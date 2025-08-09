De las páginas a la pantalla: adaptan el libro “El Manager”

La industria audiovisual internacional mantiene su interés en las historias argentinas, y tras títulos como "El Encargado" (Guillermo Francella), "Ringo" (Oscar Bonavena), "Menem" y "Coppola", ya está en marcha un nuevo proyecto: "El Manager", basado en el libro de Jorge Zonzini y con estreno previsto para 2026.

El libro, editado por Planeta, es presentado como un testimonio que aborda el funcionamiento de la relación entre medios, espectáculo, justicia y opinión pública. A lo largo de sus capítulos, Zonzini repasa casos de alto impacto mediático, describe estrategias de posicionamiento y analiza cómo se moldean personajes públicos. El relato combina reconstrucción de hechos reales con elementos de dramatización, lo que facilita su adaptación al formato de serie.

No es la primera vez que una obra suya llega a la pantalla. Su primer libro, "El Silencio de Nahir", sobre el caso Nahir Galarza, derivó en la serie documental "El Secreto de un Crimen" (Paramount/Kapow) y en la película "Nahir" (Amazon Prime/Zeppelin Studio), dirigida por Hernán Guerschuny. En esta última, el personaje de Zonzini fue interpretado por Nacho Gadano, actor que, según versiones, podría volver a encarnarlo en "El Manager".

Se estima que la historia explorará no solo la faceta profesional de Zonzini como vocero, estratega de imagen y representante, sino también los desafíos y tensiones que implica trabajar en un ámbito donde la política, la justicia y el espectáculo suelen entrelazarse. Consultado por estos trascendidos, Zonzini señaló que no podía confirmar información por acuerdos de confidencialidad, pero dejó entrever el espíritu del proyecto:

“Este nuevo libro tiene la dinámica de que cada caso real de desarrollo de imagen y posicionamiento deriva en un capítulo que, con las debidas pinceladas de ficción, conforma un conjunto narrativo atractivo”.

La adaptación de "El Manager" llega en un momento de gran expansión para la ficción inspirada en hechos reales en América Latina, donde las plataformas buscan contenidos que combinen relevancia local con proyección internacional.

En Argentina, esta tendencia se ha consolidado en los últimos años con una producción sostenida de biopics, series testimoniales y ficciones documentadas que retratan figuras políticas, deportivas y del espectáculo. La combinación de audiencias familiarizadas con las historias y el interés global por tramas con identidad regional ha generado un ecosistema fértil para este tipo de proyectos, que ofrecen a la vez entretenimiento y una lectura crítica del detrás de escena de los grandes acontecimientos.