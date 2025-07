En el corazón de uno de los procesos más sensibles del sistema de salud argentino —el ingreso a las residencias médicas— se ha abierto una grieta inesperada. Más de 7000 profesionales de la salud rindieron el Examen Único de Residencias Médicas. Un mes después, el Ministerio de Salud de la Nación detectó un fenómeno estadístico inédito: una ola de puntajes extraordinariamente altos, en su mayoría provenientes de aspirantes formados en universidades extranjeras.

La sospecha se tradujo rápidamente en acción: la suspensión del orden de mérito y la convocatoria a una nueva evaluación, oficializada a través de la Resolución 2274/2025 publicada en el Boletín Oficial. Pero lo que al principio parecía un problema de validación académica se transformó, silenciosamente, en una investigación sobre el posible uso de inteligencia artificial, dispositivos espía y tecnología de asistencia remota durante la prueba.

Cómo se perpetó el fraude

La posibilidad de que se haya utilizado tecnología para cometer fraude académico en un examen nacional no es ciencia ficción: es una hipótesis plausible y cada vez más real en contextos de alta competitividad y supervisión imperfecta. En particular, el uso de lentes inteligentes con cámara oculta y conexión a IA, combinados con asistentes como ChatGPT, representa hoy una de las vías más sofisticadas para evadir controles y obtener respuestas en tiempo real sin ser detectado.

Estos dispositivos, que ya están disponibles en el mercado asiático y europeo —como los Ray-Ban Meta Smart Glasses o los Rokid Max Pro— integran una microcámara frontal casi invisible, conexión Wi-Fi o 5G, y en algunos casos, pantallas de realidad aumentada proyectadas directamente sobre la lente. En un examen presencial, con personal humano vigilando y sin detectores electrónicos activos, estos lentes pueden pasar fácilmente desapercibidos.

El mecanismo es simple y eficiente: el aspirante ingresa al aula con los lentes puestos. Al comenzar la evaluación, activa discretamente la cámara para capturar las preguntas, ya sea en papel o en pantalla. La imagen se transmite en tiempo real a un servidor en la nube donde una IA, como ChatGPT integrada mediante una API, analiza la consigna, consulta su base de conocimientos médicos y devuelve la respuesta adecuada. Esa respuesta puede ser proyectada directamente en el lente mediante una pantalla HUD (Head-Up Display), permitiendo al usuario leerla sin necesidad de mirar un celular o hacer movimientos evidentes.

https://rudo.video/vod/bUHhZ5

Otra variante aún más accesible y difícil de rastrear consiste en utilizar un microauricular Bluetooth escondido en el oído y un teléfono inteligente oculto en la ropa. Mediante comandos de voz muy breves, el postulante puede leer las preguntas o partes de ellas, y recibir en segundos la respuesta auditada por un asistente inteligente que, incluso, puede estar del otro lado del mundo. En ambos casos, la clave del éxito está en la miniaturización del hardware y la velocidad de procesamiento de la IA, que hoy permite resolver preguntas clínicas complejas en menos de tres segundos.

No es la primera vez que un examen masivo está bajo sospecha. Ya durante la pandemia de COVID-19, múltiples universidades y organismos estatales enfrentaron denuncias por exámenes virtuales en los que los sistemas de control no lograron detectar trampas, lo que forzó a implementar herramientas de vigilancia como Proctorio o Respondus. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas no se aplican en contextos presenciales, donde la confianza recae exclusivamente en la observación humana y, en el mejor de los casos, en la recolección posterior de datos estadísticos.

En el caso del Examen de Residencias Médicas, el uso de inteligencia artificial podría explicar por qué un grupo de postulantes con trayectorias académicas medias, o incluso por debajo del promedio, logró superar el umbral de los 90 puntos, algo que históricamente ha estado reservado a los egresados con los mejores promedios de las universidades públicas nacionales.

Un problema de Estado

La alarma se encendió pocos días después del 1° de julio, fecha en la que se tomó el Examen Único en sedes de todo el país. Según datos revelados por el Ministerio de Salud, el 33,6 % de incremento en las notas más altas respecto de ediciones anteriores no tenía correlación con los promedios académicos de los candidatos ni con la performance histórica de sus universidades. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó públicamente que se estaban revisando más de 200 casos por “resultados sospechosos”. Las primeras proyecciones mostraban que universidades extranjeras poco reconocidas habían colocado a decenas de egresados entre los 500 mejores lugares del ranking, algo sin precedentes.

La decisión fue inmediata: se suspendió el orden de mérito, se reprogramó el cronograma y se establecieron dos nuevas instancias evaluativas: una oral, para quienes demuestren consistencia académica, los días 4 y 5 de agosto; y otra escrita, pautada para el 7 de agosto, con 100 preguntas de opción múltiple. Quienes no se presenten quedarán directamente excluidos del proceso.

La reacción fue inmediata también en las redes sociales y entre agrupaciones de médicos jóvenes. Algunos señalaron que la resolución era discriminatoria para con los egresados extranjeros, mientras que otros denunciaron que el sistema de control del examen original había sido laxo y sin elementos tecnológicos adecuados. No se usaron inhibidores de señal ni se realizó escaneo corporal a los aspirantes. Tampoco hubo cámaras de vigilancia ni registro en video de la instancia. Todo eso permitió —según fuentes cercanas a las fiscalías involucradas— que se abra una línea de investigación centrada en el uso de tecnología espía, con pedidos de colaboración a empresas proveedoras de lentes inteligentes.

El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, ha declarado que los resultados de la nueva evaluación serán definitivos, y que, en ningún caso, los postulantes podrán obtener una calificación superior a la obtenida originalmente. Esta decisión busca desalentar cualquier incentivo a repetir prácticas fraudulentas o buscar mecanismos para mejorar artificialmente el rendimiento.

El ensayo de NOTICIAS

Mediante la captura de la imagen de una de las páginas obtenidas del video que ya circula en las redes, grabado de un estudiante presumiblemente ecuatoriano, revista NOTICIAS analizó la imagen con ChatGPT para obtener las respuestas mediante el siguiente prompt: "analizar las preguntas de este listado como especialista en medicina clínica y sugerir una respuesta entre las opciones del multiplechoice a cada uno de esos enunciados". La respuesta en segundos fue la siguiente y el método podría haberse llevado adelante sencillamente para cada una de las páginas.

Pregunta 1:

¿Cuál es el primer estudio de diagnóstico por imágenes que debe indicarse en un niño de 7 meses con sospecha urinaria febril?

Opciones:

a) Cistouretrografía

b) Resonancia Magnética

c) Gammagrafía Renal

d) Radiografía con placa miccional

e) Ecografía renal y de vías urinarias

Análisis:

En un niño con sospecha de infección urinaria febril, el primer estudio de elección es ecografía renal y de vías urinarias, ya que es no invasivo, detecta malformaciones y es el paso inicial antes de estudios más complejos.

Respuesta: e) Ecografía renal y de vías urinarias.

Pregunta 2:

¿Qué característica corresponde a la definición de una “tasa” como indicador de salud?

Opciones:

a) Se utiliza como un indicador cualitativo

b) Resulta de la división de dos números que forman parte de universos diferentes

c) Relaciona la población en riesgo a determinado evento con la población no expuesta

d) Se expresa como cocientes en relación a un denominador

Análisis:

La definición de tasa en epidemiología es la relación entre el número de eventos (numerador) y la población en riesgo (denominador) en un tiempo determinado.

Respuesta: d) Se expresa como cocientes en relación a un denominador.

Pregunta 3:

¿Cuál es la definición de Enfermedad Renal Crónica (ERC)?

Opciones:

a) FG menor o igual a 60 mL/min y/o presencia de albuminuria mayor a 30 mg por más de 3 meses

b) FG menor o igual a 60 mL/min y presencia de albuminuria mayor a 30 mg por más de 3 meses de evolución

c) FG menor a 60 mL/min y presencia de albuminuria mayor a 30 mg por más de 6 meses

d) FG menor o igual a 60 mL/min y presencia de albuminuria mayor a 30 mg por más de 6 meses

Análisis:

La definición actual (KDIGO) establece: FG <60 mL/min/1.73m² y/o marcadores de daño renal (albuminuria ≥30 mg) por más de 3 meses.

Respuesta: a) FG ≤60 mL/min y/o albuminuria >30 mg por más de 3 meses.

Pregunta 4:

¿Qué recomendación le haría respecto a la realización de una colonoscopía a Marcos de 38 años, que presenta como antecedente el fallecimiento de un familiar de primer grado debido a cáncer colorrectal a los 45 años?

Opciones:

a) Comenzar con colonoscopía a los 50 años y repetir cada 5 años

b) Colonoscopía cada 10 años a los 40 años

c) Colonoscopía a los 40 años y repetir cada 5 años

d) Colonoscopía a los 40 años y repetir cada 10 años

Análisis:

En familiares de primer grado con CCR antes de los 60 años, la recomendación es comenzar a los 40 años o 10 años antes del caso índice, lo que ocurra primero, y repetir cada 5 años.

Respuesta: c) Colonoscopía a los 40 años y repetir cada 5 años.

Pregunta 5:

Paciente de 50 años, presenta diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina 2.550 mg/día, que persiste con HbA1c de 8% y glucemias elevadas. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada?

Opciones:

a) Mantener dosis y reevaluar

b) Aumentar dosis de metformina a 3 g/día

c) Asociar otro fármaco hipoglucemiante (insulina o antidiabético oral) y reforzar cambios de estilo de vida

d) Aumentar dosis de metformina a 1.000 mg cada 8 h

Análisis:

La paciente ya está con dosis máximas de metformina (>2.000-2.550 mg/día). Si persiste mal control, la conducta es agregar otro agente (insulina o antidiabético oral) junto con medidas de estilo de vida.

Respuesta: c) Asociar otro fármaco hipoglucemiante y reforzar cambios de estilo de vida.

Respuestas finales sugeridas:

e)

d)

a)

c)

c)

por R.N.