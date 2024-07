Secuelas con nostalgia para ver en cine y plataformas

La década de 2020 vio el regreso de franquicias como Avatar y Top Gun, y muchas más esperadas secuelas están en camino. Películas de las décadas de los ‘90 y 2000 que durante mucho tiempo se consideraron clásicos independientes, tendrán segundas partes en 2024 y el año entrante. Hay varias razones válidas para hacer una secuela cuatro décadas después de un éxito de taquilla: un guión inteligente con una visión completamente nueva; una vuelta de tuerca a un personaje icónico conocido por su irreverencia que se adapta a los cambios sociales; tecnología que permite emociones más explosivas; y la nostalgia del público.

“Beverly Hills Cop 4”, de reciente estreno en Netflix, cumple bien solo la última de las premisas. Dirigida por el novato Mark Molloy, y escrita por un comité que sigue el modelo Netflix al pie de la letra, la película permanece completamente estancada en su concepción de los 80. El arte replica los mismos elementos que la secuela de 1987: un tipo, un arma, un auto, con palmeras y una vibrante puesta de sol de Hollywood de fondo. La música remite también al final de los ochentas: suena "The Heat Is On" de Glenn Frey; “Neutron Dance” de The Pointer Sisters; “Shakedown” de Bob Seger: y “Hot in the City” de Billy Idol. Nadie puede acusar a “Beverly Hills Cop 4” de no ser fiel al espíritu de su progenitora, pero quizás falta una vuelta de tuerca más decisiva.

Eddie Murphy, que ha demostrado sus dotes de actor y carisma cuando le han dado un guión sólido, tanto en comedia (“Dolemite Is My Name”) como en drama (“Dreamgirls”), sigue siendo divertido por naturaleza, pero sin una escritura sólida, a menudo se inclina hacia el guiño perezoso.

La película comienza con Axel Foley (Murphy) de vuelta en su Detroit natal, pero volverá a Los Ángeles para proteger a su hija Jane (Taylour Paige), abogada defensora de un narcotraficante de poca monta (Damien Diaz), incriminado en el asesinato de unos policías. Con su hija amenazada, trabajará junto a dos policías de LA (Joseph Gordon-Levitt y Kevin Bacon) para desenredad la trama. Pero el villano principal está a la vista desde su primera aparición y las reglas de la franquicia dictan que solo puede haber un resultado, sin importar cuántos tiros se hagan. Si bien Murphy avanza con encanto, el material simplemente no es lo suficientemente nítido como para generar la misma diversión que en 1984, cuando un policía negro se mofaba de la gente blanca tensa en una ciudad que apesta a riqueza y privilegios: ahora parece algo anticuado.

“Beverly Hills Cop 4” es con todo mucho mejor que el promedio de Netflix y el productor Jerry Bruckheimer ya estaría desarrollando una quinta película, para aprovechar la renovada popularidad de su estrella: Murphy se prepara de paso para volver a ponerle la voz al Burro de Shrek en película propia, un spin off que llegará a casi un cuarto de siglo de la original, para seguir con esta tendencia de demoradas ampliaciones.

Quizás el caso más paradigmático de este año en ese rubro sea la esperada “Beetlejuice 2”, que se lanzará en agosto, 36 años después del amado original, con Tim Burton regresando para dirigir la secuela y Michael Keaton retomando su papel como personaje principal. La original es una película esencial de los años 80, que lanzó la carrera de Burton como uno de los cineastas comerciales más singulares de todos los tiempos. Y Winona Ryder también volverá para la continuación, como la madre Jenna Ortega, la estrella de “Merlina”, el spinoff de “Los Locos Adams” que llego a fines del 2022 y espera segunda temporada para fines del 2024 (también bajo la dirección creativa de Burton). El elenco de “Beetlejuice 2” también contará con Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux y Catherine O'Hara, la madre de Ryder en la versión original.

Y en Netflix preparan también una secuela de “Happy Gilmore”, casi 30 años después del éxito original en los cines. La comedia de golf de Adam Sandler de 1996, tendrá segunda parte, con el actor volviendo a su papel original como un exjugador de hockey sobre hielo que saca con éxito sus problemas de ira al campo. El anuncio se hizo el 15 de mayo pasado. Pero ya se le habpía escapado s Christopher McDonald, quien interpretó a Shooter McGavin en el original, en una entrevista.“Aquí hay una breve información”, dijo McDonald, apareciendo en The Ken Carman Show con Anthony Lima en marzo. “Vi a Adam (Sandler) hace dos semanas... me mostró el primer borrador de Happy Gilmore 2... Está en proceso. ¡Los fans lo exigen, maldita sea!”, festejó. Y el propio Sandler confirmó la noticia en el Dan Patrick Show el 3 de abril. “Amamos a Happy Gilmore, no queremos decepcionar a nadie. La gente me ha hablado de esto durante muchos años. ... Vamos a trabajar duro y asegurarnos de que sea bueno”, prometió.

Y Netflix será seguramente la plataforma de estreno en 2025 para la próxima Karate Kid, película de artes marciales dirigida por Jonathan Entwistle y escrita por Rob Lieber. La sexta película de la franquicia –que revivió con la serie “Cobra Kai” de Netflix- será protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio, ambos retomando sus papeles de películas anteriores (la de Chan es de 2010). La filmación comenzó en abril de este año y concluyó en junio. Y el estreno está previsto para el 30 de mayo de 2025 en Estados Unidos y Canadá.

Un poco antes, a mediados de noviembre, se estrenará en cines la cimentada secuela de Gladiator. El plan para una segunda parte tenía un problema crucial: la vida de Maximus (Russell Crowe terminó después de vencer a su enemigo en la película original. Pero aparecieron otras alternativas. El músico Nick Cave incluso propuso un guión de “Gladiator 2” hace años. Sin embargo, Scott finalmente tuvo la idea de una secuela, con Paul Mescal interpretando la versión adulta de Lucius, el hijo de Lucilla. Y el elenco, también está estelarizado por Denzel Washington y Pedro Pascal (“The Mandalorian”).

Y la tendencia sigue. La nueva “Twister” ya está en los cines, con Glen Powell como protagonista, retomando la historia de los cazadores de tornados de 1996, una de las mejores películas de desastres naturales, genero popular en el siglo XX que se actualiza con los recientes y notables cambios climáticos. El director de Minari, Lee Isaac Chung, está al mando de la secuela (la original es del maestro Jan de Bont), que no tiene a ninguno del elenco original (Bill Paxton y Phillip Seymour Hoffman fallecieron), pero aún se considera una secuela del clásico de culto original.

