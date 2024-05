La banda argentina que comparte disco con Miley Cyrus y Lorde

Hace 40 años Talking Heads compartía el reducido escenario del CBGB de New York con bandas pioneras de la escena del punk rock como The Ramones y Blondie. En ese antro (con todas las letras), la agrupación compuesta por el vocalista británico David Byrne, junto con el baterista Chris Fantz y la bajista Tina Weymouth, sumándose, posteriormente, el guitarrista Jerry Harrison; arrancarían sus primeros shows definiéndose como una banda difícil de calificar.

El cuarteto impuso un estilo que, en ese momento de la década de los 70, pocas bandas lo igualaban. Según los críticos especializados, el sonido de Talking Heads combinaba elementos del punk, el art rock, el pop y variantes musicales de todo el mundo con una imagen prolija y limpia. Las características estéticas y sonoras del conjunto liderado por Byrne definirían un género propio que se denominaría “New Wave”.

El disco que propulsó a la banda fue el legendario "Talking Heads 77" (1977), un LP de 11 tracks en total, que se extendería a 5 temas más en la versión CD de 2005. Sin dudas, el caballito de batalla del reconocido álbum fue "Psycho Killer", compuesta por Byrne junto con sus compañeros de aula de la Escuela de Diseño de Rhode Island, Weymouth y Fantz. En 2012, el álbum ocupó el puesto 291 en la lista de Rolling Stone de "Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos".

Pero el proyecto consagratorio se manifestaría en 1983. Ese año fue el lanzamiento de “Speaking in Tongues”, que produjo el único éxito de la banda en el Top 10 estadounidense, “Burning Down the House". El vídeo musical tuvo un llamativo despliegue debido a su gran rotación en MTV. Motivo por el cual se desarrolló su famosa gira “Stop Making Sense”, que el cineasta Jonathan Demme (“El silencio de los inocentes”) registró y posibilitó el lanzamiento de un álbum en vivo, del mismo nombre, acompañado del film documental.

Si bien Talking Heads desapareció en 1991, con un brevísimo reencuentro en 2002, su huella inspiró a otras bandas de rock indie del nuevo siglo como los escoceses de Franz Ferdinand. Tras la disgregación del grupo, sus componentes individuales seguirían vinculados con la música. Tras un cuestionado paso como cineasta, David Byrne lanzó su carrera solista, resaltando los sonidos étnicos y experimentales, que lo llevarían a la Argentina, compartiendo una colaboración con Diego Frenkel y La Portuaria, con la canción "Hoy no le temo a la muerte". El matrimonio compuesto por Chris Fantz y Tina Weymouth se establecería con el proyecto Tom Tom Club, mientras que Harrison se destacaría con una carrera solista.

“Everyone Getting Involved: A Tribute to Talking Heads´Stop Making Sense” es el álbum tributo a la banda neoyorquina, celebrando el nacimiento del proyecto hace cuatro décadas. En la producción, participan artistas de la talla de Miley Cyrus, Paramore, Lorde y The National, entre otros. Solo una banda latinoamericana formo parte de los dieciséis convocados por el sello A24. El Mató a un Policía Motorizado fue el representante argentino en el compilado, interpretando la canción “Slippery People” (1984).

Las 16 reinterpretaciones no solo presentan la música de estos paladines de famosos hits ochenteros, como "Wild Wild Life" y "And She Was", a toda una nueva generación de oyentes, sino que también ofrecerán perspectivas y enfoques únicos de canciones que los fans de toda la vida han conocido de memoria durante décadas. Además de la agrupación platense estarán “Psycho Killer” por Miley Cyrus, “Heaven” por The National, “Thank You For Sending Me An Angel” por Blondshell, “Found A Job” por The Linda Lindas, “Burning Down The House” por Paramore, “Life During Wartime” por Dj Tunez, “Making Flippy Floppy” por Teezo Touchdown, “Swamp” por Jean Dawson, “What A Day That Was” por The Cavemen, “This Must Be The Place (Naive Melody)” por BADBADNOTGOOD (Feat. Norah Jones), “Once In A Lifetime” por Kevin Abstract, “Genius Of Love” por Toro y Moi (feat Brijean), “Girlfriend Is Better” por girl in red, “Take Me To The River” por Lorde y “Crosseyed And Painless” por Chicano Batman (Feat. Money Mark). El precio del disco ronda entre los 36 y 58 dólares, dependiendo el formato de edición elegida.