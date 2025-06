Fabiana Jafif: “La maternidad es un emprendimiento más”

Durante años, Fabiana Jafif se dejó para después. Primero fueron los mandatos sociales y culturales, después la maternidad, más tarde la culpa y la sensación de que siempre había algo más urgente que ella misma. Hasta que un día, su cuerpo la frenó de golpe y le cambió la pregunta: ¿qué pasa si ese “después” no llega nunca? Así nació su primer libro, No te dejes para después (Ediciones Lea), un título que es parte relato íntimo, parte hoja de ruta para quienes sienten que el tiempo no alcanza, pero tampoco saben cómo empezar a recuperarlo. Desde su blog De madre a madre y sus redes, Jafif lleva años impulsando una conversación que hoy reúne a miles de mujeres: hablar del lado B de la maternidad, de la ambición sin culpa, de la necesidad urgente de priorizarse.

Noticias: ¿Cómo fue empezar a vivir bajo este lema de "no dejarse para después"?

Fabiana Jafif: Es algo que empecé a decirme hace mucho tiempo. En esos momentos en los que sentía que siempre estaba haciendo cosas para los demás, y cuando tenía que hacerme el lugar para aquello que era importante para mí, como volver a trabajar, ir a algún evento o hacer alguna actividad con mis amigas, siempre surgían la duda y la culpa. Luego llegó mi diagnóstico de esclerosis múltiple, y al aceptar algo que no está en mis manos cambiar, entendí que tenía que empezar a priorizar las cosas que son importantes para mí.

Noticias: ¿Se convirtió en su mantra?

Jafif: 100%. Empecé a cambiar mi mentalidad, mi forma de ver la vida y el tiempo. Era una persona muy malhumorada, siempre apurada, enojada si me tocaba esperar en algún lado. Vivía pensando "estoy perdiendo tiempo". Y la maternidad, y sobre todo la esclerosis múltiple, fueron como una cachetada. Porque dejé de pensar "puedo hacerlo mañana", que es un concepto equivocado porque no sabemos qué puede pasar mañana. Venía pensando mucho esto, y cuando empecé a hablarlo en mis redes y mi blog, me di cuenta de que a otras mujeres les pasaba lo mismo.

Noticias: Y se encontró con mucho eco.

Jafif: Muchísimo. Cada vez hay más mujeres que se ven reflejadas. Lo que creo es que nadie se anima a decir que se siente así, porque piensan que van a ser mal vistas. ¿Qué van a pensar si dejás a tus hijos y te vas a un viaje con amigas? ¿O si decidís no dar de amamantar? Era un mix de muchas cosas que llevaban a lo mismo: todas decíamos que no teníamos tiempo para hacer cosas que queríamos, pero era porque estábamos priorizando otras. Y, a la vez, después nos quejábamos de que no nos sentíamos plenas, completas, felices. Es un círculo vicioso. Yo entendí que, si me sentía bien, todo alrededor mío iba a fluir. Íbamos a estar mucho más equilibrados como familia. Y también conmigo misma, con mi carrera, con mis propósitos.

Noticias: Habla de la maternidad como un emprendimiento, ¿cómo es esa visión?

Jafif: Mucha gente piensa que la maternidad simplemente forma parte de la vida, que viene con el combo porque sos mujer. Pero es un emprendimiento más, y no tiene por qué ser el único. La maternidad es hermosa, posiblemente sea el emprendimiento más lindo que todas las mujeres que elegimos vivirlo tengamos, pero no tiene que ser lo único que forma parte de nuestros días.

Noticias: ¿El libro condensa un poco todo esto que fue aprendiendo?

Jafif: El libro es una historia personal que hizo que yo llegue a una forma de vida que me gustaría que muchas personas pudieran tener. No vas a encontrar en mí ni una víctima ni una gurú. Es una historia real, pero ojalá nadie necesite esperar a que le pase algo fuerte para darse cuenta de que el tiempo es finito. Estamos viviendo una vida pensando en hacer hacer hacer, y la pregunta es: ¿estamos haciendo porque queremos o porque estamos en piloto automático? En el libro se cuenta cómo llegué a ese trabajo introspectivo de cambiar mi mentalidad, pero también hay mucha teoría y ejercicios para que se ponga en práctica. Es un libro de desarrollo personal, porque la idea es que puedas crecer con él.

Noticias: Hace muchos años, cuando nadie hablaba del lado B de la maternidad, creó un blog que sí lo hacía. ¿Por qué?

Jafif: Empezó en un momento bisagra que viví. Trabajé siempre en multinacionales y vengo del mundo del marketing digital. Antes de quedar embarazada estaba trabajando para Google, el trabajo de los sueños para todos los que hacemos esto. Y cuando quedé, comenzaron las dudas. Primero, el miedo a contarlo. Luego, pensar qué quería hacer. Y cuando tenía que volver recibí el diagnóstico de esclerosis múltiple. Algo muy imprevisto, pero volví de todas formas, y al mes, después de vivir ese regreso, me cambiaron el puesto, me pusieron personas que yo había capacitado arriba mío, y terminé renunciando. Entonces me encontré con la duda de qué hacer, y a los pocos meses empecé con el blog con el objetivo de contar lo que me estaba pasando con la maternidad. En ese momento había muy pocas madres blogueras, quizás algunas de niños más grandes, nada de primerizas. Y empezó a crecer el mundo de las redes, empezó a hablarse del mundo influencer, las marcas comenzaron a tener interés. Siempre empujé esto de la motivación, de hablar de lo que me pasaba y del no manual de instrucciones que recibimos cuando nos convertimos en mamás.

Noticias: Se ha convertido en una gran difusora de la esclerosis múltiple, ¿cómo la lleva personalmente?

Jafif: La esclerosis múltiple ataca la mielina, que es lo que manda el impulso nervioso para que tu cuerpo pueda hacer distintas acciones, ya sea caminar, tener sensibilidad, hablar, ver, ir al baño. Algunos casos son más severos y progresivos, todo depende de cada persona. A mí me diagnosticaron por una neuritis óptica, que es una inflamación en el ojo. Fui a ver a un oftalmólogo pensando que tenía una conjuntivitis y cuando me hicieron fondo de ojo, me mandaron urgente a un neurólogo. De ahí me fui a la guardia, donde me terminaron dando un diagnóstico de una enfermedad de la que había escuchado poco y nada, y lo que había escuchado era lo peor del mundo. Recuerdo que mi mayor miedo no fue "me voy a morir", sino "me voy a incapacitar". Hoy es una enfermedad que vivo bastante naturalmente. Tengo días buenos y malos, gracias a Dios no tengo ninguna secuela visible, aunque me cuesta levantarme a la mañana, tengo dolor en las manos.

Noticias: ¿Qué pronóstico tiene la enfermedad?

Jafif: La esclerosis múltiple no tiene ni causa ni cura, no es genética ni contagiosa, es adquirida. Es algo que cualquier persona puede desarrollar; depende de distintos factores, tiene mucho que ver con lo medioambiental. Lo que sí existe son distintas medicaciones que achican la posibilidad de que tengas un brote. Yo voy por la cuarta, luego de haber probado varias. Porque si se despierta un brote, se genera una lesión en el cerebro y en la médula. Y eso no se puede borrar, son como cicatrices que van quedando. Hay cosas que uno sabe y entiende que forman parte de este diagnóstico, pero siempre hay dos opciones en la vida: o ser protagonista y seguir adelante como uno quiere o ponerse en el rol de víctima, acostarse a mirar el tiempo pasar y esperar que llegue una cura.

Noticias: ¿Le dolió la mirada ajena?

Jafif: Sí, es que nadie quiere mostrarse vulnerable. Nadie quiere mostrar que vive con una incertidumbre todos los días, porque es como una bomba que está por explotar. La difusión surgió después de que tuve un episodio con mi hija más chiquita, cuando una persona me preguntó por qué no le daba la teta y tuve que contar que me estaba medicando por una enfermedad que tenía. Ahí fue la primera vez que lo conté públicamente en mis redes, y ya llevaba tres años del blog. Es que antes no había encontrado el para qué. Pero debemos entender que todos tenemos algo con lo que lidiamos todos los días, que nadie tiene derecho a opinar solo porque sea gratis.

Noticias: En su libro aborda el concepto de productividad consciente, ¿cuál sería la diferencia?

Jafif: Todos hablamos de productividad, pero no de ser conscientes con esa productividad. Significa entender que ser productivos no implica hacer más ni sumar tareas ni tachar ítems en la agenda, sino ser conscientes en relación a si vale la pena hacer esto, si es necesario que lo hagas vos, si es un beneficio que eso a lo que elegís destinar tu tiempo forme parte de tu vida. Es un concepto que lleva al bienestar desde la salud mental. Entender el para qué hacemos las cosas y no hacerlas por mandato. Que tus tareas no te generen malestar. El ser conscientes de nuestro tiempo nos da las herramientas para pensar en qué queremos ser productivos.

Noticias: ¿Sigue estando mal visto que las mujeres seamos ambiciosas y por eso nos dejamos para después?

Jafif: Sí, pero hay algo peor: a veces no pasa tanto por lo que piensan los demás sino por lo que pensamos nosotras mismas. Ese síndrome del impostor de "yo no me lo merezco", ¿cómo voy a hacer tiempo para mí si tengo que hacer otras cosas? Primero tenés que despertarte vos y entender que te lo merecés, que está bien que quieras hacer un rato para vos. Y no esperar que venga alguien y te dé permiso para hacerlo. Todavía hay mucho que trabajar a nivel cultural y de sociedad, pero creo que primero es un trabajo interno.