Marcelo Corazza: Jorge Rial habló de la cámara oculta del escándalo

Hace más de 20 años, encerrar a un grupo de jóvenes en una casa llena de cámaras y micrófonos resultó un hecho innovador para la televisión local. Asñi surgió "Gran Hermano" en Telefe. Este tipo de productos televisivos alimentó a otro que en ese momento era uno de los formatos de moda: los programas de chimentos, que todavía se mantienen en auge. En ese momento, Jorge Rial y Luis Ventura, eran los referentes más punzantes y temidos de ese tipo de contenidos. Y su programa, "Intrusos", fue el que llevo adelante una cámara oculta al ganador del primer "Gran Hermano", Marcelo Corazza (hoy detenido acusado de corrupción de menores), en la cual intentaron hacer "salir del closed" al joven. Cámara de la que habló Rial en su programa, Argennzuela.

"A mí sí me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto”, aclaró Rial, quien también aseguró estar arrepentido por esa exposición personal que armó su programa en aquellos años. Por otro lado, el periodista reveló que, tiempo después de ese polémico informe, recibieron denuncias del mismo tenor sobre supuestos abusos a menores que habría cometido Corazza antes de participar del reality.

“Después de eso recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto (la cámara oculta). Y hoy me sorprende mucho que esté en esta situación", explicó Rial, quién también hizo un mea culpa respecto a no haberles prestado más atención al hecho en sí que se había denunciado, más aún teniendo en cuenta que, según lo que indica la causa judicial por la que hoy está detenido Corazza, él habría participado de hechos incluso anteriores a haber ingresado a Gran Hermano en 2001. "Cuando a nosotros nos llegó la denuncia, fueron de tres padres allos que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado”, afirmó Rial.

Marcelo Corazza fue detenido el lunes 20 de marzo, en su casa de Tigre, mientras se investiga una causa de corrupción de menores. El ex Gran Hermano y actual productor de Telefe está sospechado de integrar una "organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de las relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, por intercambio de dinero o satisfacción personal o de terceros”.

En Telefe, Corazza era quien recibía a los participantes de Gran Hermano que salían de la casa. Y, como ex integrante del programa, también participaba de la noche de los ex, debate del que también participaban otros ex hermanitos. Por ese motivo, al conocerse la noticia, el canal expuso un comunicado en el que aclaró que habían suspendido a Corazza, según indica la ley, y que estaba a disposición de la Justicia para aportar todo lo que ésta le requiera.

Ante el juez, el ex Gran hermano negó las acusaciones en su contra y se negó a declarar.