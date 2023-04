Gladys Cabezas: “Burlando nos toma por estúpidos”

Gladys Cabezas mantiene viva la memoria de su hermano desde hace 26 años. Por eso para ella fue especialmente duro todo lo que sucedió alrededor del spot de Burlando. Además de lo difícil del hecho, tuvo que escuchar de boca del abogado -cuando ella estaba en el piso de TN y el candidato se sumó a la entrevista- cómo este se “arrepentía” y avisaba que iba a bajar el spot, lo contrario a lo que había dicho el día anterior en Radio Perfil.

Noticias: ¿Le creyó las disculpas?

Gladys Cabezas: Nada. Igual a mí no me tiene que pedir disculpas, que se las pida a la sociedad. Yo no le creo nada. Que no lo reconoció a Auge y que justo se lo encontró ahí. Nos toma por estúpidos.

Noticias: Burlando dijo que tenía una relación de “mucho afecto” con sus padres. ¿Es así?

Gladys Cabezas: No. No tenemos gente como Burlando cerca. Mis padres murieron de pena porque los asesinos de mi hermano salieron en libertad, algo para lo cual Burlando ayudó. Pero la gente ya está informada, ya sabe quién es Burlando.