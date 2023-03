Quiénes manejan realmente Edesur

Los cortes masivos de luz terminaron con la intervención temporal de Edesur. A pesar de los problemas que generaron la falta de electricidad en miles de usuarios y de que hasta se llegó a denunciar penalmente a la empresa, cuesta ponerle nombre y apellido a las personas detrás del negocio. Sin embargo, cuando se rastrea quiénes se sientan en la mesa donde se toman las decisiones aparecen personajes vinculados con el poder local, en particular con la oposición.

Edesur forma parte del holding italiano Enel, y Distrilec Inversora SA.controla el 56,3% de su capital. Esta sociedad es administrada por un directorio compuesto por diez miembros titulares: el presidente, Gonzalo Peres Moore; el vice, Claudio César Wayne Da Cunha; y los titulares: Francesco Tutoli, Mónica Diskin, Gabriel Grande, Leonel Sánchez, Guillermo Pablo Reca, Víctor José Díaz Bobillo, Andrés Leonardo Vittone y Marcelo Suvá. Sus nombres se cruzan en los directorios de otras sociedades en las que participan entre sí y junto a otros personajes vinculados al poder.

Del total de los diez miembros del directorio de la accionista más importante de Edesur, seis son que a lo largo de las últimas décadas han encarado negocios junto a empresarios y dirigentes. Mientras algunos nombres pasan desapercibidos, otros son conocidos en el círculo rojo por su nivel de influencia.

Peres Moore es un viejo socio de los Caputo. Con José Luis Caputo administró, desde el 2007, Sociedad de Energía SRL. Con Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri, compartió desde el 2011 RPM Gas SRL y, desde el 2014, RPBC Gas SA. Además, en el 2002 su nombre figuraba como parte del directorio de Metrored Holding SA. junto a Martín Ruete Aguirre y Cecilia Ruth Brook, la pareja de Alfredo Leuco que fue nombrada en el Senado por Gabriela Michetti en el macrismo.

Diskin, en el 2006, estuvo en Edesal SA junto a Martín Ruete Aguirre -que también estaba en Metrored Holding SA-; Emilio Jorge Cárdenas, ex embajador ante Naciones Unidas en los ‘90; y Mariano Florencio Grondona, el hijo del periodista, que fue designado en el 2016 como vocal de la Administración de Parques Nacionales. En ese mismo año compartió el directorio de Edelar SA con Enrique Bruchou, el socio de Daniel Funes de Rioja

Reca también es un hombre cercano a los Caputo. En el 2005 compartió con José Luis la administración de Paragio SA. Además, él también formaba parte del directorio de RPM Gas SRL, donde estaba Nicolás. En el 2019 su nombre aparece en KCR Pacheco SA junto María Caputo, Sonia María y el propio Nicolás, junto a otras personas como Rolando Strazzolini -un reciente socio de Marcos Galperin en un equipo de rugby estadounidense- o Juan Martín Santagada.

Bobillo en el 2006 trabajó en Hidroinversiones SA junto a María Carolina Sigwald -de Pampa Energía-. Unos años antes, en Energen SA, compartió trabajo con Héctor María Huici, que desde el 2016 fue secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Modernización y antes había sido legislador porteño por el PRO. Desde el 2023 está en Iversa SA junto a Peres Moore, Nicolás Caputo, Rolando Strazzolini, Hernán Gabriel Pepa Furfaro -quien integra NLPC SA, un fideicomiso en el que declaró haber invertido Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI macrista-, Sebastián Loketek, Manuel Lucio Torino -cuñado de Pablo Clusellas, ex secretario legal y técnico de Macri-, Sebastián Braun -primo del ex jefe de Gabinete Marcos Peña- y Juan Martín Santagada -cuyo estudio de arquitectura era la cara visible del fideicomiso en el que invirtió Arribas y que explotó a nivel mediático cuando se supo que la intención era construir un edificio de lujo en un terreno adjudicado por el Estado en la Ciudad-.

Vittone, por su parte, compartió el directorio de Agroamerican Group SA en el 2008 con Gabriel Alejandro Fidel, parlamentario del Mercosur por Cambiemos. En el 2021 conformó Patagonia Farming SA junto a Daniel Sorzini, un empresario que apareció mencionado como uno de los socios de Marcelo D’Alessio en una denuncia presentada por Elisa Carrió.

El futuro de Edesur todavía es una incertidumbre. Hasta el momento, parece que fue administrado por un club de amigos macristas.