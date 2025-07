Martín “Campi” Campilongo: “El público elige las biopics”

Domingo Felipe Cavallo, el padre de la convertibilidad, el hombre con un plan, posiblemente el auténtico villano de esta historia, némesis del líder riojano interpretado por Leonardo Sbaraglia en “Menem”, la serie de la que habla todo el país. No cualquiera podía ponerse en la piel de semejante personaje y asumir tal desafío. La serie de Prime Video, dirigida por el mago de cultura pop argentina, Ariel “Wino” Winograd, cuenta con un dream team actoral que completan, entre otros, Griselda Siciliani, Monna Antonópulos, Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Agustín Sullivan y Cumelén Sanz.

La responsabilidad de caracterizar a uno de los ministros de Economía más controversiales de la historia recayó sobre los hombros de Campi, comediante consagrado, quien supiera ser el padre del hombre del piano rosarino en “El amor después del amor”. Ícono del humor, formó parte del equipo ganador de Marcelo Tinelli. Fue sucesor del recordado Antonio Gasalla en “Esperando la carroza”. Actor de las mil máscaras en constante evolución.

Semejante compromiso lo tiene motivado y con ganas de charlar. Momento propicio e ideal para conversar con NOTICIAS, este 2025 ubica a Campi en un un lugar privilegiado en el terreno audiovisual, ya que también se luce en el policial “El beso de Judas” (Flow).

Martín Campilongo es un acuariano de 56 años, casado con la actriz Denise Dumas, tienen cuatro hijos, Emma, Francesca, Isabella y Santino (los dos últimos de una pareja anterior de Denise)

Comediante, actor, imitador, guionista, Campi siempre apostó a la creatividad y al perfeccionamiento en su rubro. Supo formar parte de clásicos de la televisión argentina como “Tu cara me suena”, “Peligro sin codificar”, “Bailando por un sueño” y “Videomatch”. En cine fue dirigido por Raúl Perrone, Daniel Barone, Adrián Suar, Sabrina Farji y Nicanor Loreti dando muestras de su versatilidad, una verdadera marca de fábrica.

Noticias: Cuando uno recuerda a Domingo Cavallo tiene muy presente sus ojos, esa mirada de muñeco malévolo. ¿Cómo fue encarnarlo?

Campi: ¡Fue muy divertido! Yo lo había hecho en su momento en “Gran Cuñado” de Videomatch, pero era una caricatura, una imitación. En esta serie el laburo es mucho más fino, muy de observación, es otro lenguaje y me gustó el desafío de cambiarle el tono, de modificarle el lápiz al retrato. Es justamente la diferencia entre dibujar una caricatura o un retrato, uno requiere un trazo más grueso y el otro va más al detalle. Y Wino hace que todo sea muy divertido.

Noticias: ¿Costó mucho pasar de la caricatura al retrato?

Campi: No, me encanta. Yo agarro laburos difíciles, me gusta estar en problemas (se ríe).

Noticias: Es muy recordada su actuación en la serie de Fito Páez y ahora le toca personificar a Cavallo en la serie sobre Menem. ¿Por qué cree que en el último tiempo hay tantas biopics enfocadas en personajes argentinos?

Campi: Porque la gente elige consumir eso. Esto es un negocio, si se venden peras, vendemos peras. Yo supongo que ese es el motivo.

Noticias: Usted viene trabajando muy bien en series, José María Listorti la está rompiendo en “La Sirenita”, Pachu Peña estuvo en “Viudas Negras”, a Fredy Villarreal le va muy bien en teatro con “La función que sale mal”. ¿Siente que hay una reivindicación de los comediantes que laburaron con Tinelli?

Campi: Puede ser, ¿no? Ahora que lo pienso sí. Yo nunca me sentí como apartado del asunto, tal vez porque hago otras cosas, no solamente comedias, pero nunca dejé de laburar y mis compañeros a los que nombraste tampoco. Igual puede ser que haya un reconocimiento, que se yo (sonríe).

Noticias: Volvamos a “Menem”. Ariel Winograd maneja como nadie el humor y la sátira. ¿Qué le pidió a la hora de componer a Cavallo?

Campi: Él me marcaba que fuera bien arriba y después cualquier cosa íbamos ajustando. Me propuso ese juego y me prendí, él maneja muy bien la comedia, entonces todo es fácil. Varios capítulos están en un claro tono de comedia y en sus manos están muy bien contados, porque para hacer comedia hay que saber crearla, dirigirla y editarla. Es un género que le pide mucho a quien lo juega, cada uno tiene que llevar la comedia encima y Wino sobre eso sabe absolutamente todo.

Noticias: ¿La comedia es más difícil que el drama?

Campi: No creo, se dice mucho eso, pero el drama también es muy complicado, ¡eh!

Noticias: ¿Usted basó su composición exclusivamente en el guión o tuvo que investigar? ¿Llegó a conocer a Cavallo?

Campi: Sí, lo conocí en los 90. Yo estaba en “Videomatch” en esa época y nos mandaban todos los días a Casa Rosada para hacerle nota a Menem o a Cavallo. También tuve la posibilidad de juntarme con él ahora, pero te digo la verdad, no quise. Yo tenía que hacer el Cavallo de los 90 y había madurado más de treinta años, prefería quedarme con aquello que había conocido y que permanecía en mi cabeza.

Noticias: Es inevitable que nos apartemos un minuto de “Menem” y preguntarle por “Esperando la carroza”. ¿Qué significó para usted encarnar a Mamá Cora, el personaje icónico de Antonio Gasalla?

Campi: Terminamos hace poco, estuvimos cerca de dos años en cartel en el Teatro Broadway y fue increíble. Yo empecé haciéndolo con Antonio vivo y él partió mientras transcurría la temporada, entonces se transformó en algo distinto hacer a esa Mamá Cora ya sin Antonio en este plano. Para mí, “Esperando la carroza” fue una bendición, me divertí mucho, me puse el traje suyo, el que Antonio había inventado y es algo hermoso. Mamá Cora es maravillosa, tiene que ver mucho con nuestra argentinidad.

Noticias: Mamá Cora está muy pegada a la argentinidad y Menem también. La mayoría de sus escenas en la serie son con Leonardo Sbaraglia, ¿cómo lo vio haciendo de Carlos Saúl Menem?

Campi: ¡Vos viste lo que es! A mí me encanta lo que hace, está increíble de verdad, es imposible que no te guste.

Noticias: Wino también está rodando la segunda temporada de la serie de Coppola, no sé si vio la primera, ¿pero por qué siempre volvemos a los 90?, ¿qué nos fascina tanto de esa época?

Campi: Sí, vi la primera temporada de Coppola, ¡es buenísima! Creo que hubo tramos en los que esa época fue divertida en cierto punto, aunque también recuerdo el titular que decía: “Una fiesta que ahora estamos pagando” cuando terminó esa década. Igual reconozcamos que esa fiesta tuvo muchos invitados también, yo laburaba en la televisión y recuerdo que era una cosa de locos. Mucho presupuesto, mucho viaje, nos decían: “Alain Delon se esguinzó, hay que ir a París mañana”, “¡Ningún problema!” (nos reímos) Los programas de televisión regalaban autos como si fueran atados de cigarrillos, cuesta creerlo, pero eso sucedía.

Noticias: Más allá de lo que muestra la serie, ¿qué fue lo mejor y lo peor del menemismo para alguien como usted que lo vivió?

Campi: Mirá, como yo en ese momento laburaba en la tele, lo vivía trabajando un montón y muy bien, creo que para mí eso fue lo mejor. Lo peor es lo que pasó con las empresas argentinas que no podían competir frente a las importaciones, lo que venía de afuera tenía precios regalados en relación a la industria nacional, se fundieron y mucha gente lo pasó espantosamente mal.

Noticias: Cuenteme un poco sobre su espectáculo “Campi de gira”. ¿En qué consiste?

Campi: En sacarme un gusto porque nunca hice gira en mi vida, ¿podés creer? Y eso que hago teatro desde hace más de treinta años. Nunca tuve tiempo de recorrer el país porque siempre estoy laburando un montón, ahora se me hizo un hueco hasta que empiece a ensayar una cosa nueva en diciembre y dije: “¡Es el momento para darme el gustazo!” Es un placer. Estoy recorriendo el país con un unipersonal que me dirigió Antonio Gasalla, mirá lo que son las cosas de la vida… y lo estoy disfrutando un montón.

Noticias: Vi que hace poco subió a su cuenta de Instagram un sketch donde hacía de Aldo Rico junto con Listorti y el verdadero Aldo Rico. ¿A veces siente añoranza de esos tiempos o dice ya está, esto ya lo viví?

Campi: Sí, ese video me lo mandaron, no lo recordaba, pero me pareció divertido y lo subí. No siento añoranza, eso ya lo viví, claro que sí, pero son lindos momentos. Yo estoy muy contento con quien soy, todo eso forma parte de la hechura de esto. Estoy feliz con el resultado y no sería quien soy hoy de no haber pasado por esa calle.

Noticias: Mencionó que empezará a ensayar en diciembre, seguro no puede contar nada pero le pregunto, ¿es teatro?

Campi: Sí, no puedo contar nada pero es teatro. Es algo grande para lo que tengo que entrenar, bajar de peso, aunque sea un par de kilos más, también dejé de fumar porque es muy exigente lo que voy a hacer. Soy adicto al cigarrillo y al helado (risas). No me hicieron abandonar la heladería, pero me tengo que cuidar de eso también por las calorías, así no se puede.