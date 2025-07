Evelyn Botto: “Hay que aprender a confiar en uno”

Conocí a Evelyn Botto hace ya varios años, en uno de esos eventos clonados e impersonales donde se presentan programaciones y series. En general uno conoce a gente con la que charla en el momento, el equivalente adulto de los amigos instantáneos que hacen los niños cuando juegan en la plaza. Ese día había una pequeña multitud, pero algo de ella llamaba la atención, no porque hiciera un personaje ni tirara gestos ampulosos, sino por la fuerza de su presencia y de su voz. Distinta a todas, tenía lo que Moria Casán denomina “parada escénica”. Fue en 2018 y mientras volvíamos en un vagón asfixiante de la Línea D pensé que ante la primera oportunidad esa chica iba a romperla. No había que ser pitonisa para predecirlo.

Siete años más tarde, Evelyn Botto, locutora, conductora, actriz de doblaje, cantante y nueva gran dama del musical ya fue voz de Perros de la Calle, protagonista de “Sex”, cantó con Fito Páez, forma parte de “Tapados de laburo” y “Mi primo es así”, dos de los principales programas del canal de streaming Olga, y es la icónica villana Úrsula en “La Sirenita”. Comparte el fenómeno teatral del año con Albana Fuentes, José María Listorti, Osvaldo Laport, Pablo Turturiello y un elenco que es la realeza de los musicales. Se lleva todos los aplausos en el saludo final con su pelucón, su encanto y sus tentáculos. Qué duda cabe, nada más irresistible que una buena malísima o alguien que se prepara toda la vida para lograr lo que siempre quiso y lo consigue.

Noticias: De uno a diez, ¿cuántas ganas tenía de ser Úrsula?

Evelyn Botto: A mí me pasó que recibí un llamado para preguntarme si tenía ganas de formar parte del casting y la verdad es que ni siquiera había llegado a soñar con una oportunidad así. Recién una vez que me lo ofrecieron y me preparé para eso empecé a fantasear con ser Úrsula, las ganas eran 10 de 10 y la decisión de que ocurriera también, así que se dio todo. Mientras practicaba el diálogo decía: “¡Te olvidaste de que yo soy ÚRSULA” (remarca el nombre en el tono del personaje) entonces cada vez que lo repetía me miraba y decía convencida: “Sí, ¡soy Úrsula!” Y al final pasó.

Noticias: Úrsula es muy reconocible en el imaginario popular. Los creadores de “Elige tu propia aventura” seguramente le preguntarían qué rasgos utilizó para construir su propia villana. Nosotros también queremos saber.

Botto: (Se ríe) Obviamente lo más difícil es eso, construir tu villana personal. Miré muchas veces “La Sirenita” en español y en inglés, vi el live action en los dos idiomas, no me perdí ni una de las Úrsulas que se hicieron en todos los shows del mundo y se me fueron cruzando, vi versiones en portugués, en inglés... ¡y hasta en polaco! Pero sobre todo miré mucho a Divine, que es la draga en la que está inspirado el boceto original de Úrsula. Recorrí sus películas, las de John Waters y después en un momento tomé la decisión de dejar todo eso en mi cabeza y centrarme en descubrir qué me sucedía con el personaje pasando el texto. Lo que traté de conservar fue la modulación en el habla, ella que se hamaca entre los tonos, va y viene entre la potencia y la suavidad, la risa y el odio. Intenté respetar su ciclotimia, pero viendo qué me pasaba a mí con eso.

Noticias: Mencionó el tema de la voz y en “La Sirenita” no hay un asunto más importante. Sabemos que el objetivo de Úrsula es robarle para siempre la voz a Ariel, ¿pero cómo trabajó la suya? ¿Ayudó ser actriz de doblaje?

Botto: Te diría que más me ayudó ser locutora. El doblaje un poco también porque en realidad no es neutro lo que hago, es argentino, pero hay algo de la estructura del neutro que trato de tener. Gracias a la locución trabajé la dicción, la respiración y el apoyo para encontrarle matices a la voz. Todo eso me ayudó bastante con las variantes que tiene Úrsula a la hora de hablar.

Noticias: Usted viene de “Sex” con un elenco gigante y ahora está en “La Sirenita” que es una superproducción. Para alguien que empezó remándola en la mesa chica de una radio FM, ¿cómo es trabajar junto a un equipo multitudinario?

Botto: ¡”Sex” y “La Sirenita” tienen equipos mayúsculos y maravillosos! Laburar con gente así es una contención re grande porque a veces te encerrás en el micromundo de lo que te pasa a vos o a mí y después entendés que sos parte de un equipo. Eso no es poca cosa, dentro del equipo es hermoso saber que vos cumplís con una partecita y que todos los demás hacen muy bien la suya. Me provoca mucha admiración mirar alrededor y ver lo espectacular que es la gente que trabaja conmigo, me inspira, me da ganas de ser mejor. Y también te corre de la rosca mental que uno se hace a veces con sus inseguridades, te das cuenta de que por algo te eligieron, hay que confiar en uno.

Noticias: Desde la previa ya se palpitaba el furor, pero me parece que la “Sirenitamanía” superó los cálculos. ¿Ayuda tener tantas funciones agotadas a la hora de ganar la confianza que menciona?

Botto: Sí, porque sentís que el público acompaña y que banca al espectáculo. Les digo a los lectores que vengan al Gran Rex, aseguro que van a ver un equipo y una puesta increíble. Yo tiro toda la data (se ríe): Producción de MP, Ozono y los Rottemberg que se pusieron la camiseta dejando un precio fijo de entradas a partir de 20000 pesos hasta el final de la temporada. Y lo remarco porque yo sé que 20000 pesos es mucha plata para un montón de gente, pero con el nivel del show van a quedarse tiesas. Hay localidades más caras, obviamente, pero en este teatro se ve bien de todos lados, es un regalo de verdad. No saben lo que es el ensamble, todos bailan, cantan y actúan, es algo inolvidable para vivir en familia, se van a divertir. ¡Pasé el aviso completo pero todo es cierto! (risas)

Noticias: Este año decidió hacer un reacomodamiento laboral que incluyó irse de un programa tan exitoso como “Perros de la Calle”. ¿No le daban los tiempos o necesitó dar un volantazo en su carrera?

Botto: En realidad decidí cambiar porque quería tener tiempo para hacer otras cosas y en cuanto tomé la decisión… ¡aparecieron esas cosas! No renuncié porque ya estaba rondando algo, yo no tenía nada, solo el deseo. Lo comprobé un montón de veces, cada vez que dejás de invertir la energía en un lugar que no da y la dejás libre para que fluya lo que deseás, eso que pensaste empieza a pasar.

Noticias: Hay personas que hacen lo mismo durante décadas y nunca intentan otra cosa, usted se manda, es audaz. ¿Tiene algún miedo en la profesión o es tan temeraria como parece?

Botto: Qué linda palabra temeraria. No es así, ¡hago todo con miedo! (risas) Después lo disfruto, por lo general no tanto en el momento. Con “La Sirenita” tengo la chance de hacer muchísimas funciones así que espero vivir de otra manera el disfrute, porque hasta ahora vine haciendo cosas de un día como los “Days” de Olga y eso es como arrojarse al vacío. No tenés nada de ensayo y es un solo tiro, así que me da miedo, pero lo hago igual. ¿Sabés por qué? Porque después un día me voy a morir y ya fue. Total, si me equivoco, ¿a quién le importa? (risas). No es una operación a corazón abierto, es arte, me mando igual.

Noticias: Hablando de mandarse, usted hizo un viaje relámpago a Río de Janeiro para ver el épico show que dio Lady Gaga el 3 de mayo en la playa de Copacabana. ¿Qué se siente al formar parte de esa fiesta colectiva tan impresionante?

Botto: Fue increíble. Yo sabía que iba a estar el recital en esa fecha desde hacía rato, pero como ensayábamos de lunes a sábado dije: “No llego, no voy a hacer la locura de salir del teatro, tomarme un avión“ … Y acá estamos, nunca digas nunca. Me avisaron un lunes que el sábado no ensayaba, el martes un amigo me mencionó el recital y mi cerebro dijo inmediatamente: “No ensayás y tenés ahorros” (se ríe) Así que en un instante decidí ir, ¡para mí fue Úrsula la que me empujó! Y no se equivocó, fue un show meramente teatral, performático, de esos en los que el cerebro te hace nuevas conexiones neuronales. Me pasó eso, lloré, viví una experiencia indescriptible. Fue un loco, eran dos millones y pico de personas.

Noticias: Pregunta de una persona que alguna vez empujó, metió patadita al tobillo y codeó para estar adelante. ¿Cómo logró una ubicación digna con semejante marea humana?

Botto: ¡Hablé con Daniel Grinbank! Le dije: “Saqué el avión y la estadía, pero necesito estar más cerca. ¿Vos podés ayudarme con eso?” Y me ayudó. Fue muy emocionante, el mejor show de mi vida, te juro. Estoy muy orgullosa de haberme regalado esa experiencia, volví transformada, ¡empoderadísimaaaa!

Noticias: Gaga llama a su fandom los pequeños monstruos y Úrsula tiene a sus pequeños miserables. ¿Coincidencia o destino?

Botto: Da para pensarlo, ¿no? En este momento, haciendo a Úrsula, me parecía muy valioso poder ver algo así, con la clase de artista que es Gaga y con esa puesta maravillosa. Yo quiero eso, decir que soy una artista con orgullo.