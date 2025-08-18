Exclusivo: "Jaime" Stiuso sigue influyendo en la SIDE

Pasan los años y el fantasma de Antonio "Jaime" Stiuso, el ex director general de Operaciones, sigue presente en los pasillos de la SIDE, pero esta vez con mayores certezas. Desde que dejó la SIDE a fines de 2014, se dedicó en los años siguientes a mantener vivas las causas judiciales que le interesan y también a reconstruir su influencia sobre la inteligencia actual.

El último año del kirchnerismo lo obligó al exilio. El macrismo le tenía respeto y miedo al mismo tiempo, por lo que no se le acercaban demasiado. Incluso, hasta lo habría monitoreado una conocida banda de espías ilegales manejada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani llamada “Los Mario Bros”. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no estaba ni cerca de convocarlo a trabajar.

Diez años después de aquella despedida urgente, con la muerte del fiscal Nisman como contexto, Stiuso volvió a tener voz dentro de la Secretaría de Inteligencia. El jefe Sergio Neiffert lo consulta y Santiago Caputo tuvo alguna que otra reunión. No tiene cargo formal, pero tuvieron la gentileza de nombrar en la dirección de Contrainteligencia a un hombre de su confianza. Esto es importante para Stiuso porque le permite seguir teniendo información del área que manejó durante toda su carrera y la que le valió contruir un fuerte lazo con la CIA y el Mossad.

La presencia de Stiuso al mismo tiempo es un problema para todos, porque, en este contexto, ¿a quien responde el director de Contrainteligencia? ¿A Neiffert, a Kravetz o a sí mismo?

Lo mismo sucede en las tres agencias en las que está dividida la Secretaría. La Agencia de Seguridad Nacional con Alejandro Cecati a la cabeza, propuesto por Enrique “Coti” Nosiglia; la Agencia Federal de Ciberseguridad con Ariel Waissbein y el Servicio de Inteligencia Argentino, liderado por Alejandro Colombo. Estos últimos dos fueron el 4 de junio de 2024 a una reunión con Rodrigo Lugones y Santiago Caputo a la Casa Rosada.

Hoy tanto Nosiglia como Lugones están alejados del día a día de la SIDE, por lo que los tres jefes principales se recostaron en sus diferentes jefes: Cecati está más cerca de Stiuso, Waissbein, de Caputo y Colombo, hiperconectado con el ecosistema de las embajadas extranjeras en Argentina, más respaldado por la CIA y el Mossad.

En líneas generales, hoy en la SIDE hay muchas jefaturas y en una de ellas, de manera informal, también está Stiuso.

