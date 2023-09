Cuántas personas trabajan para el canal estatal Pakapaka

En Contenidos Públicos Sociedad del Estado, la empresa que nucléa y administra los 3 canales públicos educativos estatales, Encuentro, Pakapaka y Deportv, además de la plataforma Contar y el Estudio Animar Mocap, trabajan 245 personas. “En el caso particular de Pakapaka, las personas afectadas exclusivamente a la señal son 18. El resto de la planta la componen los equipos afectados a Encuentro, Deportv, Contar y Animar Mocap, y las áreas transversales como programación, administración, técnica, adquisiciones, adaptaciones y prensa, que trabajan de manera integral para las tres señales”, explicas desde CPSE.

“Nos asociamos con más de 100 casas productoras pymes y universidades. En estos 4 años Pakapaka generó 176 proyectos, que se traducen en 1400 horas de producción propia. Estos proyectos fueron realizados por productoras audiovisuales, casas de estudio y otros canales públicos que generaron aproximadamente unos 1500 puestos de trabajo”, agregan. Es decir, su producción es enteramente tercerizada, y habría generado de manera externa más de 5500 empleos calificados según datos aportados por ese organismo a NOTICIAS, con más de 400 producciones originales y 5800 horas de televisión desde sus inicios.

El canal

El canal Pakapaka nació el 1 de junio de 2007 como una iniciativa del Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y su creación tuvo como objetivo principal proporcionar una oferta de entretenimiento infantil que también promoviera “valores educativos y culturales”.

El nombre "Pakapaka" proviene de una expresión coloquial que significa "muy bueno" o "muy bonito". Y fue elegido para reflejar el deseo de que el canal ofreciera justamente contenido de alta calidad y atractivo para los niños, más que un entretenimiento infantil convencional. Algo que refrendó a lo largo de década y media con decenas de distinciones.

El canal ofrece una programación que incluye una amplia variedad de contenido, desde series animadas a documentales, programas de música y arte. Y se destaca por su compromiso con la diversidad cultural y la inclusión, “presentando programas que reflejaban la riqueza de la cultura argentina y latinoamericana”.

La polémica

Pakapaka se convirtió en tendencia en la discusión tuitera (en la plataforma ahora llamada X) de la semana luego de que el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, sostuviera su voluntad de cerrar los canales públicos en un eventual gobierno nacional de Javier Milei, y disponer del predio de la Televisión Pública para "construir edificios". "Si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y mejora la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública", aseguró.

"¿No viste lo que es el edificio ese? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener vacantes, sería re importante... Yo no estoy dentro del sector del real state, pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí", agregó

Y luego cuestionó la línea editorial de Pakapaka: "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal", insistió.

por R.N.