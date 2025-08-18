Monday 18 de August, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 15:36

Exclusivo: "Jaime" Stiuso sigue influyendo en la SIDE

El famoso ex agente tiene aceitados contactos con una parte de la Inteligencia libertaria. Quiénes le responden. Su vida después del caso Nisman.

Jaime Stiuso | Foto:Cedoc
Jaime Stiuso | Foto:Cedoc

Pasan los años y el fantasma de Antonio "Jaime" Stiuso, el ex director general de Operaciones, sigue presente en los pasillos de la SIDE, pero esta vez con mayores certezas. Desde que dejó la SIDE a fines de 2014, se dedicó en los años siguientes a mantener vivas las causas judiciales que le interesan y también a reconstruir su influencia sobre la inteligencia actual.
El último año del kirchnerismo lo obligó al exilio. El macrismo le tenía respeto y miedo al mismo tiempo, por lo que no se le acercaban demasiado. Incluso, hasta lo habría monitoreado una conocida banda de espías ilegales manejada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani llamada “Los Mario Bros”. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no estaba ni cerca de convocarlo a trabajar.
Diez años después de aquella despedida urgente, con la muerte del fiscal Nisman como contexto, Stiuso volvió a tener voz dentro de la Secretaría de Inteligencia. El jefe Sergio Neiffert lo consulta y Santiago Caputo tuvo alguna que otra reunión. No tiene cargo formal, pero tuvieron la gentileza de nombrar en la dirección de Contrainteligencia a un hombre de su confianza. Esto es importante para Stiuso porque le permite seguir teniendo información del área que manejó durante toda su carrera y la que le valió contruir un fuerte lazo con la CIA y el Mossad.
La presencia de Stiuso al mismo tiempo es un problema para todos, porque, en este contexto, ¿a quien responde el director de Contrainteligencia? ¿A Neiffert, a Kravetz o a sí mismo?
Lo mismo sucede en las tres agencias en las que está dividida la Secretaría. La Agencia de Seguridad Nacional con Alejandro Cecati a la cabeza, propuesto por Enrique “Coti” Nosiglia; la Agencia Federal de Ciberseguridad con Ariel Waissbein y el Servicio de Inteligencia Argentino, liderado por Alejandro Colombo. Estos últimos dos fueron el 4 de junio de 2024 a una reunión con Rodrigo Lugones y Santiago Caputo a la Casa Rosada.
Hoy tanto Nosiglia como Lugones están alejados del día a día de la SIDE, por lo que los tres jefes principales se recostaron en sus diferentes jefes: Cecati está más cerca de Stiuso, Waissbein, de Caputo y Colombo, hiperconectado con el ecosistema de las embajadas extranjeras en Argentina, más respaldado por la CIA y el Mossad.
En líneas generales, hoy en la SIDE hay muchas jefaturas y en una de ellas, de manera informal, también está Stiuso. 

Galería de imágenes

En esta Nota

Rodis Recalt

Rodis Recalt

Periodista de política y columnista de Radio Perfil.

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil