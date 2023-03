Día Mundial del Agua: iniciativas para cambiar la realidad de miles de personas

El Día Mundial del Agua es una oportunidad para visibilizar la problemática del acceso a este recurso y al saneamiento en nuestro país y la región. En ese contexto, alianzas entre empresas privadas y organizaciones civiles buscan brindar soluciones de acceso al agua potable y al saneamiento y educación en higiene.

Sin agua no hay higiene, y sin higiene, no hay salud. En pleno siglo XXI, el acceso pleno al agua potable y a servicios de saneamiento es aún lejano. En América Latina, el 30% de la población no tiene acceso a agua potable, y el 70% no dispone de servicios de saneamiento adecuados (BID). La falta de acceso a un recurso tan vital tiene efectos profundos en la calidad de vida de las personas. Una investigación reciente de la UCA sostiene que esta falta de acceso al agua segura afecta a 3 de cada 10 hogares en el conurbano bonaerense, y que el 40% de quienes no cuentan con este acceso a nivel nacional son niños de entre 5 y 11 años, que pueden llegar a presentar cuadros graves o mortales derivados de intoxicaciones por agua contaminada.

En ese contexto, hay diversas iniciativas, como la liderada por Fundación TECHO, y por Softys, empresa referente en higiene, que buscan mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un caso de alianza ONG-empresa del sector privado, para facilitar el acceso al agua potable y al saneamiento en comunidades de Argentina, México, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Colombia. El programa en cuestión, “Softys Contigo”, brindará 2 mil soluciones de acceso al agua potable para 2026, que comprenden viviendas de emergencia, construcción de sistemas de captación de lluvia, torres de almacenamiento de agua, lavamanos comunitarios y unidades sanitarias; e impactó en más de 3.000 personas durante 2022.

Siguiendo el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible establecido por la ONU, se trata de un proyecto que cambiará las condiciones de vida y permitirá el acceso a una higiene adecuada a cientos de personas, gracias a la construcción de sistemas de captación de lluvia, torres de almacenamiento de agua, lavamanos comunitarios y unidades sanitarias. Este 18 y 19 de marzo en nuestro país, se construyeron 17 viviendas de emergencia, 11 en la comunidad “La Bistrica” de Jose C. Paz, en la que viven más de 200 familias, y 6 en Tucumán, en la comunidad Portal ll, donde viven más de 110 familias.

Enmarcado en un plan estratégico, dentro de los próximos meses el programa tendrá alcance en Tucumán, Córdoba y otras localidades de Buenos Aires. En Argentina, particularmente, se planean construir 252 soluciones sanitarias y de acceso a agua para el 2026, que beneficiarán directamente a aproximadamente 950 personas, e indirectamente a más 1.500.



por R.N.