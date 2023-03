Las claves en la investigación que cercó Marcelo Corazza

Fueron 154 días de investigación. En octubre del 2022, un hombre de 35 años se presentó en la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata de personas, y denunció haber sido abusado sexualmente por más de una persona cuando tenía entre 11 y 13 años. De inmediato se dispusieron una serie de medidas que destaparon algo que, de comprobarse, sería mucho más grande: una red pedófila que continuaría operando hasta el día de hoy. El caso explotó el lunes 20, cuando la Justicia detuvo a cuatro sospechosos. Uno de ellos es Marcelo Corazza (50), el primer ganador de "Gran Hermano" y actual productor de Telefe.

El nombre de Corazza fue clave en el avance de la investigación. Según trascendió, el denunciante estaba mirando la nueva edición del reality cuando el productor salió al aire y lo reconoció como uno de sus agresores. El 24 de octubre, seis días después de que arrancara el programa, se presentó en la Justicia. No solo mencionó al ex "Gran Hermano", sino que aportó el nombre de Francisco Angelotti (46), al que reconoció como el primer hombre que abusó de él.

La Justicia ordenó que se intervinieran los teléfonos. De las conversaciones que tuvo Angelotti entre fines del 2022 y principios del 2023 se desprende que habría una banda organizada para captar menores, abusar de ellos y “alquilarlos” a otros pedófilos.

El juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°49, dispuso la detención de Corazza, Angelotti y otros dos hombres: Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46) y Raúl Ignacio Mermet (45). Cuando el productor llegó a Tribunales el 22 de marzo, se limitó a decirle a la prensa: “Soy inocente”. La imputación que pesa sobre los cuatro es la de corrupción de menores de 13 años, pero los investigadores dejan trascender que hay suficiente material para imputar el delito de trata de personas.

La causa tramita bajo secreto de sumario. Sin embargo, con el correr de los días se fueron filtrando elementos que resultaron fundamentales para llegar a las detenciones. Las escuchas telefónicas, además de ser escalofriantes, parecen no dejar lugar a las dudas. El lugar que ocupaba cada uno de los detenidos aún está por verse porque mientras que Angelotti es señalado como el líder de la banda, Corazza hasta ahora es mencionado como el posible autor de un abuso a principios de los 2000. Además, todavía resta identificar a unas once víctimas que los imputados mencionaban con sobrenombres en sus charlas.

Los hechos

En la causa hay otro denunciante. Los dos hombres son identificados como “Víctima 1” y “Víctima 2” para resguardar su identidad. La “Víctima 1” fue la que conectó a Angelotti con Corazza.

Según declaró frente a la fiscal federal Alejandra Mangano, conoció a Angelotti por chat en 1999. La primera vez que se encontraron, el hombre lo invitó a subir a su camioneta 4x4 y se dirigieron a Parque Centenario. En la parte de atrás del vehículo fue abusado por primera vez.

A partir de ese momento comenzaron los encuentros, que incluyeron visitas a hoteles alojamiento. Angelotti se inscribió en la clase de teatro a la que asistía “Víctima 1” -donde conoció a la “Víctima 2- y hasta llegó a conocer a su familia. Tiempo después, el agresor empezó a poner en contacto al joven con otros hombres de 50 y 60 años, uno de ellos Mermet -otro de los detenidos-.

El joven contó que el encuentro con Corazza sucedió en el 2001. El productor acababa de salir de "Gran Hermano" con una fama insólita y por eso, apenas los presentaron, lo reconoció. Según su relato, Angelotti le había dicho que alguien lo quería conocer y lo llevó hasta Plaza Miserere. “Víctima 1” se subió al auto del productor y fueron hasta Costanera Sur. “(Corazza) se desnudó y masturbó delante del menor mientras lo miraba”, dice el expediente.

La “Víctima 2” declaró situaciones similares -aunque sin incluir a Corazza- acerca de los encuentros con Angelotti y la presentación a otros adultos. Recordó que una vez Angelotti le compartió a él y a la “Víctima 1” una cuenta de correo electrónico para que exploraran su contenido, donde había varias carpetas con pornografía infantil. Además, contó que una vez el hombre lo llevó a un hotel y ahí se encontró con un niño de unos 9 años que, por su tonada, parecía de Misiones -uno de los supuestos destinos de captación-.

Las escuchas

Las declaraciones de los denunciantes aportaron suficientes elementos como para que se avanzara en la investigación. Sin embargo, los funcionarios judiciales se sorprendieron cuando se encontraron con la posibilidad de que la banda todavía hoy pudiera estar activa. Con el correr de las semanas el asunto escalaba y ya no se trataba solo de dar con los responsables de los supuestos abusos cometidos veinte años atrás, sino que en las conversaciones telefónicas entre Angelotti, Charpenet y Mermet aparecían nuevas víctimas y situaciones aberrantes.

En una de las charlas, reproducidas por Infobae, Angelotti le habló a Mermet sobre un menor: “Mañana cumple 16, viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: ‘Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'”, le contaba.En otra conversación, Angelotti habla con un hombre que todavía no fue identificado (apodado como “G”).

G: Sí, boludo, pero es de jardín. No me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa visadita de jardín.

Angelotti: Aquella fiesta fui con X.

G: ¡Pero vos no podés! Ese gurí es menor.

Angelotti: Es una fiesta clandestina.

G: Igual es menor.Angelotti: No me interesa.

G: Tenés 50 años.

Angelotti: Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad.

En otra, Charpenet hablaba con Mermet y uno felicita al otro por haber estado con un menor.

Mermet: Sos un capo, boludo, ¿eso es como comer carne de ternera más o menos, no?

Charpenet: Es como comer caviar.

Mermet: Con la mano, con la cucharita lo cortás ¿no?

Charpenet: El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo.

Mermet: A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien.

Los imputados

Corazza fue, sin dudas, el apellido que puso todas las miradas sobre el caso. El productor de Telefe llegó a la televisión como el ganador de la primera edición de “Gran Hermano” y, desde ese momento, se mantuvo vinculado al ambiente mediático. En la actualidad era el coordinador de piso del programa. Y, además de estar detrás de escena, también salía al aire en “La noche de los ex”, en la que participantes de ediciones anteriores debatían sobre la casa.

Angelotti es de Oberá, Misiones, donde fue detenido. El hombre es conocido en la zona por trabajar en el sector gastronómico. Atendía la pizzería “Porteñas” y era asador en el pabellón argentino de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Según los medios locales, además, en el 2005 había tenido una causa en su contra por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. La Justicia lo habría sobreseído.

Mermet es un comerciante de General Rodríguez, donde fue detenido. Con su empresa comercializa motosierras, cortadoras de césped y desmalezadoras, además de ofrecer servicio técnico y repuestos. En su ciudad es conocido porque es el tesorero de la Cámara Empresaria.

Charpenet tiene domicilio en General Pacheco, en Tigre. Según sus registros previsionales, el hombre se dedica a brindar servicios de peluquería y estética y a la comercialización de productos cosméticos.

Todo indica que con el correr de los días se conocerán más detalles. Por ahora solo declaró Corazza y dijo ser inocente. El resto se mantuvo en silencio y hay quienes deslizan que la banda puede llegar a ser más grande que la que supo liderar el psicólogo Jorge Corsi.