Hollywood argento: culto a las costumbres locales

Hasta hace unos años, si había una tierra poco fértil para los argentinos, esa era Hollywood. Con Europa conquistada desde siempre por los jugadores de fútbol, la franja oriental enamorada del tango y toda Latinoamérica sacudida por la fuerza del rock nacional, Estados Unidos era una cuenta pendiente. Ningún artista de nuestras latitudes hacía pie y hasta una pequeña participación de Jorge Porcel en una película con Al Pacino en 1993 fue tomada como un hito. Sin embargo, en los últimos años la ecuación cambió y, en la actualidad, el código argento está más presente que nunca. El primero fue el olvidado Alejandro Agresti cuando dirigió a Keanu Reeves y Sandra Bullock en el film “La casa del lago”, a quien se le sumó Juan José Campanella para hacer lo mismo en varios capítulos de “La ley y el orden”. Con el tiempo, quien acaparó todas las miradas fue Viggo Mortensen y hoy es Anya Taylor-Joy, que en cada entrevista habla de la felicidad que le da “morfar empanadas”.

Nueva abanderada

La última semana, el film protagonizado por Anya Taylor-Joy, “Furiosa”, de la nueva saga de "Mad Max", hizo su estreno global y, con ello, su argentinidad se coló entre las notas que hizo junto a su coequiper Chris Hemsworth. Así se podía ver al ex "Thor" imitando su acento y pronunciando “che” y “boludou” en cuanta entrevista dieron para Latinoamérica. Es que si bien la estrella de “Gambito de dama” no es argentina, vivió entre los dos y seis años en el país y de regreso a Estados Unidos hizo un culto de las costumbres locales. Habla perfecto el castellano con modismos autóctonos y no se cansa de repetir que quiere actuar junto a Ricardo Darín y Oscar Martínez.





Otra de las figuras mundiales que quedó prendado al sentir argentino fue Viggo Mortensen, quien de niño vivió algunos años en nuestro país. Protagonista de dos películas ganadoras del Oscar como “El Señor de los Anillos: el retorno del rey” y “Green Book”, el actor lleva su impronta donde quiera que vaya. Verlo en la pantalla gigante luciendo los colores de su amado San Lorenzo junto a figuras como Naomi Watts, Orlando Bloom y Keira Knightley es un claro guiño a nuestra cultura. “Nunca perdí el sentimiento por Argentina ni por el lenguaje que se habla allí”, dijo en una reciente entrevista. Fanático del mate, de las revistas de Patoruzú pero sobre todo del club de Boedo, llegó a decir en plena alfombra roja de los Oscar que su traje había sido creado por un excéntrico diseñador de moda llamado “Bambino Veira”.

INCAA presente

Quien recogió el guante de los Agresti y Campanella fue el director Andrés Muschietti. Llegó a Hollywood tras haber triunfado en España y acertó con la remake de “It”, el clásico de terror de Stephen King. A semejante impacto le siguió “It: capítulo dos”, que lo catapultó al universo DC para filmar “Flash”. Hoy es una celebridad y su nombre está a la altura de los directores más importantes de la industria. Pese a ello, no tuvo amnesia y en una escena de “It” aparece un mate con el escudo de su equipo de fútbol de Independiente.





Si hay íconos registrados del ADN argentino, el mate es uno de ellos. Una de las más materas de Hollywood es Zoe Saldaña, de vasta filmografía en el mainstream. Verla con su mate en pleno set de filmación de “Guardianes de la galaxia” hizo estallar a sus fans. Lo probó cuando aún vivía en República Dominicana y tenía de compañeros de escuela a varios argentinos. “La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en un examen que yo le acredité el buen resultado”. Otro amante del mate es el recordado actor de "Footloose", Kevin Bacon, quien hizo varios vivos en sus redes explicando que es su desayuno favorito, por sobre el típico café descafeinado made in Starbucks.

Musas

Las mujeres argentinas también propagaron el ADN argento por el mundo. Y aunque el emblema de ello sea la bella Georgina Rodríguez, quien enamoró a la estrella mundial de fútbol Cristiano Ronaldo, en lo que respecta a Hollywood, los icónicos Leonardo DiCaprio y Matt Damon sucumbieron ante Camila Morrone y Luciana Barroso, respectivamente. Ellas son un canal directo entre Argentina y la meca del cine norteamericano, logrando, por ejemplo, que el protagonista de “Jason Bourne” visite el país en varias ocasiones. Incluso asistió a la Bombonera, donde reconoció que el estadio de Boca “no temblaba sino que latía”. Cabe destacar que Morrone es la hija de Lucila Polak, quien entre el 2007 y el 2015 mantuvo una relación sentimental con Al Pacino. Morrone, por su parte, siempre lo reconoció como su padrastro.

De todos los tópicos argentinos, las empanadas tampoco podían quedar afuera. Quien dio una clase de cocina para sus 15 millones de seguidores fue Jennifer Garner, que realizó en vivo un par de docenas de carne picada, incluso con masa casera. Aunque se desconoce el vínculo entre su pasión culinaria y Argentina, hasta el propio Germán Martitegui le hubiese elogiado el punto perfecto del relleno.