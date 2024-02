Actrices que se convirtieron en sus propias jefas

Detrás de “Barbie”, la película más taquillera del 2023, hay otro fenómeno que incluye a su protagonista, Margot Robbie, y más allá de la polémica por la exclusión de la actriz en la terna de los Oscar a Mejor Actriz, la encarnación de la muñeca de Mattel es también productora del film, un camino que inició en sociedad con la guionista de Birds of Prey, Christina Hodson.

“No creamos la productora para que fuera un vehículo solo para mí, una plataforma para perseguir mis sueños”, advirtió Robbie a The Hollywood Reporter el año pasado. “Realmente queríamos ampliar lo que las historias femeninas y las narradoras podían hacer en esta industria, y no necesito estar en pantalla para que eso suceda”, remarcó. “Es una plataforma para abrir algunas puertas a cineastas primerizos que tendrían dificultades para hacer despegar sus proyectos”, agregó, mostrando que disfruta su rol de mentora.

En 2019, LuckyChap Entertainment, su empresa, inauguró un laboratorio de escritura de guiones para mujeres; un año después, cinco de las seis participantes habían vendido un proyecto de largometraje; la sexto vendió una serie de televisión.

Y Robbie no es la única estrella que encabeza hoy su propia productora: la multifacética Jennifer López anució la semana pasada que llevará a la pantalla grande a “Bob el Constructor”, otro personaje de Mattel (al igual que Thomas & Friends) que debutó hace 25 años con serie animada en la BBC entre 1999 y 2011. La trama de la película tendrá un giro latino: verá a Roberto, el alegre trabajador de la construcción, viajar a Puerto Rico para un importante trabajo de construcción, donde "aborda los problemas que afectan a la isla y profundiza en lo que significa construir".

Dirigir o producir

Un viejo cliché de Hollywood asegura que lo que los actores realmente quieren hacer es dirigir. Pero hoy, lo que varias decenas de actrices realmente quieren hacer es producir. Lo que comenzó como un lento proceso a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, con las productoras de Drew Barrymore, Salma Hayek y Charlize Theron, se ha acelerado hasta convertirse en un torrente de famosas productoras que crean películas y series televisión bajo sus propias factorias.

Regina King, Scarlett Johansson, Octavia Spencer, Jennifer Garner, Amy Adams y Kerry Washington son solo algunas de estrellas cuyas compañías están empujando una caleidoscópica variedad de ficciones y roles que de otro modo podrían no existir para las mujeres.

“Pasé mi carrera siendo la única chica en el elenco de chicos. Hasta que me cansé de fingir ser ingenua, y ahora hago cosas interesantes con otras mujeres, tanto dentro como fuera de la pantalla”, explicó Elizabeth Banks, lider de la productora Brownstone Productions, responsable de la franquicia “Pitch Perfect”, “Los Ángeles de Charlie2 y “Cocaine Bear”. “Cuando empezamos, la gente de la industria nos dio una palmadita condescendiente en la cabeza ”, contó Michelle Purple, cofundadora de Iron Ocean con Jessica Biel, la productora que funciona desde 2006 y facilitó la llegada a los cines de “Hole in the Paper Sky,” “The Tall Man” y “The Book of Love”.

Liderando

En la misma línea, Amy Adams fundó en 019 con Stacy O'Neil, Bond Group Entertainment, centrado en elevar a las creativas femeninas. Su próximo proyecto ciertamente encaja en esa premisa: la película “Nightbitch”, protagonizada por Adams y escrita y dirigida por Marielle Heller, basada en la novela homónima de Rachel Yoder, una alegoría feminista mágico-realista sobre una ama de casa que se transforma en perro. Y Bond también tiene otros proyectos en desarrollo, incluida una película adaptada de las memorias “Finding the Mother Tree”, una serie limitada inspirada en una historia real, sobre tres mujeres conectadas en una demanda colectiva contra Walmart.

Margot Robbie con LuckyChap está detrás de “Boston Strangler”, protagonizada por Keira Knightley, sobre una reportera que rastrea a un asesino en serie en el Boston de los años 60. Reese Witherspoon, a través de su productora Hello Sunshine, participó en dos de las series festejadas del 2023: “Daisy Jones & the Six”, una adaptación de Amazon Prime Video de la exitosa novela homónima, y “Tiny Beautiful Things de Hulu”,Y Nicole Kidman, que produjo junto a Witherspoon “Big Little Lies”, es artífice con su productora Blossom Films de “Love and Death”, la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen que brilló el año pasado en HBO Max, y “Los expatriados”, que estrenó recientemente en Amazon.

¿Una más? Amy Pöhler y su usina Paper Kite han estado creando programación de calidad con “Broad City”, “Difficult People”, “Russian Doll” y también algunos realities exitosos.

Streaming

Las plataformas tuvieron un rol importante en la apertura de más lugares de decisión en la industria del cine y la televisión, tanto porque había mucha competencia por el contenido y eso eso incrementó la demanda, como porque los datos les mostraban que había audiencias para una gama mucho más amplia de programas.

“En muchos casos, son las mujeres las que sostienen el control remoto”, remarca Lauren Neustadter, socia productora de Reese Witherspoon en Hello Sunshine. Y ve el éxito de HBO de “Big Little Lies”, como un punto de inflexión: “Un programa que a las mujeres les entusiasmaba muchísimo ver pero que a los hombres también les encantaba, así que creo que eso abrió la puerta en términos de mostrar lo que era posible”. Y el #MeToo también podría haber acelerado el deseo de las actrices de tener más control sobre sus carreras. “

Creo que cuando comenzó el movimiento MeToo, muchas actrices coincidieron y construyeron algo realmente único", refrendó Pilar Savone de Simpson Street Productions, la productora de Washington. “A partir de ahí nacieron las amistades y empezó a haber una colaboración productiva que permitió que emergieran infinidad de proyectos”, agregó. Washington y Witherspoon, que trabajaron juntas en la serie “Little Fires Everywhere”, se combinaron con la productora de Octavia Spencer, Orit Entertainment para un nuevo proyecto todavía secreto, mientras que la productora de Biel está trabajando con la compañía de Renée Zellweger.

Programadoras

Regina King creó su empresa Royal Ties con su hermana Reina para generar un espacio de trabajo que “tuviera algo que decir sobre la época en la que vivimos”. Y en 2023 dieron mucho: “Shirley”, la película biográfica de Netflix, y “A Man in Full”, la serie basada en el libro de Tom Wolfe que King dirigió y produjo también para Netflix, con la que tiene un contrato para alimentar frecuentemente a la plataforma.

En tal sentido, las actrices detrás de este fenómeno reconocen que la suposición entre muchos referentes de Hollywood es que ellas solo iban a estar vinculadas a estas productoras de nombre.“Después de unos meses, todo el mundo se da cuenta de que en realidad soy productora. Pero aún así, la gente dirige todas las preguntas sobre dinero a mis socios, nunca a mí. Y muchas veces Tom Ackerley y Josey McNamara tienen que decir: 'En realidad, ella es a quien debe preguntar'”, contó Margot Robbie a Vanity Fair.

“A menudo se alegran cuando se dan cuenta de que en realidad nos estamos arremangando y participando”, suma Elizabeth Banks. “Y me dice: '¡Dios mío, supongo que realmente sos la productora!'. Es un poco vergonzoso que todavía se sorprenda”, agrega.

Kaley Cuoco también se sintió subestimada cuando con Hello produjo la serie de misterio “The Flight Attendant”. “Todo el mundo creyó que había tenido que generarme un proyecto después de The BigBang Theory. Y se sorprendieron cuando la serie fue bien recibida. Y otra vez cuando sume otros proyectos”, cuenta la actriz, quien ahora produce una serie biográfica sobre Doris Day. Y son decenas más las que se suman al cambio de época en Hollywood, con Jodie Foster, Queen Latifah y Alicia Silverstone creando equipos de producción exitosos.

