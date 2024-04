El "logro" del parate en la obra pública que se adjudicó Milei

Entre varias enumeraciones de recortes que ejecutara en este primer trimestre de gestión el Presidente Javier Milei expresó, por cadena nacional y como algo muy positivo, la reducción del 80 % de inversiones en las obras públicas.

Este medio entrevistó al ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco, que tiene 26 años de experiencia en ejecuciones de obras públicas y que, precisamente, hace unos días elaboró un informe sobre la situación que está atravesando tanto las obras públicas como privadas.

Al respecto, y en relación al mensaje presidencial, Velazco expresó que “el Presidente vive evidentemente en su mundo de teorías económicas, con un total desconocimiento del real rol que debe llevar adelante el Estado, no solamente en lo que respecta la industria de la construcción, sino desde un posición deshumanizada hacia la sociedad argentina a la que él debería contener. Él piensa en las obras públicas como gasto y no como una inversión que brindará una mejor calidad de vida a la sociedad".

"Milei nada dijo respecto a que ese 80 % de recorte de las obras públicas significó el despido de más de 70.000 obreros de la construcción en forma directa en relación con este tipo de obras. Tampoco nada dijo de una industria de la construcción que además está seriamente dañada por las políticas de ajuste que el implementó, y que ya arrastró a una estrepitosa caída de ejecuciones en obras privadas, con la consecuente cesantía de miles de obreros adicionales despedidos y que incrementó el número de desocupados del sector, por encima de los 100.000 trabajadores. Para Milei, estos son sólo números, variables de la economía, pero son personas, son familias que quedan a la deriva de las decisiones.”

Noticias: ¿Cómo estaría constituido el andamiaje de la construcción?

Velazco: Según un informe que publicara el INDEC en febrero de este año, se tienen 21.150 Empresas a nivel nacional, entre empresas constructoras y sub contratistas. Esto me permitió estimar que son alrededor de 530.000 los trabajadores en este rubro. Pero no se circunscribe a eso, a eso debe sumárseles los sectores proveedores de materia prima, como ser, cemento, piedra, hierro, cerámicos, etc. Y cada uno de estos sectores conforman un gran grupo adicional de trabajadores que dependen de lo que demande la construcción.

El sector de la construcción es uno de los más castigados por la política de gobierno que está llevando adelante el Presidente Milei. Sólo en este primer trimestre del año la caída de la actividad fue de un 31,6 %, respecto al mismo trimestre del año pasado” y, asimismo, como señal de caída en que se encuentran las Obras Públicas y Privadas, resalta la decisión de la siderúrgica Acindar de haber parado sus cuatro Plantas de Producción entre el 18 de marzo y el 15 de abril, y aclara el acero, es uno de los materiales fundamentales utilizados en la construcción, junto al cemento, por lo que la abrupta caída en su consumo es un claro indicador de la baja en dicha actividad.

Noticias: ¿Cuánto estima que representa dicho recorte en las obras públicas?

Velazco: Cuando Milei se hizo cargo del gobierno nacional, se encontraban en ejecución 2.308 obras públicas, las cuales se encontraban distribuidas en distintas provincias del País, las cuales, según estimaciones que llevara adelante, representan una inversión de ejecución del orden de los 326 millones de dólares.

Si dicha magnitud la comparamos con los 600 millones de dólares que significaron la compra de los aviones con sus equipamientos armamentísticos que acaba de adquirir el Gobierno Nacional, podemos fácilmente decir que, si solo se hubiesen comprado la mitad de las aeronaves y sus equipamientos, se podría haber concluido con las 2.308 Obras Públicas nacionales en ejecución. Por eso, no es que “no hay plata”, sino que demuestra la decisión política de aniquilación de inversiones de infraestructura por parte del Estado.”

Noticias:¿algunas reflexiones adicionales sobre la situación? ç

Velazco: Queda claro que este brutal recorte del 80 % que aplicó Milei, repercute de manera directa en los trabajadores, las Empresas, como también en las provincias afectadas, las cuales ven dilatarse, por tiempo indefinido, la posibilidad de poder brindar una mejor calidad de vida a sus poblaciones.

De la industria de la construcción viven, sólo de manera directa, unas 2 millones de personas y sería una gran pena, un acto genocida que, a una industria que le llevó tantos años conformarse, y consolidarse con diferentes sectores productivos, con economías regionales, pueda ser destruida por malas decisiones de un gobierno mesiánico.

Pero estimo que no todo le va a salir gratis al Presidente Milei, ya que las consecuencias de obras inconclusas, la no construcción de otras necesarias para la sociedad, como también la falta de mantenimiento de toda la infraestructura existente, lamentablemente van a ser las generadores de muchos accidentes fatales y de daños irreparables para la sociedad, que le terminarán poniendo a este gobernador en el centro de impredecible cantidad de causas penales.