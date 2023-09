Ahsoka Bullrich: la versión Jedi de la candidata que compartió Laura Alonso

Hace unas semanas, se estrenó Ahsoka por Disney+. La serie protagonizada por Rosario Dawson, y que cuenta con un elenco compuesto principalmente por mujeres, es la primera de la saga del universo Star Wars en el que su protagonista es una Jedi femenina y que el público pudo disfrutar en la plataforma streaming de la multinacional.

Con cierto guiño a esta flamante producción, desarrollado por el conglomerado que fue fundado hace casi 100 años por el creador de Mickey Mouse, Laura Alonso subió una imagen de la candidata presidencial Patricia Bullrich vestida con traje de Jedi en su cuenta de X. De esta manera, la exfuncionaria de la Oficina Anticorrupción coqueteó con el renovado furor que generó el nuevo contenido dedicado al universo de George Lucas.

“Nuestra Jedi preparada para la Batalla Final”, fue lo escrito por Alonso en su cuenta de X, con más de quinientas republicaciones y casi tres mil likes. Por supuesto, los comentarios al posteo no se hicieron esperar, que, si bien muchos seguidores lo tomaron con humor, otros tantos tuvieron severas reticencias a la imagen subida por la dirigente de Juntos por el Cambio. “No hagamos pavadas, Laura. No necesitamos inventar épica” o “Esto no ayuda Laura, eso hacen los libervirgos”, fueron algunas respuestas picantes de los usuarios de la red social antes llamada Twitter.

Desde luego, Bullrich no fue la primer dirigente nacional en ser diseñado como un personaje de ficción que lucha por la justicia y el orden. Hace una semana, el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, subió a Instagram su propia imagen encarnando un superhéroe. Al político libertario se lo puede ver posando en los cielos con un traje plateado y unas alas angelicales en su espalda.

La caracterización de personajes épicos y heroicos ya son un sello en los referentes libertarios. Desde Javier Milei hasta la candidata a legisladora Lilia Lemoine, muchos políticos de ese sector se han probado la capa y el antifaz en diversos eventos de cosplayers y del fandom. Las tónicas actuales de difusión, en ese aspecto, favorecen a los candidatos de LLA en estas elecciones generales del 2023. Algo que los acompañantes de la ex ministra de Seguridad deberían tener en cuenta.