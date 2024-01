Cuáles son y cuándo llegan las series más esperadas del 2024

En Hollywood, 2023 será conocido como el año de la huelga. Con los gremios de escritores y actores en los piquetes, la producción cinematográfica y televisiva se detuvo. Y causó estragos en los calendarios de lanzamiento de todas las cadenas, estudios y transmisores, razón por la cual no habrá nuevos episodios de “Stranger Things”, “The White Lotus” o “The Last of Us” hasta 2025. Pero había suficiente contenido en latas para hacer un gran 2024, incluso si títulos esperados como “Daredevil: Born Again” y “Blade Runner 2099” no están en la lista.

Estrellas

El año que arranca ofrecerá por sobre todo, estrellas. En ese rubro de elencos notables se inscribe “Descargo de responsabilidad” (Apple+ ), protagonizada por Cate Blanchett”, en una adaptación de la novela de Renée Knight de 2015, sobre una famosa periodista de televisión que descubre que su secreto más profundo está a punto de ser revelado. Un combo que ya entusiasma, pero no es todo: está escrita y dirigida por Alfonso Cuarón (ganador del Oscar por “Roma"), y cuenta en el elenco con Kevin Kline, Sacha Baron Cohen y Kodi Smit-McPhee.

Y esta semana, el 14 de enero, llega a HBO Max “True Detective: País nocturno”. La cuarta temporada de la saga será la primera en tener su propio subtítulo, en una búsqueda de relanzamiento: experimentó una caída de calidad bastante sorprendente entre su primera y segunda temporada, y busca pasar la página con un elenco de peso en el que brilla el protagónico de Jodie Foster, la detective encargada de investigar la misteriosa desaparición de un grupo de hombres de una estación de investigación en Alaska: una historia que tiene guiños al cine de John Carpenter y los Expediente X. Fiona Shaw, Christopher Eccleston y John Hawkes completan el reparto.

Anti héroes

Los grandes elencos no excluyen las series de héroes, o mejor dicho de villanos, que son un punto significativo en la programación de diversas plataformas. HBO Max apuesta en ese rubro al spinoff de “The Batman” de Matt Reeves, que tiene como protagonista a Oz Cobblepot, el Pingüino de Colin Farrell. El actor está prácticamente irreconocible como uno de los enemigos más notables de Batman, y obtuvo su propia serie limitada que tendrá ocho episodios, y se desarrolla en el lapso de solo una semana en la que Cobblepot asciende violentamente hasta la cima del inframundo de Ciudad Gótica.

Por el lado de Disney+, las apuestas fuertes en el género son dos, una vinculada a Marvel, y otra al universo Star Wars. La primera gira en torno de Eco, spin-off de “Hawkeye” sobre Maya López, uno de los pocos personajes sordos del universo Marvel: sicaria despiadada de la mafia “Echo” servirá como una historia de origen que expondrá lo que llevó al personaje a donde está. Y también la verá revisando los traumas de su pasado para avanzar en su presente y reconectar al personaje con su herencia. Alaqua Cox, quien hizo su debut actoral en “Hawkeye”, retomará en su papel de Echo, con Kingpin (Vincent D'Onofrio) y Daredevil (Charlie Cox) acompañándola. Y para completar el rubro se apunta “El acólito”, sobre una ex padawan (Amandla Stenberg) que se reúne con su Maestro Jedi (Lee Jung-jae), para reaprender el uso de la Fuerza. Pero se ven obligados a investigar una serie de crímenes extraños, lo que hace que “The Acolyte” sea más un thriller criminal, punto de partida fascinante para la franquicia.

En el aire

Más de una docena de años después de “The Pacific”, Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman se apuntan nuevamente en una historia emplazada en la Segunda Guerra Mundial con “Masters of the Air”, la tercera miniserie de su trilogía bélica (que comenzó con “Band of Brothers” en 2001). Esta vez, siguiendo al Grupo de Bombardeo 100, un escuadrón que voló en más de 300 misiones y perdió la mitad de sus aviones. La miniserie tardó mucho en llegar: HBO anunció por primera vez su desarrollo en 2012 pero ahora es una producción de Apple TV+. Tiene 10 capítulos y grandes nombres: Austin Butler, Barry Keoghan, Raff Law y la nueva estrella de Doctor Who, Ncuti Gatwa.

Y en el aire también estuvo mucho tiempo “Avatar”, tras la película homónima vilipendiada por la crítica que dirigió M. Night Shyamalan en 2010, “Avatar: The Last Airbender”, basada a su vez en la serie animada de Nickelodeon, que fue amada por millones y continúa ganando fanáticos gracias a ser parte de la biblioteca de Netflix, se reedita, y sigue a Aang, uno de los últimos Maestros Aire vivos (humanos que tienen el poder de controlar uno de los cuatro elementos: agua, aire, fuego o tierra) y el único que puede dominar todos los elementos, siendo además un puente entre nuestro mundo y el de los espíritus. Se espera su lanzamiento el 22 de febrero.

Aire británico

Helena Bonham Carter es la carta de presentación de esta biopic, en la que encarna a Noele “Nolly” Gordon, la estrella de la telenovela británica “Crossroads”, que en el apogeo de su fama en 1981, es despedida del programa. Serie limitada a tres partes, creada por Russell T. Davies, es una mirada divertida y cursi a la repentina caída en desgracia de Nolly, y hasta dónde llegará para seguir siendo relevante y demostrar que sus detractores estaban equivocados: aunque se desarrolla hace 40 años, la historia sobre el tratamiento de las actrices envejecidas en la máquina del mundo del espectáculo sigue siendo muy actual.

También con aire brit clásico se apunta “María y Jorge”, otro drama real que relata las locas travesuras de uno de los personajes más memorables del siglo XVII. Julianne Moore aporta su mejor perfil como Mary Villiers, condesa de Buckingham, una manipuladora magistral que cuidadosamente planeó su encumbramiento entre los miembros más poderosos de la familia real. En el caso de Mary, esto significó alentar a su hijo, George (Nicholas Galitzine), a seducir al rey James I de Inglaterra (Tony Curran).

También británica es “Rivales”, sobre unos vecinos poco amigables, adaptación de uno de los libros de Rutshire Chronicles de Jilly Cooper. El binomio de Alex Hassell y David Tennant, un ejecutivo de televisión y un ex atleta olímpico convertido en diputado, se juega su reputación en el enfrentamiento. Y finalmente, el rubro se completa con “El régimen”, creada por Frank Rich y Will Tracy, productores ejecutivos de “Succession” y protagonizada por Kate Winslet como la canciller de una oligarquía que parece estar en sus últimos momentos de poder, un acontecimiento que no le sienta bien a la canciller. Mismo humor negro que estaba en el ADN de la serie de HBO: estrena el 3 de marzo.

Aire oriental

La huelga estadounidense potenció en plataformas, los contenidos asiáticos, principalmente de Corea el Sur. El 2024, en una pasada en limpio, fusiona las puestas orientales con reconocidos actores de Hollywood. Es el caso de “Expatriados”, segundo gran paso de Nicole Kidman en la pantalla chica tras “Big Little Lies”. La ganadora del Oscar se pone al frente de esta serie de Amazon Prime (prevista para el 26 de enero), basada en la novela más vendida de Janice Y. K. Lee, en la que interpreta a Margaret, parte de un grupo muy unido de expatriados que viven y aman en Hong Kong.

Y cierra la rueda “El simpatizante”, con Robert Downey Jr., la estrella de Iron Man, quien interpreta aquí múltiples papeles. Thriller y sátira de espías basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer. Los célebres cineastas Park Chan-wook y Don McKellar son copresentadores de la serie, que narra los desafíos que enfrenta un espía comunista franco-vietnamita en los últimos días de la guerra de Vietnam. Pánico y locura en Oriente, y una de las grandes promesas televisivas que trae el año que recién comienza.

