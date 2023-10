Medios públicos: debate por el modelo

Pakapaka se convirtió en tendencia en la discusión tuitera en la plataforma ahora llamada X, luego de que el candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, sostuviera su voluntad de cerrar los canales públicos en un eventual gobierno de Javier Milei, y disponer del predio de la Televisión Pública para "construir edificios"."Si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud, y mejora la calidad de vida de la gente.

Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública", aseguró Marra. "¿No viste lo que es el edificio ese? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener vacantes, sería re importante... Yo no estoy dentro del sector del real state, pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí", agregó

}Y luego cuestionó la línea editorial de Pakapaka: "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia. Y me dice que cuentan la historia de una manera particular. Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal", insistió.

"Junto a los compañeros y compañeras de Pakapaka y de todos los medios de gestión estatal seguimos bregando por más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia", contestaron desde SATSAI, el gremio que lidera Horacio Arreceygor.

Y también Osvaldo Santoro, vicepresidente de la TV Pública, le salió al cruce: "Esa teoría sobre la TV Pública viene de hace mucho tiempo. Es un espacio muy codiciado. Este sueño de la derecha es viejo, pero no tienen en cuenta lo que es Radio y Televisión Argentina. Hay una cosa en la cabeza de estas personas que es 50% negocio y 50% ignorancia".

" La TV tiene 70 años de historia. Nace en 1951 en un gobierno peronista. Esto molesta desde lo ideológico, no desde otro lugar. La TV Pública no solo es televisión, sino que comprende 49 radios nacionales, más un canal de Trenque Lauquen. Ese conglomerado comprende la Radio y Televisión Argentina que preside Rosario Lufrano", remarcó el actor.

Debate

El cruce político vuelve a poner el foco en los medios públicos y su administración. Un debate que no es exclusivo de la Argentina, y se replica en España con RTVE, por poner un ejemplo europeo (ver recuadro). En el caso argentino, en Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), la empresa que nuclea y administra los 3 canales públicos educativos estatales, Encuentro, Pakapaka y Deportv, además de la plataforma Contar y el Estudio Animar Mocap, trabajan 245 personas. “En Pakapaka, las personas afectadas exclusivamente a la señal son 18. El resto de la planta la componen los equipos de Encuentro, Deportv, Contar y Animar Mocap, y las áreas transversales como programación, administración, técnica, adquisiciones, adaptaciones y prensa, que trabajan de manera integral para las tres señales”, explicaron desde CPSE a NOTICIAS.

“Nos asociamos con más de 100 casas productoras pymes y universidades. En estos 4 años Pakapaka generó 176 proyectos, que se traducen en 1400 horas de producción propia. Estos proyectos fueron realizados por productoras audiovisuales, casas de estudio y otros canales públicos que generaron aproximadamente unos 1500 puestos de trabajo”, agregan. Es decir, su producción es mayormente tercerizada.

Y el área de Contenidos Públicos (CPSE) habría generado de manera externa más de 5500 empleos calificados según datos aportados por ese organismo, con más de 400 producciones originales y 5800 horas de televisión.El canal Pakapaka nació el 1 de junio de 2007 como una iniciativa del Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y su creación tuvo como objetivo principal proporcionar una oferta de entretenimiento infantil que también promoviera “valores educativos y culturales”: el nombre "Pakapaka" proviene de una expresión coloquial que significa "muy bueno", y fue elegido para reflejar el deseo de que el canal ofreciera justamente contenido de alta calidad y atractivo para los niños, rivalizando con los contenidos extranjeros, “presentando programas que reflejaban la riqueza de la cultura argentina y latinoamericana”.

Presupuesto

La discusión sobre los medios públicos es de presupuesto o ideológica, como plantean Ramiro Marra y Osvaldo Santoro, y sus respectivos espacios políticos, en extremos opuestos. Para los primeros, representa un gasto indefendible en el deficitario presupuesto argentino. Para los segundos una defensa de la cultura local, con una pata federal que no aseguran los conglomerados de medios privados, repitiendo así el modelo de otras televisiones públicas europeas.

Y como algunas de ellas, la TV Pública y Radio Nacional son deficitarias. El ejercicio 2022 (con Mundial de Qatar incluido, lo que permitió en noviembre y diciembre empujar la facturación publicitaria) dejó un rojo de más de $14.000 millones, lo que equivaldría a unos 79 millones de dólares al cambio oficial de diciembre de 2022.

Y es que los ingresos de la empresa estatal que maneja Rosario Lufrano ($581 millones) cubren apenas una parte pequeña de los gastos operativos. La Resolución 747/22 firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y publicada en el Boletín Oficial, dio cuenta de una ayuda de $12.244 millones que giró el Tesoro Nacional a RTA, y que se sumaron a los $2.684 millones enviados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), monto que le corresponde a RTA por la Ley de Medios Audiovisuales.

Cifras que seguramente crezcan por inflación en 2023, pero también acorde a un incremento de la planta de empleados que todavía no está totalmente auditado: en 2022 figuraban unos 2.296 trabajadores según el Presupuesto aprobado por Massa, pero serían 2.409 para la Unidad de Integración y Transparencia. Y es que la actual gestión volvió a abrir las incorporaciones tras el recorte de casi 800 empleados que realizó en RTA la gestión de Mauricio Macri.

Y lo anterior se ve acompañado por un aumento de la masa salarial: el 2022 hubo un incremento interanual del 83%, superando a la inflación registrada durante ese período por el INDEC, que fue del 64%. Así el rojo se incrementó en un 114%: había sido para el primer semestre de 2021 de $3.508 millones; y de $7.490 millones en el primer semestre del año pasado.

"La sociedad no tiene como objetivo alcanzar rentabilidad desde el punto de vista económico sino la de avanzar en la obtención de beneficios sociales", planteó en un anexo la Resolución aprobada por Massa en diciembre último, que destacó que los objetivos de RTA son "la difusión de información pública, la cooperación con instituciones educativas y de salud, la de emitir contenidos culturales y de entretenimiento, atendiendo especialmente el aspecto federal". Una mirada que anula la posibilidad de que se piense a los medios públicos como un caso de éxito en audiencia e ingresos.

por R.N.