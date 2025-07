Joaquín Furriel: “Estamos inmersos en una polarización cultural”

Gracias a su tenacidad, talento, disciplina y a la búsqueda infatigable que suele emprender para expandir sus horizontes artísticos, Joaquín Furriel se está ganando, en forma paulatina y por derecho propio, el privilegio de ser considerado el heredero de Alfredo Alcón en la actividad teatral argentina.

Furriel revalida el título con el estreno de “La verdadera historia de Ricardo III”, una versión libre del clásico de Shakespeare dirigida por el catalán Calixto Bieito. La obra se estrenó en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, emblemático espacio en el que Furriel supo brindar una inolvidable caracterización de Hamlet, tremendo desafío del que salió airoso al adueñarse de cada uno de los fantasmas del príncipe nórdico.

Bajo su liderazgo, esa puesta de “Hamlet” convocó a más de ochenta mil personas en 2019.

Ahora encara otra labor descollante. En una época marcada por las comedias y los musicales, Furriel realiza una apuesta contracultural, a contracorriente. La ocasión propicia un encuentro con NOTICIAS y una charla al respecto.

Noticias: Ricardo III ha obsesionado a muchos actores, Al Pacino le ha dedicado una película, por ejemplo. ¿Cuál es el atractivo de este personaje?

Joaquín Furriel: Es el único personaje de Shakespeare que arranca diciendo lo que va a hacer y no se detiene hasta el final, carece de conflictos, es un tipo que no tiene prurito en utilizar todos los medios histriónicos que posee para lograr el poder y con ese objetivo apela a niveles de maldad que son sorprendentes. Creo que su historia no deja de ser un drama filial, es el desplazado de una familia y decide cargárselos a todos para llegar al poder. También él percibe que están medio adormecidos en un momento donde hay que estar despierto, entonces no considera que su hermano, quien está gobernando el reino, lo esté haciendo de la mejor manera.

Noticias: Se lo escucha hablar y es imposible no hacer un paralelismo con la realidad, no solo argentina sino mundial. El tipo dice lo que va a hacer y lo hace, la sociedad está medio adormecida, hay un reino de la crueldad. ¿La obra tiene más vigencia que nunca?

Furriel: Mirá, lo que me pareció atractivo y por lo cual quise llevar adelante el proyecto fue ver lo que interpelaba un director tan magnífico como Calixto Bieito, que para mí es uno de los mejores de Europa. Acercarme a su versión, ver cómo trabaja la maldad, de qué modo disecciona las relaciones entre los personajes, seguir las pulsiones primarias que se desatan y ver la dimensión que le encontró a Ricardo III corriéndose de los imperativos morales. Porque pone en cuestionamiento los lugares comunes, inclusive la fealdad y la deformidad del personaje como justificativo de sus actos. Esta versión hace a un lado todo eso y dice: “No justifiquemos la maldad, pero, por otro lado, si la maldad existe en todos nosotros, ¿qué pasa?” La historia ha demostrado que como especie vamos variando según los contextos socioculturales, pero en muchos casos seguimos reaccionando igual.

Noticias: La obra se llama “La verdadera historia de Ricardo III”. ¿En qué radica esta búsqueda de la veracidad?

Furriel: Bueno, porque pensá que de alguna manera Shakespeare termina escribiendo una obra bastante alejada de la verdad histórica aunque se tome como tal. Destruye a los York, una familia que había gobernado hasta la muerte de Ricardo III, quien de hecho es el último rey que muere en un campo de batalla, para quedar bien con la Reina Isabel que era Tudor y criticar a algunos funcionarios de esa época sin referirse directamente a ellos porque era muy peligroso. La verdadera historia remite también a que en 2012 encontraron el cuerpo de Ricardo III en el estacionamiento de un supermercado en Leicester y descubrieron que no era jorobado, solo tenía una escoliosis como muchísima gente. La obra nuestra dialoga con el original de Shakespeare y un documental de la BBC donde se empieza a analizar el cadáver. En el título hay algo que se manifiesta, estamos jugando con el concepto de veracidad, nos planteamos qué es verdadero y qué es falso, esta obra expone la fragilidad de la verdad.

Noticias: Los futbolistas están acostumbrados a jugar todos los domingos, pero cuando hay un Mundial entrenan de manera especial. Para hacer “Hamlet” recurrió al yoga y la natación, ¿cómo se preparó para Ricardo III?

Furriel: Por una lado vengo leyendo desde hace tiempo libros que tienen que ver con lo que invoca la obra, que es el mal. Y por otro, estoy haciendo mucho trabajo aeróbico y anaeróbico para llegar con el aire porque es una puesta física que requiere mucho entrenamiento.

Noticias: Por lo menos dura cien minutos, comparado con las tres horas de Hamlet, hizo negocio.

Furriel: ¡Uy no, las tres horas! (se ríe) Pero son cien minutos donde estamos todo el tiempo en el escenario. En el cuarto acto de “Hamlet” yo prácticamente no aparecía, podía ir al camarín, acá estamos en escena desde que empieza hasta que termina la obra. Vamos temprano, a las 20, excepto los domingos que hacemos función a las 19, lo cual viene bien porque a las 21 ya te vas a morfar.

Noticias: ¿Charlar sobre la obra mientras uno come o toma algo completa la experiencia?

Furriel: Eso es lo interesante que tiene el teatro, es una experiencia en vivo, uno de los pocos lugares que nos quedan donde no tiene que estar el teléfono y es una actividad para compartir. Vas con alguien, ves la obra, después te sentás a charlar sobre eso o sobre la vida. Quiero que si venís a vernos sientas que la obra te impacta. Que quedes conectado emocionalmente, que el público quede atravesado por lo que pasa en escena. Por eso tenemos ese elenco extraordinario, donde hay intérpretes como Belén Blanco, Luis Ziembrowski, e Ingrid Pelicori, por ejemplo. Calixto no quería veinte actores, prefería diez que sean solistas, todos teatralmente muy poderosos, y lo logró. Van a encontrarse con una obra que tiene humor, sarcasmo, violencia y belleza.

Noticias: En la Martín Coronado ya había hecho “La vida es sueño”, dirigido por Bieito, y el “Hamlet” de Szuchmacher. ¿A esta altura podemos decir que juega de local y conoce todos los fantasmas de la sala ?

Furriel: (Se ríe) Y, un poco sí. Es una sala que me gusta mucho, si bien es grande, me pasa algo muy loco, por alguna razón en la Martín Coronado al público lo siento cercano, encuentro intimidad más allá de las 950 butacas.

Noticias: Una de las características centrales de su personaje es la ambición. Sin llegar a esos extremos, ¿alguna vez la ambición lo puso fuera de eje ?

Furriel: Yo creo que más que la ambición tenemos que hablar de una prima hermana que es la ansiedad por acelerar los tiempos, eso sí me ha pasado. La ambición es una palabra muy general, tiene connotaciones positivas y negativas. Uno puede ambicionar crecer, el problema surge cuando lo que querés hacer te hace correr de tu identidad, eso nunca me sucedió. Pero me ha pasado de chico que he querido acceder a algunos proyectos y si por algún motivo no se me daban, eso me generaba una ansiedad tal que no disfrutaba del presente que estaba viviendo. Ahora mirando para atrás me doy cuenta de lo importante que fue pasar por ahí para poder seguir recorriendo el camino.

Noticias: En este momento todos en alguna medida estamos interpelados por el tema de Cristina Kirchner. ¿Lo podemos leer también como una tragedia del poder?

Furriel: Mirá, cuando Calixto dirige la obra dice que él no hace teatro político, pero por supuesto sobre el escenario se hablan de muchos temas que uno ve en la coyuntura política. Creo que quien se siente en la platea va a poder analizar muchas cosas y cruzarlas con la realidad de acuerdo a su subjetividad. Fijate que nosotros como sociedad venimos desde hace tiempo con miradas opuestas y excluyentes, todo hay que verlo de una manera o de la otra, dentro de esa polarización cultural en la que estamos inmersos desde hace rato resulta un gran ejercicio observar qué ficha le cae a cada uno.

Noticias: En el 2022 estaba el furor por “Argentina, 1985” y las ganas de ganar el Mundial. Este año murió el Papa, pasó lo de Cristina y el juicio por la muerte de Maradona es un desastre. ¿Está en crisis la argentinidad?

Furriel: Ese dicho que se instaló: “Somos argentinos, no te lo puedo explicar” a mí nunca me gustó porque de alguna manera es avalar un montón de cosas y nosotros en el fondo sabemos por qué somos como somos. Me parece que nadie tiene la potestad de decir: “Ser argentino es esto”, algo muy valioso de nuestra idiosincrasia es justamente la diversidad, ahí culturalmente está nuestro potencial. Querer homogeneizar, caer en la monotonía de decir que solo podemos ser de determinada manera, yo no me lo creo. Deberíamos pensar de manera más complementaria y no de modo tan unívoco, tenemos un amor propio por nuestro país que me gusta y lo valoro. Conozco toda la Argentina porque viajé mucho desde pibe como mochilero y lo seguí haciendo con el correr de los años, tanto como turista como por laburo, es un país bárbaro. A veces hablamos desde un porteñocentrismo del que necesitamos corrernos un poco porque se dijo mil veces, pero es cierto, el país es mucho más que Buenos Aires. La riqueza está justamente en la diversidad de paisajes, de ser y de pensar, ojalá en algún momento podamos acercar posiciones ya que estamos todos viviendo bajo el mismo sol.