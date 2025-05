Parejas con cama afuera:cada uno en su casa

Nosotros vivimos en casas separadas, y es lo mejor”, confesó Damián De Santo a Rodrigo Lussich en “Socios del espectáculo” en 2023. En el recordado ciclo de El Trece, el actor dio a conocer cuál era su fórmula para mantener su vínculo sentimental con la bailarina Vanina Bilous, relación que todavía perdura hace más de 23 años. "Fue una buena decisión que tomamos. En una pareja de 23 años se charlan muchas cosas, ya hay infinita confianza, y fueron cosas que fuimos hablando y que probamos para estar mejor”, concluyó.

El actor es considerado como la cara más famosa y visible de una tendencia que se está afianzando en el país. El concepto LAT, abreviatura de “Living Apart Together”, es un término que se refiere a parejas que mantienen una relación íntima, pero eligen vivir en casas distintas, sin convivir en el mismo hogar. Un modelo que varias estrellas de Hollywood iniciaron con sus vidas privadas, y que los medios internacionales difundieron como primicia. Lo que muchos pensaban que sería tan solo una frívola extravagancia o una moda pasajera, nunca consideraron que el tiempo demostraría que la vigencia de ese estilo de vida permanece intacto e, incluso, se promueve.



Gwyneth Paltrow reveló en The Sunday Times que solo convive con su pareja, Brad Falchuk, durante cuatro días a la semana, mientras que el resto del tiempo duerme en una casa que tiene al lado. La actriz de “Shakespeare in Love” afirmó que esta decisión se tomó por la necesidad de mantener la emoción en la pareja. “Si sales de una relación larga y llegas a comprender lo que te fue mal la primera vez, la segunda vez o la tercera te encontrarás preparada para hacer las cosas de un modo diferente”, aseguró la artista al periódico británico.

Otras luminarias internacionales también se unieron a la propuesta LAT con sus respectivos maridos o parejas. En la exclusiva nómina se encuentran íconos del cine como Julia Roberts, junto a su esposo Daniel Moder, y también la creadora y protagonista de “Sex and The City” y “And Just Like That”, Sarah Jessica Parker, con el actor Matthew Broderick. Por otro lado, no solo los casos de famosos que participan de esta curiosa convivencia marital se encuentran en el mundo del espectáculo.

El vínculo de vivir como pareja en casas separadas también llegó al deporte con un reconocido director técnico de fútbol. Pep Guardiola mantuvo una relación LAT en los últimos años con la empresaria Cristina Serra. El entrenador del Manchester City y su esposa intentaron continuar encendiendo la llama conyugal por esta vía, tras treinta años de matrimonio. Lamentablemente, la propuesta no tuvo un buen final y, en estricta confidencialidad, se dio a conocer la separación, a inicios de este año.

Los históricos. Aunque el fenómeno parezca actual, lo cierto es que hubo parejas de famosos que ya lo llevaban a cabo casi una década antes de difundirse, incluso en la farándula local. La cantante Patricia Sosa y el productor discográfico Oscar Eduardo Mediavilla superaron las cuatro décadas de romance y, según ellos, la mayoría sin vivir bajo el mismo techo. "Vivir en casas separadas es darle toda la libertad del mundo al otro. Para mí es ideal. La nuestra es una relación tan relajada, de amor, de compañerismo. Yo veo otras parejas de muchos años y no es lo mismo. La convivencia algo les robó”, recalcó la vocalista en un reportaje para La Nación en 2017.

En diálogo con NOTICIAS, la psicóloga Anabella Serventi explicó: “Esta decisión puede disminuir la carga de estrés en la pareja al preservar la forma particular de llevar adelante las tareas de la vida cotidiana de cada miembro. Si los tiempos y ocupaciones son divergentes, por ejemplo, si alguno está estudiando o trabajando en algún proyecto personal que requiera tiempo de concentración y silencio que le resulte difícil encontrar en una vivienda compartida”.

"Esto puede conversarse desde la propia necesidad, no es lo mismo decir 'necesito que te vayas de la casa' que hacerse cargo y expresarlo en términos del tipo 'estoy necesitando probar algo distinto'. La comunicación es clave porque este tipo de cambios en una pareja establecida puede despertar inseguridades respecto al amor y compromiso”. Además, la especialista subrayó: "Los vínculos son una construcción diaria, requieren trabajo y atención, la comunicación es uno de los aspectos fundamentales en la pareja”.

El fenómeno LAT también tiene su modalidad inversa: parejas separadas que deben convivir bajo el mismo techo. Muchos lo llevan adelante para que ambos puedan permanecer disponibles para sus hijos a tiempo completo. Otras parejas, en cambio, por razones económicas, al no poder solventar alguno de los dos una residencia diferente. Esta premisa sirvió para el argumental del film “La guerra de los Roses”, protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. En esta comedia de 1989, un matrimonio en proceso de divorcio convive en el mismo hogar, haciendo la vida imposible el uno al otro hasta el trágico final. Si bien en la película se ficcionaliza, llevándolo al extremo, lo cierto es que, en la actualidad, este estilo de convivencia es más habitual de lo que parece.

Sobre esto, Serventi consideró: “Pensemos que en una pareja se juegan diferentes vías de relación: una implica lo sexual y afectivo y otra hace a la sociedad conyugal. Puede finalizar el vínculo sexo-afectivo, pero respetarse la sociedad conyugal y reacomodarse a un tiempo prudencial en términos de bienes materiales y tareas tales como el cuidado de los niños".