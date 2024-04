Hechos extraños e insólitos

TRES ESTRELLAS Y MEDIA

En el año en que se cumple el cuarenta aniversario del estreno de la icónica película “Ghostbusters” y ante el lanzamiento de la secuela “Ghostbusters: Apocalipsis fantasma”, uno de sus protagonistas, el reconocido actor y comediante estadounidense Dan Aykroyd, se suma al canal History en un envío cuyo título original en inglés es “The UnBelievable”, que intenta descubrir la verdad detrás de algunos de los hechos reales más extraños e insólitos del mundo.

Esta nueva serie considerablemente entretenida, desentierra un conjunto de asombrosos, salvajes y misteriosos acontecimientos, lugares, inventos, criaturas y personas de la historia de la humanidad, ofreciendo historias de una manera en que sólo Aykroyd puede hacerlo: con un tono de curiosidad, fantasía, imaginación y hasta humor, acompañado de recreaciones dinámicas, material de archivo y entrevistas a expertos para cada uno de los temas propuestos.

En el primer episodio, el intérprete explora sobre los lugares más extraños alrededor del planeta: desde una isla ubicada en México llena de muñecas espeluznantes con un oscuro pasado y cuevas que albergan virus letales, hasta los misterios del Triángulo del Lago Michigan, donde barcos desaparecidos y fenómenos inexplicables han envuelto las aguas en misterio. También el Lago Rupkund, apodado Skeleton Lake, ubicado en lo alto del Himalaya, donde en 1942 un guardabosques indio encontró pilas y pilas de huesos que acabaron siendo alrededor de 500 esqueletos humanos o el lugar más embrujado de los Estados Unidos, el Sanatorio de Waverly Hills en Louisville, Kentucky.

Además, esta primera temporada se sumerge ante la curiosidad de las muertes más bizarras del mundo, cuerpos asombrosos, armas insólitas, super humanos, rituales de lo más inusuales, extraños experimentos, historias debajo de la superficie, desde criaturas marinas a ciudades ocultas, o los casos más improbables e increíbles pero reales de cómo personas lograron sobrevivir a las condiciones más extraordinarias.

Desde la gran inundación de melaza de Boston, hasta un hombre que resistió al impacto de un rayo no una, ni dos, sino siete veces. Lo cierto es que estas historias aparentemente fantásticas realmente sucedieron y demuestran cuán extraño puede ser

nuestro mundo. El espectador memorioso no tardará en ver las similitudes con el ciclo The UnXplained de William Shatner. De todos modos, ostenta esta propuesta su singularidad y vale la pena verla desde ese lugar.