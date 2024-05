Andrés Calamaro cruzó a René de Calle 13 por su apoyo a Palestina

“Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez ‘solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”, expresó René Pérez Joglar en su cuenta de la red social X.

El cantante portorriqueño, conocido por su seudónimo de Residente, dio a conocer su punto de vista en el conflicto armado entre Israel y el pueblo palestino en la Franja de Gaza. “Gracias a Amal Murkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz. Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía”, destacó el vocalista de Calle 13.

Residente, junto con la cantante palestina Amal Murkus, grabaron la canción “Bajo escombros” en el Power Station de Berklee en New York. El tema es un alegato contra la invasión israelí en la zona de conflicto de Gaza, tras el atentado terrorista de Hamas en octubre del año pasado. Firas Zreik, Alber Baseel , Gilbert Mansour , George Ziadeh, Francesco Marcocci , Ludovica Burtone y Leo Genovese fueron los músicos que acompañaron al dueto en el video difundido por YouTube.

“Gracias a todo el grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía”, destacó en su red social el músico boricua, creador de hits de la música urbana como el “Baile De Los Pobres” y “El aguante”. Sin embargo, un comentario al posteo de Residente, por parte de Andrés Calamaro, cuestionó el mensaje del artista latinoamericano.

El ex tecladista de Abuelos de la Nada disparó: “Adoro a René y lo admiro mucho, pero me permito a disentir. Reclamar por la paz y omitir medievales de hace apenas meses no me parece en nada adecuado. Mis hermanos están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica, secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable, crimen brutal y cobarde”.

“No existe el pueblo palestino, esto es lo peor del ‘mundo’ árabe… Ni Palestina, ni el conjunto arábigo están representados por Hamas, que juraron asesinar y violentar a gente pacifica como René, ustedes y yo. Somos Occidente, ni machistas, ni medievales. Viva el Estado de Israel”, concluyó Andrés Calamaro en su mensaje de la red social X.