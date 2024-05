Gerónimo Rauch regresa al Teatro Colón

Gerónimo Rauch vuelve al Teatro Colón para presentar “Las canciones de mi vida” y "Chapter One", en un concierto único el próximo 22 de julio. En “Las canciones de mi vida” incluirá clásicos que han marcado su carrera en musicales, como "Bring Him Home" de Les Misérables, "Music of the Night" de El Fantasma de la Ópera, “Roxanne” de Moulin Rouge, “Maria” de West Side Story”, “You’ll never walk alone” de Carrusel entre muchos otros, en un recorrido musical que celebrará tanto el pasado como el presente de su amplio repertorio.

Allí se suma “Chapter One”, su nuevo álbum, con una colección de canciones compuestas por el renombrado Frank Wildhorn, compositor de musicales como "Jekyll and Hyde", "Civil War", "Lancelot", "Death Note" y "Bony and Clyde", como también el primer éxito mundial en la carrera de Whitney Houston “Where do broken hearts go”. "Chapter One" ha sido grabado en Uno Music Studio en Sevilla y cuenta con 9 canciones en inglés y español, con producción y arreglos a cargo de José Domenech, e incluye colaboraciones con destacadas figuras de la música como Pasión Vega y Sofia Escobar. Las entradas para el show, producido por Dk Group y Dixi están a la venta desde lunes 27 de mayo en Entrada Uno.

Rauch regresa así al país tras un reciente éxito madrileño. "El arte no tiene fronteras y uno intenta llevar el suyo adonde lo quieran ver, escuchar o sentir", señala el cantante, quien ya fue protagonista de “Los miserables” y “El médico” en Madrid, y ahora encarna a uno de los personajes principales en “El fantasma de la Ópera”, musical con el que ya se presentó en el West End londinense

"Argentina pasa por una situación difícil y Madrid ofrece oportunidades enormes.”, explica Rauch, que comparte elenco además con otros argentinos: Guido Balzaretti, Omar Calicchio y Ezequiel Salman forman parte de El fantasma de la ópera, además del director musical, Julio Awad.

“España nos quiere y nos trata bien. Y nosotros invertimos en nuevos proyectos para devolver y agradecer la acogida. El desafío de los artistas es tratar de salir de nuestras zonas de comfort", apunta Rauch, productor también en la capital española de “Los puentes de Madison”.

por R.N.