Qué dijo Fernando Burlando tras la entrevista a Máximo Thomsen

Máximo Thomsen, condenado a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio en una nota televisiva con el periodista Rolando Barbano en el noticiero de El Trece. En el reportaje, el joven declaró: “Fernando le pegó a Benicelli”. Además, el rugbier señaló a uno de su grupo como el que inicio la contienda contra la víctima. “Enzo le pega la primera piña”, aseguró.

“Mi interés es poder contar todo. Vengo esperando hace 4 años, y no lo pude hacer. No necesito preparación”, fueron las primeras palabras de Thomsen, en la entrevista exclusiva con Telenoche, y agregó: “En el verano trabajaba con mi papá, en riegos. Mi día a día era cursar. Siempre me gustó eso. Cero violencias en el rugby. Nunca tuve una tarjeta amarilla. Es todo lo opuesto. Esto es social. Y la violencia siempre trae más violencia”.

“Si alguien está en Zárate, se peleaba, con baldosas, con armas. Me he peleado, no estoy orgulloso. Lo traté con un psicólogo y a la salida del boliche hay muchas peleas”, rememoró el joven y añadió: “Nunca pensé que podría matar a alguien. Nunca pensás que podés matar a alguien con alguna parte de tu cuerpo”.

Sobre la noche del crimen, Máximo Thomsen destacó: “La segunda noche que estuvimos en Gesell nos juntamos con un grupo de chicas de Zárate. Estaba todo colapsado”, y recordó: “Ese día tomamos mucho en la playa. Llevamos 6 fernets y 4 botellas de vodka. Yo tomaba mucho fernet. Fui a comprar las entradas, comimos, y nos organizamos para salir. Yo llegué borracho a Le Brique”.

“Lo que me acuerdo es que estaba de espaldas a la pista. Matías Benicelli me dijo que le pegaron. Y al toque lo agarró una seguridad y lo sacó. Fernando fue el que le pegó a Benicelli. Después me enteré porque Matías estaba separando una pelea y Fernando le pegó una piña en la frente”, manifestó Thomsen y subrayó: “Mis amigos se agarraron a piñas. Fernando les hizo burlas. Enzo le pegó la primera piña. Después me enteré que si le había pegado a Fernando. No me voy a esconder. Yo me metí en la pelea. Nunca me dejaron contar. Nunca tuve una intención de matarlo. Nunca lo agarré de los pelos. Entré a tirar patadas, pero no tenía noción de lo que estaba pasando. Fue Ciro el que le pega la patada, siempre dieron que fui yo, pero claramente no era”.

Las declaraciones mediáticas no cayeron bien en la familia Báez Sosa. El abogado de la familia, Fernando Burlando, apuntó contra el joven. "Es miserable tratar de colocar a Fernando en el lugar del agresor", destacó el letrado y agregó: "Tiene que ver con algún tipo de estrategia que podía utilizar, que esta altura muy poco efecto puede tener".

“No lloran por Fernando, por haberle arrebatado la vida. Lloran por ellos y por las consecuencias que les tocó vivir", reprochó Burlando y añadió: "Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que generaron".

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves" tras lo ocurrido. Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del homicidio "doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves".

