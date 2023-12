Los spinoff copan la pantalla grande

El director George Miller regresa al desierto postapocalíptico con “Furiosa”, la precuela de “Mad Max: Fury Road”, de la que Warner Bros. lanzó el primer tráiler, en el que Anya Taylor-Joy se afeita la cabeza para asumir el papel de Imperator Furiosa, la feroz capitana de guerra que interpretó Charlize Theron en la oscarizada película de acción de 2015.

La precuela, que es la quinta entrega de la franquicia “Mad Max” de Miller, sigue a una joven Furiosa que recupera su vida después de ser sacada del “Lugar Verde de Muchas Madres” y se sumerge en un mundo siniestro, en el que Chris Hemsworth y Tom Burke completan el elenco. Y supone un giro sobre la trama original y las películas protagonizadas por Mel Gibson en los ’80. Un spinoff a partir de un rebooteo que pasa a revisar los orígenes de la heroína que maneja camiones por rutas polvorientas.

Una lógica que Hollywood abrazó hace tiempo con éxitos dispares, y sobre todo en películas de acción o aventuras animadas al estilo Disney. De hecho, otro ejemplo reciente se desprende de la saga John Wick. Cuando la cuarta secuela llegó a los cines, y se convirtió en una de las favoritas entre los fanáticos y los críticos, Erica Lee, la productora del film, dejó en claro que estaba interesada en hacer un spinoff protagonizado por Rina Sawayama, quien encarnó a la asesina Akira.

A los fanáticos les encantó esta decisión de la productora ya que su personaje era maravilloso y, a pesar de tener mucho tiempo en pantalla, los fanáticos querían ver más del personaje. Y también se pensó en una serie basada en el personaje de Laurence Fishburne. “El mundo de Bowery King es algo que realmente estamos interesados ​​en explorar más. Él dirige la clandestinidad y es un mundo muy interesante. Bowery King aparece en todas partes, tiene vagabundos corriendo por las calles e información a través de palomas. Es de baja tecnología y analógico en un mundo digital, conoce a todos y llega a todas partes”, explicó Lee.

Exitos

La fórmula de revisar y ampliar historias a partir de personajes secundarios no es nueva. La serie de los noventa “Frasier”, protagonizada por Kelsey Grammer, fue un spinoff de su personaje en la popular comedia de borrachines de los ’80, “Cheers”. Desde entonces, los spinoffs probaron que pueden ser incluso tan populares como los originales, y muchas veces en el cine, salvar a la franquicia.

Es el caso de "Cruela", el éxito de Disney sobre los 101 dálmatas, pero también de “Creed”, la saga derivada de Rocky, que mantuvo su espíritu de lucha pero con aggionamiento visual de la mano de Ryan Coogler, que continuó con Michael B. Jordan en el doble rol de actor y director, llevando a la tercer entrega (2023) a superar a sus predecesoras en la taquilla estadounidense: recaudó 150 millones de dólares.

Durante su debut, la película recaudó la extraordinaria suma de 58,7 millones de dólares, superando las expectativas (40 millones de dólares), garantizando la continuidad de la historia, aunque Sylverster Stallone de un paso al costado. Algo similar ocurrió con el spinoff de Transformers, protagonizado por Hailee Steinfeld, la primera película de la franquicia que no fue dirigida por Michael Bay: recauda 364 millones de dólares en todo el mundo

Ambientada hacia fines de los ’80, la película sigue a Charlie Watson (Steinfeld), quien se convierte en la propietaria de un Volkswagen Beetle amarillo, solo para descubrir que es un Autobot disfrazado, roto y con cicatrices de guerra. Ella lo cuida hasta que recupera la salud y se unen para salvar al mundo de los Decepticons, seteando los orígenes de la saga. Un hit que atrajo a nuevos fans y público femenino.

Del mismo modo que “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” permitió potenciar a los héroes de acción que quedaban opacados por Vin Diesel en la saga de autos de carreras callejeras, la franquicia más rentable del cine en la actualidad. El film protagonizado por Jason Statham y The Rock recaudó 173,7 millones de dólares en EE.UU. y se ubica 5 dentro de la saga, por delante de las primeras tres entregas y el spin off “Tokio drift”.

Fracasos

Claro, no todos pueden ser goles. Y algunos pasan de éxitos a fracasos cuando se gasta la fórmula y se estira el arco dramático: la precuela inspirada en Harry Potter, Animales Fantásticos, es el mejor ejemplo. Festejada por los fanáticos y la crítica en su inicio, que destacaba la ambientación “años 20” de Collen Atwood, tuvo un viraje a partir de la segunda entrega, y la tercera fue tal fracaso que puso en riesgo los planes para “Animales fantásticos 4”: la narrativa enfocada en la relación amorosa entre Albus Dumbledore y el mago tenebroso Grindelwald, sumado a los problemas que trajo el COVID y un presupuesto inflado (200 millones de dólares), lograron un balance negativo. Unos 20 millones de dólares menos de lo que ganó Animales fantásticos 2 y un nuevo mínimo histórico para la franquicia.

Prueba de que los grandes estudios y los tanques de taquilla también chocan. Un camino al fracaso con muchas piedras: le pasó a Pixar con un spinoff de la icónica franquicia Toy Story: “Lightyear” le reportó a Disney pérdidas que superaron los 100 millones de dólares: se estima que costó 373 millones de dólares entre producción y marketing, y recaudó 267 millones entre ingresos de taquilla y otras fuentes.

Y no es el único fracaso de Disney: “Solo: A Star Wars Story”, un spinoff basado en el popular personaje de Star Wars, se estrenó en 2018 y se estrelló con más fuerza que el “Halcón Milenario” en incontables ocasiones. Durante la producción, los directores Phil Lord y Christopher Miller fueron reemplazados por el ganador del Oscar Ron Howard, quien llevó a cabo extensas refilmaciones, lo que provocó que los costos se dispararan. Se gastó un total de 330,4 millones de dólares, y otras 50 en publicidad, y la recaudación llegó sólo a 392,9 millones de dólares, lo que dejó a Disney con un rojo financiero.

Batalla

Pero Disney no abandonó la franquicia Star Wars por ello. Otros spinoffs de la saga Skywalker han resultado exitosos incluso sin tener jedis. El caso más notable es “Rogue One”, de 2016, que logró un retorno de la inversión (ROI) de 1,3. Disney gastó un total de 280,2 millones de dólares en “Rogue One”, que fue una apuesta tremenda, ya que contaba en gran medida con actores poco conocidos: Felicity Jones y Diego Luna, que volvió al papel de Andor recientemente para la serie homónima de Disney+.

Y reveses similares sufrió Fox con los spinoffs de "X-Men": después del fracaso de taquilla de "Dark Phoenix", volvió a chocar con "New Mutants". "Un estreno mundial en cines requiere un compromiso monumental de recursos: tiempo, energía, dinero. Y esta película no lo tuvo. Pero logró recuperar en el streaming. Teniendo en cuenta que no tuvo el gasto de un lanzamiento mundial en cines”, explicó el director Josh Boone.

En ese lote se anota también Black Adam, el spinoff de “Shazam” protagonizado por Dwayne Johnson. Un debut de la super estrella en el Universo DC que no fue lo esperado. Si bien la película superó los 250 millones de dólares en todo el mundo después de diez días en los cines, e igualó a otros films del género superhéroes de Warner como Aquaman (2018), fue destrozada por la crítica y el estudio se replanteó la secuela y la libertad que le habían dado a Johnson.

No hay una fórmula perfecta, coinciden los especialistas a la hora de los spinoffs. Dependerá de varios factores: un presupuesto más acotado que deje mejores márgenes de ganancia es fundamental. Pero un guión original que aporte sorpresas a un universo conocido, y finalmente la aprobación del fandom (al que habrá que hacerle permanentes guiños), sellarán la ecuación. Allí se inscriben “Logan”, protagonizada por Hugh Jackman y la “Deadpool” de Ryan Reynolds, dos historias que confluirán en uno de los estrenos más esperados de 2024

por R.N.