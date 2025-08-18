Video: lo que José Luis Espert decía de Javier Milei antes de ser candidato

“Javier Milei nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político casta en Argentina, ese sos vos. Sacate la careta, ya”, fueron las palabras que hace apenas unos años el economista Jose Luis Espert le promulgaba al líder de La Libertad Avanza. En un video subido a X, compartido por el reconocido usuario kirchnerista “El profe Romero”, el dirigente liberal atacaba a Milei escachándolo de casta y acusándolo de ser funcional al peronista Sergio Massa del Frente Renovador.

El actual primer candidato a diputados bonaerenses para las elecciones legislativas nacionales de medio término, representando a La Libertad Avanza, fue unos de los más despiadados críticos que tuvo Javier Milei en su campaña presidencial de 2023. “Tus listas están llenas de massistas, el gobernador de Santiago del Estero ha dicho que se le fue la mano cuidándote la boleta, has coqueteado con lo peor de la corporación argentina, que son los sindicatos. Así que basta de proyectar en los demás lo que sos vos”, disparó quien fuera el máximo referente del espacio Avanza Libertad.



“Como si fuera poco, ha vivido toda la vida de un empresario que es el empresario casta, que es Eduardo Eurnekian. El dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que vive de los negocios con el Estado. Bien o mal, no me importa. Pero, si hay un exponente de la nueva generación de la casta política, sos vos. Terminémosla”, cerró Espert, en el fragmento editado con el título descriptivo: “Te presento a Jose Luis Espert, que encabezara la lista de diputados de Milei”.

A semanas de las elecciones, se vislumbra que este tipo de editados y de material de archivo van a estar difundiéndose por redes sociales a lo largo de los días previos. Un anticipo de lo que será una campaña electoral descarnada por mantener el máximo control posible de las bancadas del Congreso.