduzca en vistas para continuar el contrato, tras el fracaso de la historia en el cine (M. Night Shyamalan llevó la historia a la pantalla grande en 2010).

Y hay muchos más reinicios por venir. Judalina Neira (“The Boys”) tiene contrato con Sony Pictures Television, a través de su productora Famous Last Words Productions para el reinicio de “Embrujada”. Creada por Sol Saks y producida por Harry Ackerman, “Embrujada” se emitió durante ocho temporadas en ABC, entre 1964 y 1972.

Protagonizada por Elizabeth Montgomery como Samantha, una bruja casada con Darrin, un mortal, la serie narra cómo sus poderes y su malvada familia obstaculizan sus esfuerzos por llevar una vida normal. La historia tuvo un remake cinematográfico con la película de 2005 protagonizada por Nicole Kidman y Will Ferrell,y ahora tendrá otra chance en formato serie.

Y si de brujas se trata, Netflix tiene la remake de “Sabrina, la bruja adolecente”, en plan más oscuro que la original, coincidente son otro de los hits de 2023: “Merlina”, la vuelta de tuerca a “Los locos Addams” (batió récord, alcanzando los 341,23 millones de horas vistas acumuladas en tan solo una semana). Y pronto podría sumarse el reinicio de “Buffy la cazavampiros”: Dolly Parton, la leyenda de la música country, productora de Buffy durante las siete temporadas y del spin-off “Angel”, contó que están trabajando en para “traerla de vuelta y renovarla".

Para adultos

No todos los reinicios son para el público adolescente. Entre 2019 y 2021 Netflix estrenó el exitoso reinició de “Lost in Space” décadas después de la serie original creada por Irwin Allen: se desarrolló entre 1965 y 1968. La trama sigue a una familia que se estrella en un planeta alienígena y debe luchar por su vida. El remake fue dirigido por el showrunner Zack Estrin, y protagonizado por Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall, Ignacio Serricchio y Parker Posey.

Otro reinicio exitoso fue el del Príncipe de Bel-Air, serie protagonizada por Will Smith en los 90, que fue lo tuvo ahora entre sus productores ejecutivos. “Bel-Air”, creada por Andy y Susan Borowitz, está ambientada en la época moderna. Debutó en 2021, está ambientaba en uno de los suburbios más ricos de Los Ángeles, y fue renovada para una tercera temporada.

Misma suerte para “Gossip Girl”, que hizo su primera aparición en 2007, sobre un grupo de adolescentes privilegiadas que viven en el Upper East Side de Nueva York. La serie basada en los libros de Cecily von Ziegesar fue protagonizada por Blake Lively. Y regresó en 2021 con dos temporadas: Josh Schwartz y Stephanie Savage, quienes crearon la serie original, repitieron como productores ejecutivos.

Y hay más por venir. El director Ryan Coogler (“Pantera Negra”) se adentra en la ciencia ficción para el reboot de “Los expedientes secretos X” (The X-Files), según un reciente reporte de Bloomberg. El cineasta asumirá el rol de productor, en sintonía con el creador del programa, Chris Carter. Y la serie tendrá un elenco nuevo: Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder) no estarán involucrados, aunque podrían hacer un cameo.

Y Greg Daniels, el showrunner de “The Office”, estaría trabajando en el reboot de la querida y exitosa sitcom. Creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, en su versión inglesa, tuvo también una adaptación estadounidense que catapultó a Steve Carell. “No puedo decir si los fans querrían más de esto, y cuando digo más, no creo que sean los mismos personajes. Creo que sería algo así como una extensión del universo, como la forma en que The Mandalorian es como una extensión de Star Wars”, adelantó Daniels explicando la dinámica del nuevo show, con el viejo como punto de partida, en un universo ampliado que posibilita el revival.

por R.N.