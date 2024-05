“En una prisión”: la canción de la película de Nahir Galarza se volvió viral

El suceso cinematográfico de “Nahir", recientemente estrenado por la plataforma Amazon Prime, impactó en la opinión pública, los medios y las redes sociales. El film dirigido por Hernán Guerschuny, autor también de “Una noche de amor” (2016) y "Recreo" (2018), es protagonizado por Valentina Zenere, Simon Hempe y Cesar Bordon.

Sobrepasando lo visual, un aspecto destacado de la película, que en las redes sociales fue furor, se centra en la música. La canción “En una prisión”, del artista cuartetero Kelu, posicionó al thriller otorgando una atmosfera urbana que describe el contexto del relato. Probablemente, los orígenes de Ezequiel Ormazabal, verdadero nombre del músico oriundo del partido bonaerense de Lincoln, hayan sido parte de la fuente de inspiración.

“Cuando tenía cuatro años, mi mamá trabajaba todo el día y cuando llegaba por la noche, a mí y a mis hermanos nos contaba un cuento y nos cantaba una canción para dormir, así fue como comencé a cantar”, señaló Kelu y agregó: “El 24 de junio del 2000, con la muerte de Rodrigo, quien para mí era y es un gran referente, mi vida artística dio un giro de ciento ochenta grados”.

“Ese año, fecha de mi cumpleaños número catorce, hice la promesa de que siempre homenajearía a Rodrigo. En el 2010 una banda de la Ciudad de 25 de Mayo me convocó como cantante, lo que me llevo, en 2011, a mudarme a la ciudad, en la cual hoy vivo”, rememoró el cuartetero y añadió: "En 2016 me entregan el Disco de Oro por mi primer CD titulado “Marcando un Camino”.

Causalmente, las escenas del Carnaval que aparecen en el film “Nahir” se filmaron en el corsódromo de su pueblo 25 de Mayo, recreando al verdadero Carnaval de Gualeguaychú. En la película, una de sus canciones de la comparsa “Así Así” titulada “Explota el Carnaval” revela los sueños de Nahir interpretadas por la actriz Valentina Zenére.

El tema musical que el cuartetero escribió para el film se titula “En una prisión”, y recita sobre los sueños truncos de la joven entrerriana, y su estribillo pegadizo “la princesita de papá” refiere a su difícil vínculo con su padre a quien acusó de ser el verdadero ejecutor del crimen de Gualeguaychú.

por R.N.