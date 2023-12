El Kun Agüero y los deportistas que se convierten en streamers

Hace veinte años nadie había oído hablar de un podcast. hoy la industria está en auge con nuevos envíos y oyentes que se unen al fenómeno todos los días. Los podcasts han ganado popularidad en los últimos años con más de 2,4 millones de podcasts disponibles en una variedad de plataformas digitales, con Youtube y Spotify a la cabeza.

“Sin los filtros que existen en la tele y la radio, el podcasting permitió a sus creadores, hacer programas que atrajeran a multitudes. Las grandes figuras ayudaron a popularizar el género, pero fue la suma de todos los programas pequeños la que consolidó audiencias. Como resultado, el rubro ha crecido un 463% desde sus inicios, década y media atrás”, sintetiza Gabriel Soto de Edison Research.

“La caída en la audiencia se vio cuando las cosas comenzaron a normalizarse, pero hay una segunda ola apalancada sobre todo por megaestrellas provenientes del deporte”, explica Soto. Actualmente, 424,2 millones de personas en todo el mundo escuchan podcasts, y se prevé que esta cifra alcance más de medio millón en 2024. La mayoría de los oyentes tiene entre 12 a 34 años. “Al haber sido criados en la era de la información, los jóvenes también tienen un mayor deseo de escuchar contenidos cuando quieran”, refrenda Soto.

Estrellas

En el fútbol, el fenómeno fue el streaming. Sin guion y espontáneo, y con una pata en los videojuegos, atrajo a una decena de estrellas que abrazaron la plataforma Twitch para conectar con sus fans directamente y rápidamente: se convirtieron en “conductores” sin saldar el cursus honorum que exigen los medios tradicionales.

Un lote de exitosos streamers que incluye a entre otros a Neymar Jr, el “Kun” Agüero, Javier Hernández, Antoine Griezman y Edison Flores. El argentino fue allí pionero durante la pandemia, y tras el fin anticipado de su carrera, consolidó un negocio en el que acaba de sumar a Lionel Messi, con equipos propios de esports. Y lo siguieron en ese plan Antoine Griezman (ex delantero del Atlético de Madrid), que cuenta con más de 200.000 seguidores en sus “vivos” en los que desarrolla tácticas para diferentes videojuegos. Lo mismo que el popular “Orejitas” Flores, quien abrió su canal en Twitch con casi 70.000 fans que lo ven jugar al Warzone, FIFA y Call Of Dutty.

Pero otros abrazaron el formato podcast, como el delantero mexicano “Chicharrito” Hernández, quien suele contar anécdotas de los equipos en los que ha estado. “Lo importante es reinventarse día a día”, suscribe el argentino Brian Sarmiento, que pasó de jugador profesional a streamer: hoy comparte anécdotas en la plataforma Ebeplay, “el primer medio digital deportivo”, como se autodefine, un canal de YouTube que transmite de lunes a viernes de 18 a 19:30.

“Cuando me ofrecieron lo del stream lo que les dije es que yo iba a contar las cosas que se viven en realidad”, cuenta Sarmiento que refleja “el manoseo hacia los jugadores, el apriete de los barras, el maltrato de los hinchas, los dirigentes que te viven cagando la plata, los representantes que te viven comiendo la guita”.

Nueva era

Cuando la empresa de medios Religion of Sports debutó en 2018, respaldada por la estrella del fútbol americano Tom Brady, entrar en el negocio de los podcasts parecía una obviedad. La empresa contrató a más de una docena de productores de audio y desarrolló una amplia gama de programas.

Pero con un mercado publicitario tambaleante, Religion of Sports canceló varios de sus envíos en 2022. Y lo mismo sucede con los gigantes de la industria. Spotify ha gastado más de mil millones de dólares en los últimos años adquiriendo compañías de producción: pagó 230 millones de dólares por Gimlet Media en 2019 y alrededor de 200 millones de dólares más por The Ringer, la empresa de medios deportivos de Bill Simmons, en 2020. Y cuando los consumidores pasaron aún más tiempo escuchando podcasts durante la pandemia, Amazon compró el popular estudio de podcasts. Wondery por 300 millones de dólares, mientras que SiriusXM pagó 325 millones de dólares por Stitcher.

Pero en enero de 2022 redujo su área de podcasts. “Las plataformas habían estado invirtiendo dinero en shows sólo para ver si podían aumentar la audiencia rápidamente, pero ahora todos están siendo un poco más conservadores”, explica Eric Nuzum, estratega de podcasts y cofundador del estudio independiente Magnificent Noise. Vox Media y Pushkin Industries, también anunciaron despidos. Amazon, SiriusXM, NPR y Spotify han restringido los presupuestos en el último año. Los podcasts narrativos de corta duración o estacionales fueron eliminados. “El nombre del juego ha sido hacer menos con menos”, apunta un productor de NPR, la radio pública estadounidense que se hizo mundialmente famosa por producir los shows musicales “Tiny Desk”.

Con rock

Ningún otro deporte tiene tantas figuras con impronta rockera como la NBA. La liga de básquet profesional más famosa del mundo concita a los mejores deportistas del mundo: superestrellas de los dobles y triples que además son verdaderos personajes. Una magia que no se magia apaga cuando se terminan las volcadas, y les ha permitido tener exitosas carreras en los medios como comentaristas (el caso del argentino Fabricio Oberto en ESPN).

Y decenas más se han sumado también en formato podcast, dándolo nuevo impulso al género tras su amesetamiento y ajuste. Es el caso de Shaquille O'Neal, quien tiene uno de los envíos más longevos en la web. El ex Orlando Magic, LA Lakers, y Miami Heat, es el presentador de “The Big Podcast” donde entrevista jugadores.

Matt Barnes y Stephen Jackson, campeones de la NBA en 2007 y 2003 respectivamente, combinan fuerzas en “Todo el humo”, donde comparten sus opiniones sobre temas controvertidos. Quentin Richardson y Darius Miles los siguieron con “Knuckleheads”, con espíritu Eber Ludueña (el personaje del futbolista rústico y poco exitoso de Luis Rubio) se ríen de su pasado y analizan a los “tapados” de cada temporada: han tenido más éxitos fuera de la cancha.

Y finalmente dos figuras del deporte, Draymond Green (4 veces campeón de la NBA) y Kevin Durant (2 veces MVP de las finales), brillan con sus shows propios, que se ubican entre los más escuchados del género. Green, conocido por ser uno de los jugadores más francos de la liga, ocupa el puesto 11 en los podcasts más populares de Apple; y Durant se encuentra mensualmente entre las personalidades más escuchadas en la plataforma.

En la NFL. New Heights, el podcast de Jason y Travis Kelce hizo honor a su nombre en su primera temporada. Antes de que los hermanos se enfrentaran en el Super Bowl, su programa alcanzó el número uno en Apple. Producido por Wave Sports es según su showrunner, mucho más que un podcast: “Nos gusta llamarla serie digital, porque trabajamos mucho en la edición del video”, apunta Mack Sovereign, vicepresidente ejecutivo de contenido y estrategia de WSE.

Desde su lanzamiento, New Heights ha sumado más de 2 millones de seguidores en el canal. Y el programa de los Kelce ejemplifica cómo los podcasts en realidad siguen creciendo, a pesar de la narrativa emergente de una industria que se tambalea en medio de cancelaciones, recortes presupuestarios y despidos.

El 2023 tiene de hecho más programas que nunca, más oyentes y más anunciantes, con una inversión en publicidad superando los 2.000 millones de dólares según eMarketer. Esa cifra triplica el total de 2019, y marca un crecimiento en la audiencia de 4 puntos respecto de 2022, y un punto más en comparación con el 2021, cuando el crecimiento se frenó tras el boom en la pandemia.

Y cada vez más atletas activos (no solo los jubilados) compiten por la atención de la audiencia. “Bussin’ With The Boys” de Will Compton y Taylor Lewan se ubica dos lugares detrás de “New Heights” entre los mejores podcasts de fútbol americano. El Philadelphia 76er, Tyrese Maxey, acaba de lanzar su propio show a menos de tres de su debut en la NBA, y el fenómeno se expande ahora también al fútbol. “No creo que hayamos alcanzado la marca de saturación todavía”, opinó Richelle Markazene, directora de audio de Omaha Productions, quien coordina una serie de podcasts que cubren la NFL en asociación con ESPN.

Kevin Jones, director ejecutivo de Blue Wire, que supervisa una red de más de 300 programas, resume de manera más sucinta: “Los grandes atletas traccionan desde sus redes y ayudan a cerrar acuerdos publicitarios, y con eso el negocio seguirá creciendo”.

por R.N.