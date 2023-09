Malena Pichot versus Ramiro Marra por las críticas a Paka Paka

El candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, afirmó este domingo que si gana Javier Milei las presidenciales cerrarán los medios públicos como la Televisión Pública y el canal Pakapaka que, según su madre, baja “tendencia ideológica”. “Seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina, ya que si vendes un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y mejora la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública”, expresó el candidato porteño.

“Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón”, declaró Marra y agregó: “Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal”.

Como cierre a sus declaraciones controversiales sobre el canal infantil, el libertario en una entrevista televisiva hizo una cerrada defensa de su condición de nieto de inmigrantes: “Soy español y no me gusta cómo se cuenta la historia. Un chico que me dijo una vez que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos. Me parece que no es así”.

Julián Guarino expuso en X la opinión de Marra. “Ramiro Marra propuso cerrar la TVP y Pakapaka: mi mamá me dijo que bajan tendencia ideológica”, sintetizo el periodista. Ante la polémica, numerosos artistas respondieron a las expresiones del legislador porteño de La Libertad Avanza. Una de las primeras en aparecer para dar su opinión fue Malena Pichot. En su red social X, la actriz posteó: “Marra percibiéndose español por el pasaporte y a un paso de cuestionar la gesta independentista es lo más tilingo del año sin dudas”.

Por otro lado, la periodista deportiva Angela Lerena señaló: “Marra hablando de la Educación Sexual Integral (“yo aprendí mirando pornografía”) y canal Pakapaka (“no me gustan que digan los españoles son malos”) es la prueba más contundente de la necesidad de una ley de Educación Sexual Integral y del canal PakaPaka”.

Para finalizar la controversia, el mismo Ramiro Marra, en un posteo de X, concluyó: “Parece que los kirchneristas están nerviosos porque critique a Paka Paka, estamos en el camino correcto”.