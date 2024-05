Por qué Santiago Cúneo no debutó en A24

El canal lo había anunciado. Santiago Cúneo estaba listo para debutar en A24 con "El rey Desnudo". Pero a días de que el programa saliese al aire, hubo un cambio de planes. La franja en el canal de noticias (de 21 a 23 horas ) fue ocupada desde el lunes 13 por el periodista Pablo Caruso (antes favorito de Alberto Fernández y ex Tv Pública), al frente del ciclo"Qr", en el que se suman Irina Hauser (ex C5N de donde fue despedida recientemente) y el economista Hernán Letcher.

"Yo hace 12 años hacía 1+1 3 y esta propuesta es el desarrollo de todo lo que es el análisis político con la actualidad y con la profundidad con la que siempre laburamos pero, en este tiempo en particular, la idea es desarrollar algo así como un partido de ajedrez televisivo donde le mostremos a la gente la jugada y vamos a darle a la gente la información para la toma de decisiones”, contaba Cúneo entusiasmado antes del estreno. “Los viernes vamos a mantener la estructura de la hora de 22 a 23, y de 23 a 00 vamos a hacer una gran mesa con mucho más distensión de análisis y con mucha más participación de gente. Los invitados van a ser todos aquellos que hagan a la realidad social y económica de Argentina. Todos desde el arte hasta la economía”, aclaraba, adelantando las participaciones de Diego Giacomini, consultor económico y financiero, y el abogado liberal Carlos Maslatón.

"Estaba todo listo. Las máscaras estaban a punto de caer. Se reunieron desesperados, decidieron enviar un emisario para amenazar con una guerra desigual. El Estado contra un canal de televisión. Censura previa", escribió Cúneo en redes sociales, donde también compartió un video en el que se leía lo anterior y aparecían distintos rostros de la política cercanos al presidente Javier Milei. Y el lunes por la noche en el streaming "Uno Más Uno Tres", el polemista contó: "Empezamos a trabajar los equipos de América y A24, y avanzamos en contenidos, ideas y búsqueda del nombre correcto, que pasaron seis antes de El Rey Desnudo, toda la parte de gráfica... todo eso fue un trabajo de producción de los equipos del Grupo América".

"Todo el canal trabajó para un éxito, nos preparamos para romperla", aseguró Cúneo. "El viernes previo al lunes del debut, empezaron las desesperaciones del oficialismo, de estos locos desquiciados, mercenarios, que ocupan Balcarce 50. Hubo una reunión de urgencia que involucró físicamente al loco psiquiátrico, a la loca psiquiátrica de la hermana, debió seguramente participar Conan, estaba el vocero presidencial Adorni, Caputo y se sumó el que finalmente es el actor de todo este episodio, el señor Posse", siguió el ralato .

"El señor Posse juega al Superagente 86, manda a pinchar teléfonos, a hacer seguimientos ilegales... pinchándoles el teléfono a diputados del propio oficialismo. Posse, ante el fracaso de la gestiones de su jefe psiquiátrico, opera la censura, y se transforma en el operador de la censura​, Lo primero que hacen es recurrir a José Luis Manzano, socio del grupo América, y le piden que colabore en la censura desde adentro del grupo. Y empieza la acción de desgaste de José Luis Manzano, haciéndose el enojado, porque tiene otros intereses que defender, que tiene todo el derecho de tenerlos, que no son que Cúneo esté en América porque los negocios de le caen. Porque la amenaza era que el gobierno le iba a declarar la guerra a los socios del Grupo América", concluyó Cúneo sobra la supuesta trama que lo marginó de A24.

Cerca de Cúneo insisten en que Javier MIlei le teme. Destacan que el presidente pisó un estudio de televisión por primera vez a su lado. Fue su columnista y le habría contado intimidades que temía que salieran a la luz. "A la 1.39 del lunes hago un tuit en el que aviso que seguían operando para que 'El Rey Desnudo' no saliera al aire, porque a las 12 de la noche habían vuelto a llamar para ver si el mensaje de las 6 de la tarde había sido efectivo. El lunes no salimos por la tensión ante la amenaza de un gobierno", contó Cúneo. "El gobierno decidió fundir a los medios que no son adeptos y que no reciban el sobre negro de la pauta negra que reparten desde Balcarce 50 a todos los acólitos propagandistas del régimen", agregó. "Después de eso me llaman y me comunican que la situación es muy fuerte: 'Tenemos a José Luis operando desde adentro y al gobierno que va hasta la casa de uno de los socios para amenazarlo directamente'", concluyó el periodista, quien seguirá fogoneando su interna desde el streaming.

