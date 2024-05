Cuál es la deuda de Fito Páez con Dante Spinetta

En la cuenta de Dante Spinetta, el músico rosarino y su “sobrino del alma” compartieron un recuerdo de hace décadas. “Escucha. Te debo la campera de cuero”, le recordó Fito Páez al cantante, en un video de Instagram. Con una sonrisa, el hijo de Luis Alberto Spinetta le contestó: “Desde que tengo 10 años me la debes. Pero ahora soy talla XL”.

El músico y compositor de grandes hits de la década de los 80 y 90, como “Ciudad de pobres corazones” y “A rodar mi vida”, con humor le retrucó: “Ya no se hacen más XL. En los ochenta se tomaba mucha droga y la gente era muy flaquita. El problema es que ahora no… Igual me voy a ocupar de ir a una fábrica y te la voy a conseguir”.

Las consecuencias del encuentro, entre los dos artistas, se pudo visualizar en un posterior posteo de Dante Spinetta. “Deuda saldada”, expresó el cantante, sumandole varios emojis, y arrobando a Fito Páez. La camarería de los músicos viene desde los años 80, cuando el hijo de El flaco Spinetta era tan solo un niño.

En “El amor después del amor”, la biopic que recrea un fragmento de la vida de Fito Páez, uno de los contenidos más visto en Netflix el año pasado, se podía vislumbrar la relación del joven rockero, recién llegado de Rosario, con el icónico músico del barrio de Belgrano. En algunos momentos de la serie, se puede apreciar la casa de los Spinetta, con los niños jugando y dibujando en el piso.

“Me gustó la serie de Fito porque me hizo acordar mucho a mi infancia, mortal, yo era bastante hinchapelotas”, contó entusiasmado Dante Spinetta, el año pasado, en una entrevista con Un día perfecto por Radio Metro, y agregó: “Vivíamos en una casa chica donde estaba todo mezclado. Mi viejo cocinando pizza siempre, mi vieja también. Nosotros éramos tres en ese momento, hasta que nació Vera”.

“Fito era como un tío para nosotros. Llegaba con su cabello largo, sus anteojos y esa icónica campera con cierres, igual que en la serie. Eso lo hicieron muy bien”, destacó Spinetta, en el reportaje radial, y concluyó: “Fito me había prometido que me iba a comprar una campera igual a la de él, con cierres. ‘En New York venden’ me dijo y nunca me la compró. Me debe una campera Fito, no me olvidé”. Ahora la deuda está saldada.