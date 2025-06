Laura Azcurra: “La economía de un artista siempre es muy inestable”

Actriz y bailaora de flamenco, en algún tiempo fue una conductora a “Pura química”. Dueña de una trayectoria integrada por recordados ciclos como “Soy gitano”, “Son amores” y “Campeones de la vida”, Laura Azcurra se encuentra sumergida en plena actividad teatral. Recorre el país con el espectáculo “Frida Kahlo viva la vida”, un unipersonal escrito por el dramaturgo mexicano Humberto Robles y dirigido por Laura Morgado.

En una merecida pausa entre el ajetreo constante y el intenso transitar por la extensa geografía argentina, Laura Azcurra toma un café reparador para charlar con NOTICIAS sobre este presente sin tiempos muertos y sin lugar para el aburrimiento.

Noticias: ¿Cómo es la experiencia de girar por todo el país con Frida Kahlo?

Laura Azcurra: Es hermoso, hacía muchos años que tenía ganas de viajar haciendo teatro por diferentes lugares de Argentina. Soy muy porteña, amo Buenos Aires, pero estaba muy anclada a la ciudad. Primero porque estaba creciendo mi hijo Marco que ya tiene 18 años y también porque estuve haciendo “Toc Toc” durante siete años, en ese exitazo que hicimos en el Multiteatro. La oportunidad de un formato como el de esta obra, que es un monólogo, es ideal para girar, creo que tenemos que seguir haciendo teatro en todas partes cada vez que sea posible.

Noticias: Es la primera vez que le toca encarnar un personaje histórico, ¿eso la intimidaba un poco al principio?

Azcurra: Sí, ¡porque es un personaje tan global y querido! Es un desafío y afrontarlo con gran respeto es una forma de honrar a la mujer tan impresionante que fue. Obviamente me intimidaba y un poco me sigue intimidando ser Frida porque es muy potente, hay muchas emociones y una vida muy vivida repleta de sufrimiento y amor. Es intenso y hermoso que ella nos haya permitido mostrar esa vulnerabilidad, creo que eso es lo que más admiramos de ella. En la obra esta Frida le habla a los muertos y a los vivos, recuerda sus viajes, el vínculo con Diego Rivera, cita a mucha gente y muestra su costado de actriz haciendo las voces de todos esos personajes.

Noticias: ¿Descubrimos a la Frida actriz sobre el escenario?

Azcurra: Ella era muy teatrera, extremadamente carismática, había algo actoral que era parte de su personalidad, yo lo fui descubriendo a medida que íbamos investigando y documentándonos sobre su vida y su obra. El público empatiza mucho con Frida.

Noticias: Mencionó que su hijo ya tiene 18 años y está de novio. ¿Cómo es en su rol de suegra?

Azcurra: ¡Divina! (se ríe). Creo que soy re buena onda, me integro mucho también a todas las personas que Marco trae a casa, son buenos chicos, me sirve ver a esa nueva generación de cerca. Aprendo todo el tiempo de Marco, es mi gran maestro, disfruto de que ya esté más grande y podamos compartir a la par.

Noticias: ¿Cómo es ser madre de un joven de 18 en este momento?

Azcurra: Es desafiante, se necesita mucha escucha. Es fundamental entender que los tiempos siempre van cambiando, nos pasaba con nuestros viejos y a ellos con nuestros abuelos. Por un lado tenemos que aggiornarnos en ciertas cuestiones y por el otro, conectar con nuestras raíces. No lo digo en el sentido más conservador, sino en las raíces como sustento para poder acompañar los valores de lo que realmente es importante en la vida: saber amar, respetar, escuchar la necesidad del otro, trabajar la angustia y la tristeza cuando hay cosas que no salen como esperamos y entender que eso también forma parte del aprendizaje. Siento que los padres estamos aprendiendo todo el tiempo y necesitamos dejarnos permear por lo que viene, pero también dejar un legado, hay cosas fundamentales que sostienen el eje de una persona. Estar ahí deseando el bien del otro aunque a veces no sea exactamente lo que querés para su futuro, acompañar lo que movilice a nuestros hijos desde el amor, la salud y la pasión me parece importante.

Noticias: ¿Marco heredó la veta artística o va por otro lado?

Azcurra: Está en el CBC de Agronomía. Vamos a ver qué pasa. Él es egresado del Esnaola que es una escuela de formación musical. Va buscando su propio destino, nosotros venimos de una familia de artistas. Yo lo acompaño vaya donde vaya, si quiere ser científico, matemático, astronauta o músico ahí vamos a estar.

Noticias: Usted empezó su carrera a los 15 años en la película de Eliseo Subiela “Despabílate amor”. ¿Desde aquel entonces cambió mucho el medio?

Azcurra: Sí, muchísimo, rotundamente. Ahora el foco se pone en otro lado, se eligen contar otras cosas, antes el contenido era más formativo y educativo, además de entretenimiento había debate y estaba nuestra ficción argentina maravillosa en un lugar preponderante. Ya desde la época de Samuel Yankelevich se apoyó primero a la radio con los readioteatros, a las ficciones televisivas y a nuestra industria del cine con un crecimiento audiovisual importantísimo. En ese sentido Argentina tuvo un pico muy interesante que se fue diluyendo. Tuve la dicha de compartirlo siendo una actriz de formación teatral que encontró un modo de contar historias y una fuente de trabajo en la televisión, eso ya no existe.

Noticias: ¿Cómo llegamos a esto?

Azcurra: Lamentablemente acepto que en este momento debemos asumir la agonía de la televisión de aire, la producción y el público se trasladaron a las plataformas. Podemos debatir si el responsable de eso fue el sistema, el hecho de que los productores no quisieran seguir apostando a hacer ficción argentina o que ahora se trabaja de otra manera. Lo único que sé es que hay gente increíble en el audiovisual que sigue haciendo cosas maravillosas, pero en otros ámbitos. No se ha podido encontrar la manera de continuar haciendo crecer la industria en la televisión de aire, en este momento todo lo que se decide contar son tragedias, morbo, angustia y desmenuzar la vida de otras personas. No me explico qué pasó con la formación, con la información, eso está diezmado, es triste. Hay toda una generación que no sabe ni encender la televisión, están solamente con sus celulares y sus tablets, quizás no pueden imaginarse lo que era reunirse con la familia a ver todos juntos un programa. Estamos parados en otro paradigma.

Noticias: Mencionó ese exitazo que fue “Toc Toc”. ¿Eso le dio una estabilidad financiera para poder autogestionar sus espectáculos?

Azcurra: La economía de un artista siempre es muy inestable y yo aprendí que surfear esa inestabilidad es parte del trabajo, la tuve toda la vida. Esos siete años de “Toc Toc” me organizaron un poco, pero no me convertí en millonaria, ese no sería justamente el título de la nota (nos reímos) Siempre los obreros del arte estamos haciendo malabares, es un oficio que te exige ser prudente.

Noticias: Usted forma parte del colectivo Actrices Argentinas que acompañó muy de cerca a Thelma Fardín en el juicio y condena por violación a Juan Darthés. En su caso también empezó a trabajar siendo muy chica, ¿cómo fue su experiencia?

Azcurra: Lo viví de cerca con mucho profesionalismo porque veía cómo se desenvolvía mi vieja con su laburo y mi viejo en el teatro, entendiendo muy bien cuáles son los roles de cada uno en sus lugares. Mi mamá era maquilladora, caracterizadora, laburaba mucho en cine y mi papá se dedicaba al teatro, a la docencia y a la puesta en escena de cosas muy grandes como el Ballet Folclórico Nacional. Ellos me han aconsejado y yo siempre he sido muy profesional, pero sabiendo que todo tiene espejitos de colores. Gracias a mi formación y teniendo en claro eso, siento que pude navegar aguas muy difíciles entendiendo que lo que pasa en la superficie no es realidad lo que hay en la profundidad. Después los roles de abuso de poder y de jerarquías obviamente los vi y los sufrí como sucede en todos los trabajos, no te estoy contando nada nuevo. Quizás nuestro laburo es más expuesto, pero nos pasa a la mayoría de las mujeres en todos los ámbitos.

Noticias: ¿Queda mucho por cambiar?

Azcurra: Vamos avanzando, antes quizás naturalizabas cosas que hoy no podrían llevarse a cabo. Estamos tratando de visibilizarlo para darlo vuelta, ser capaces de reconocer cuándo cierto trato no corresponde o cuando un chiste no es un chiste. Vivimos un momento incómodo, sobre todo para muchos varones que se cuestionan cómo ser cortés y acercarse a una mujer apropiadamente. Siento que hay un cambio de paradigma que nos pide escucharnos, poder transmitir lo que necesitamos y respetarnos como personas.