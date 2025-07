Rodrigo Lussich: “El chimento tiene un prejuicio espantoso”

“Encontrar una vocación me salvó la vida”, sostiene Rodrigo Lussich, periodista y coconductor de “Intrusos”, el programa de espectáculos que va por su 25° temporada. Siempre tuvo claro lo que quería y encontró desde el chimento la forma de entretener y hacer reír al público. Con sus “escandalones” repasa en tono de comedia las novedades de los famosos y desde su cuenta de Instagram, @rodrilussich, genera contenido que puede o no tener que ver con el espectáculo. Además, protagoniza “Socios al desnudo”, junto a su colega y amigo, Adrián Pallares, obra con la que recorre el país y volverá al Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires para una nueva función el 2 de agosto.

Noticias: ¿Qué vino primero, la vocación artística o la periodística?

Rodrigo Lussich: Vinieron medio juntas, pero diría que la artística. Mis viejos eran actores, yo tenía una familia muy relacionada con el arte, la música, el teatro y creo que el sueño primogénito tuvo que ver con ser actor. Pero al mismo tiempo yo jugaba a conducir programas desde muy chico. Estaba medio mezclado. A los 14 años ya hacía un programa de radio. El periodismo me llevó puesto. Yo considero que lo que hago es más artístico que periodístico, sobre todo en el género que yo hago, que creo que no admite demasiado rigor periodístico, pero sí he hecho otras cosas que sí lo han tenido. Hago chimentos porque es lo que me permitió crecer, mostrarme, llegar al lugar al que estoy llegando ahora, que es el humor, el entretenimiento y la animación.

Noticias: ¿Es un placer culposo el chisme?

Lussich: Súper culposo y muy hipócrita. Hay una doble vara fea con el chimento. No nos acompañan tanto las marcas o no nos contratan campañas de marketing grandes y somos más populares que otra gente que las hace. El chimento tiene un prejuicio espantoso, es grasa, es mersa, es buchón, pero después lo consumen todos, es el presidente que nadie votó.

Noticias: ¿Se puede seguir luchando por la primicia dentro del periodismo de espectáculos?

Lussich: Es re demodé la primicia, ya pasó de moda desde que cualquiera con un posteo en Instagram o en X puede contar algo, se democratizó hasta un punto que no deja de ser algo para medirnos entre los que hacemos esto. La gente que nos sigue sabe que no vamos por ahí. Todos los días me cruzo con gente que me habla del programa y me dice cuánto se ríe. Nunca me pasó que alguien me dijera: “Qué buena esa primicia que contaste”. Entiendo que hay nichos para todo, el que quiere un periodismo de chimento más tradicional tiene donde encontrarlo. También lo encuentra en “Intrusos”, que no deja de ser un programa de espectáculos que le tiene que hacer honor a la fama que lo precede. Algo que creo que me ha definido es el cómo, más que el qué. Si a mi me divierte yo le pongo otra onda. Si me aburre no lo careteo y ahí me complemento mucho con mi socio, Adrián, que tiene un perfil más periodístico.

Noticias: Últimamente tuvieron varios días muy buenos a nivel rating, segundos en la franja, detrás de Telefe, pero delante de El Trece y El Nueve. ¿Es algo a lo que le presta atención?

Lussich: Sí, le presto atención porque es el pan nuestro de cada día. Creo que el programa es muy exitoso, y los días que no hacemos tan buen número no termino de entender qué pasa. Tratar de entender el rating es una tarea perdida. Es el parámetro que tenemos y hay que aceptarlo. Los días que nos va mal, me voy mal y los días que me va bien, me voy bailando en una pata. Sos el rating de ayer, uno da pruebas todos los días. Es muy desgastante. A veces es más la presión que se pone uno que la que te pone un canal o un gerente. El rating me genera repercute más en el ego que la primicia.

Noticias: Hay muchos programas de espectáculos, a la mañana, mediodía, tarde, noche. ¿Hay una pica real o cada uno hace la suya?

Lussich: Creo que todos estamos un poco atentos a lo que hace el otro y cuánto mide el otro. Uno tiene competencias más lógicas y más ilógicas. Nuestra competencia es con Canal 9, no con El Trece o con programas de nuestro mismo canal. La competencia es con quien tenés enfrente. En ese sentido, nosotros ganamos. Como opinión personal, creo que hay demasiados programas de chimentos para el material del que disponemos. Me encanta que todos tengan laburo, pero creo que hay una saturación enorme, que tiene que ver con la crisis de la tele, porque son programas más económicos de hacer. No es para todos, hay que saber hacerlo. Creo que uno se recibe de conductor cuando conduce en vivo, por un largo tiempo. A mi me encantan Darío Barassi o Nico Occhiato, conductores que editados son bárbaros, pero lo difícil es pelearla en vivo.

Noticias: Hay algunos ejemplos de personalidades que pasaron del streaming a la tele, como Occhiato, al que le va bien en “La Voz”, u Homero Pettinato, que duró menos de un mes, ¿qué tiene la tele que sigue siendo atractiva?

Lussich: Porque se gana plata y un punto de rating es mucho más que la mejor medición de un streaming. La masividad de la televisión, pese a su gran caída en cuanto a números, sigue existiendo. La tele me gusta y me gusta defenderla.

Noticias: Marcelo Tinelli fue un gran intocable y hoy le toca estar en el centro del escándalo, ¿sigue habiendo intocables en el medio?

Lussich: Cada vez menos. Hay poca gente irreprochable en el medio, y la mayoría de los que eran irreprochables se murieron, China Zorrilla, Enrique Pinti, grandes artistas. Cuando trabajas con la opinión dividis público todo el tiempo. Y si encima sos un Tinelli, alguien que ha tenido tanto poder, tanta trascendencia, el día que caes, va a haber mucha gente esperando para patearte la cabeza. Él se ha expuesto más de lo que hubiera debido con temas como la política o el fútbol.

Noticias: ¿Qué visión tiene de la industria del espectáculo en este momento? Con la falta de ficción, pero el auge de las propuestas teatrales…

Lussich: Para los actores el lugar es el teatro porque la posibilidad de hacer algo audiovisual es muy limitada. Muchos actores también tuvieron responsabilidad de la crisis de la ficción en la televisión de aire. Se han puesto sueldos que no se pueden pagar, más allá también de los altísimos costos de lo técnico, es un todo.

Noticias: ¿Cómo surgió la idea de subirse al escenario con Pallares con “Socios al desnudo”?

Lussich: Nos pidieron una función, como algo extraordinario, pero ya que íbamos a preparar un espectáculo quisimos sacarle el jugo. Encontramos un productor, recorrimos el país y este año lo reforzamos y lo profesionalizamos más. Nos va muy bien, lo disfrutamos, no tenemos la presión de la tele. Nos divierte, la tele se sufre, se rema. El teatro es un lugar lúdico. El minuto a minuto atenta contra la creatividad. No hacemos un espectáculo de contar chimentos, hacemos una obra de teatro de humor. Con Adrián tenemos una química muy particular y nos complementamos. Tampoco es algo de por vida, cada uno tiene sus ambiciones profesionales y personales y en algún momento la dupla ya no va a estar más.

Noticias: ¿A nivel profesional qué está buscando?

Lussich: El año pasado me probé para conducir “100 argentinos dicen”, pero ya habían contratado a José María Listorti. Sé que les gusté mucho. Conducir un programa de juegos o entretenimientos es algo que está en el horizonte. Cada día estoy más decidido a dedicarme plenamente al humor. En mi cuenta de Instagram trabajo con un guionista, un editor, hice más de 200 videos, hago un contenido diferenciado con el humor como común denominador. Estoy en pleno proceso.

Noticias: ¿Y a nivel personal cómo se encuentra?

Lussich: Más maduro con respecto a una cosa más impulsiva mía de toda la vida, y me encuentra posicionado sobre mi soledad de una manera que hace que no la padezca. De joven la padecía, tuve relaciones solamente por no estar solo. Hoy por hoy es algo que no me permitiría. No hay nadie en el horizonte sentimental, pero no fuerzo nada, sé que si no salgo a buscarlo también es más difícil, pero estoy muy bien conmigo. Si la chispa no se prende va a ser muy difícil que vuelva a estar en pareja, lo cual añoro, pero no a cualquier precio. No estoy dispuesto a ceder en prácticamente nada, pero eso hace que las cosas cuesten más. Me gustaría tener una gran relación de la madurez.

Noticias: Ha contado algunas cosas más difíciles de su infancia, ¿cómo ha logrado reconciliarse con su presente familiar?

Lussich: Es muy relajado. Reconozco que he hecho un marketing de mi historia. Me ayudó a tomarla desde un lado más lúdico y menos pesado. Sé que algunas personas de mi familia sienten que quizás trivializo cosas que pasaron de otra manera, y puede doler. Elegí transitarlo así y eso me salvó. Adoro a mis viejos, les agradezco todo lo que me han dado. La libertad con la que me manejo se la debo a ellos. No cambiaría nada de la vida que viví. Reconozco que hubo momentos dramáticos, pero me funcionó y me alivianó contarlo con humor. No tengo cuentas pendientes.