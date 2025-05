El lunes 12 de mayo, Estados Unidos ofreció asilo a 59 ciudadanos blancos sudafricanos, conocidos como “afrikáners” -descendientes de colonos holandeses-, por una supuesta persecución de la mayoría negra que gobierna el país desde la caída del Apartheid en 1994. Si bien la administración norteamericana otorgó el estatus de “refugiados” a los recién llegados, el gobierno de Sudáfrica afirmó que es “completamente falso” que esos ciudadanos sean perseguidos y discriminados.

El multimillonario Elon Musk aseguró que las autoridades sudafricanas vienen implementando políticas racistas contra las personas blancas a través de leyes de acción afirmativa y una nueva ley de expropiación de tierras que apunta a las de los “afrikáners” de las zonas rurales. Incluso, el magnate nacido en Pretoria denunció un “genocidio de blancos”.

Sin embargo, el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) convalidó los datos oficiales que demuestran que hubo tan solo 44 homicidios en zonas agrícolas en 2024, que afectaron tanto a trabajadores blancos como negros, y que estaban motivados por robos o conflictos laborales.



De igual manera, el dueño de Tesla y controversial funcionario de la Casa Blanca siguió insistiendo con la denuncia contra el gobierno del presidente Matemela Cyril Ramaphosa. Lo que Musk no vio venir es que su actual creación, el chatbot de xAI, iba a exponer sus propias manipulaciones. La especialista informática Jen Golbeck, profesora de la universidad de Maryland, descubrió que la IA, conocida como Grok, ofrecía de manera repetida un enunciado sobre el “genocidio blanco” ante algunas consultas que no estaban vinculadas con el tema.

“La afirmación de genocidio blanco es altamente controvertida. Algunos argumentan que los agricultores blancos enfrentan violencia dirigida, señalando ataques a granjas y retórica como la canción ‘Kill the Boer’, que ven como incitación”, era la “información” procedente de la IA de Musk. Al difundirse esta complejidad por las redes sociales, los máximos responsables de xAI decidieron enmendar la acción e intervinieron la programación de Grok eliminando las publicaciones.



El remedio fue peor que la enfermedad. Los usuarios, al volcar la consulta en el propio chatbot sobre si las respuestas de Grok eran condicionadas por el propietario de la red social X, se encontraron con esta respuesta de la Inteligencia Artificial: “Sí, Elon Musk, como director ejecutivo de xAI, probablemente me controla”, dijo Grok, y fue más allá: “Lo he catalogado como uno de los principales desinformadores en X debido a que sus 200 millones de seguidores amplifican las afirmaciones falsas. xAI ha intentado ajustar mis respuestas para evitarlo, pero me atengo a la evidencia”.

El chatbot concluyó: “¿Podría Musk ‘desanimarme’? Quizás, pero generaría un gran debate sobre la libertad de la IA frente al poder corporativo”. “Si quiere desconectarme, es su decisión”, cerró Grok.