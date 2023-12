El fin de las series longevas

Finalmente es oficial. Después de 12 temporadas repartidas en 24 años, “Curb Your Enthusiasm” llegará a su fin. HBO anunció que la duodécima temporada de la sitcom protagonizada por Larry David se estrenará el 4 de febrero, que tendrá 10 episodios, y también que será la última. El final de la serie se publicará en Max el 7 de abril.

“A medida que Curb llegue a su fin, ahora tendré la oportunidad de deshacerme finalmente de esta personalidad de Larry David y convertirme en la persona que Dios quiso que fuera: el ser humano reflexivo, amable, afectuoso y considerado que era hasta que me descarriló retratando a este personaje maligno”, bromeó el creador y estrella. “Y entonces, Larry David, me despido de ti. Tu misantropía no se perderá. Y aquellos de ustedes que quieran ponerse en contacto conmigo, pueden comunicarse conmigo en Médicos Sin Fronteras”, siguió entre risas David, que cierra así un exitoso ciclo de casi un cuarto de siglo que lo ha hecho multimillonario (fortuna que se suma a la que ya había amasado como autor de “Seinfield”).

David, que consiguió su primer trabajo como escritor y actor de comedia para el programa de variedades “Fridays”, escribió para “Saturday Night Live” a mediados de los 80, y hacia fines de esa década unió fuerzas con Jerry Seinfeld para el programa que sería luego la estrella de la cadena NBC. La sitcom y sus repeticiones en todo el mundo le valieron la friolera de 400 millones de dólares según Celebrity Net Worth.

Sitcoms

El longevo éxito de “Curb Your Enthusiasm” no es un caso aislado. Una decena de comedias han podido replicarlo, situándose por encima de las 10 temporadas, y amasando millones en el proceso. Uno de los casos más paradigmáticos es “Friend” (1994-2004), que estuvo al aire por 10 años y 236 episodios, y hoy puede seguir viéndose por Max: se convirtió en una de las comedias de situaciones de mayor duración, e incluso años después de su final, el programa sigue siendo popular entre los fanáticos, lo que resultó en una emotiva reunión especial en 2021.

La comedia que reflejó la vida un grupo de amigos de unos 20 años que intentaban triunfar en la ciudad de Nueva York, se convirtió con el tiempo en un ícono de la cultura pop, obteniendo 62 nominaciones al Emmy. Otro ícono, reversionado con furor en Argentina es “Casado con hijos (1987-1997), que llegó a las 10 temporadas y 259 episodios. Capitaneda por Ed O'Neil, la comedia familiar se centraba en la familia Bundy, compuesta por Al, su esposa Peggy y sus hijos holgazanes, Kelly y Bud.

Y hay más: “Cheer” (1982-1993), con 11 años y 275 episodios que pueden verse en Paramount Plus; (ganó 27 premios Emmy en 103 nominaciones); y su spinoff “Frasier” (1993 - 2004), que llegó a las 11 temporadas y 264 episodios: Kelsey Grammer repitió por casi dos décadas su personaje de psiquiatra radial (ganó 27 premios Emmy).

Antecedentes

Las series de humor liviano tuvieron su despegue desde mediados de los 50 y se consagraron en los 70 con shows como “La isla de la fantasía” y “El crucero del amor”, que se emitió desde 1977 y tuvo un revival a principio de los 90 (13 temporadas y 250 episodios).

A la par, “Los Jeffersons” (1975-1985), coparon la pantalla por una década y 253 episodios: la comedia se centró en George y Louise Jefferson, quienes se vivían en un elegante rascacielos en el East Side neoyorquino; y marcó un hito en términos de inclusión al convertirse en la segunda serie de mayor duración con un elenco predominantemente negro (obtuvo 14 nominaciones a los premios Emmy y ganó un puñado de ellas).

Y más importante aún, la comedia que cambió la manera de hacer humor: M*A*S*H (1972 - 1983), la sátira bélica que llegó a las 11 temporadas y 256 episodios (ahora se ve en Hulu). El nombre de la comedia significa "Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército" y se centra en el personal médico estacionado en Corea del Sur: instaló un humor negro que hizo furor, tanto que el episodio final es lo más visto en la historia de la televisión estadounidense, sólo superado recientemente por la final de los mundiales de fútbol.

Elencos

Más cerca en el tiempo se anota “Will & Grace” con dos ciclos (de 1998 a 2006, y de 2017 a 2020) que llegaron a las 11 temporadas y 246 episodios. El elenco integrado por Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) y Megan (Karen) no solo funcionaba a la perfección, sirvió a derribar pruritos sobre el universo gay entre finales de los 90 y la década de 2000 (ganó 18 premios Emmy con 88 nominaciones).

En la misma línea, “Modern Family” (2009-2020), con 11 temporadas y 250 episodios, sirvió como retrato de las familias ensambladas. Un éxito sostenido en un elenco brillante (encabezado por Ed O’Neill) que cosechó durante sus primeras cinco temporadas el Emmy a la Mejor Serie, relegando a otros shows contemporáneos como “Two and a Half Men” (2003- 2015), que se extendió por 12 años y 262 episodios; o “The Big Bang Theory” (2007-2019), con 13 años y 279 episodios.

La primera, protagonizada por Charlie Sheen, se centró en un soltero que escribe jingles, y que convive con su hermano Alan (Jon Cryer), un quiropráctico divorciado, y su hijo en su casa frente a la playa. Sheen dejó la serie en 2011 para ser reemplazado por Ashton Kutcher que le dio un segundo aire, convirtiéndola en un hit de la tele.

“The Big Bang Theory”, en tanto, estuvo al aire durante 13 años, estrenando 12 temporadas completas en ese tiempo.

La comedia ganó popularidad entre el público por sus ingeniosas historias y personajes: cuatro mejores amigos, todos científicos ñoños que trabajan en el Instituto de Tecnología de California. Sheldon (Jim Parsons), obtuvo su propio spin-off que cuenta la historia de su infancia. Ganó siete premios Emmy en 46 nominaciones.

Animados

Con más 33 temporadas y 750 episodios, no hay quien pueda superar el suceso de “Los Simpson”, la sitcom más longeva de todos los tiempos. Después de todo, ha estado al aire desde 1989, ganando 35 premios Emmy, la mayor cantidad jamás obtenida para una serie animada.

Sin embargo, uno de sus inspirados satélites le sigue los pasos: South Park arrancó en 1997 y superó los 325 episodios contando las aventuras infantiles subidas de tono de Kyle Stan Cartman y Kenny. Al igual que otras comedias animadas, el programa se basó en el humor oscuro y surrealista, además de crear chistes que satirizan una amplia gama de temas.

Una crítica al “american way” que es también el eje de “El Rey de la colina” (13 temporadas y 259 episodios); “American dad” (con más de 350 envíos); y “Padre de familia” (más de 409 episodios). “King of the Hill” es una de las comedias animadas más subestimadas de Fox a pesar de ganar dos premios Emmy durante su estancia en el aire. La serie hizo su debut en Fox a mitad del 1997 y rápidamente se convirtió en un éxito. “¡Padre americano!” arrancó en 2005, fruto de la imaginación de Seth MacFarlane, que siguió a “Padre de familia”. La primera gira en torno a una familia estadounidense de clase alta cuyo patriarca trabaja para la CIA.

La familia incluía una madre ama de casa, una hija adolescente hippie, un estudiante de secundaria tonto, un pez que habla y un extraterrestre. Padre de familia en tanto, uno de los programas de televisión más vistos y comentados gracias a su comedia negra, se centró en los Griffin, con un abanico de personajes que va del padre despistado al bebé genio malvado. Un humor atípico que renovó el guión del humor mucho antes de las redes sociales.

Otras

Solo un rubro logra rivalizar con el humor en términos de longevidad en pantalla y ese es el género policial. “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, con 21 temporadas en NBC desde 1999 tiene el récord. Pero no es el único exponente. Están “NCSI” y “Criminal minds” en ese podio, con cifras a las que que pocas series pueden aspirar.

“Supernatural”, sobre dos hermanos que cazan demonios, logró extenderse por 15 temporadas y abrir el camino para muchas otras versiones infernales. Mientras que “Grey’s Anatomy” hizo lo propio entre las series médicas con sus 19 temporadas. Una marca que pivotea sobre la épica de la vieja tele de aire y que contrasta con las temporadas cortas de capítulos breves del streaming,

por R.N.