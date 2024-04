Juan Manuel Lugones, ex APREVIDE, se declaró culpable de abuso sexual

Juan Manuel Lugones, extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva de la provincia de Buenos Aires (APreViDe), fue procesado por abuso sexual y evitó por segunda vez el inicio del juicio oral en La Plata, al aceptar su culpabilidad, firmando un juicio abreviado que debe ser homologado por el juez. La causa se inició por la denuncia de una mujer policía quien dijo ser víctima de abuso sexual por parte de Lugones.

Según la agente, el funcionario bonaerense, además de someterla sexualmente, le habría propuesto de manera insistente mantener un vinculo por fuera del ámbito de su ocupación. Al negarse, la denunciante tuvo otro destino laboral. De tal manera, la denuncia fue radicada el 2 de enero de 2020, y a causa fue investigada por la fiscal Cecilia Corfield: refiere a distintos hechos ocurridos en 2016, cuando la oficial cumplía funciones en la sede del organismo en La Plata (edificio ubicado en calle 3, entre 33 y 34).

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, detalló diferentes situaciones sufridas desde su ingreso laboral a la APreViDe y sostuvo que fue derivada a otro sector por no aceptar los insistentes intentos del titular del organismo para lograr un vínculo por fuera del espacio laboral. “Un día fuimos a Mar del Plata a un operativo, íbamos en dos camionetas. Él adelante y nosotros atrás. En un momento nos hace parar en el medio de la ruta y nos dice de sacarnos una foto en la caja de la camioneta donde viajaba él. Cuando yo quiero subir a la caja, poniendo un pie en un estribo, siento unas manos en mi cola que me empujan hacia arriba y cuando miro hacia atrás, veo que era Lugones el que lo había hecho”, contó la agente en el marco de la denuncia.

Entre otros fragmentos de la declaración de la oficial se detalló: “Me preguntaba si me gustaba comer pastas o si quería trabajar en las canchas. Ante eso, yo respondí que quería hacer el mismo trabajo que mis compañeros”. La declarante sostuvo que luego de estos avances, el denunciado comenzó a llamarla para invitarla a cenar y “con excusas, rechazaba la invitación”, pero entonces al día siguiente de cada intento debía "aguantar un trato distinto, con caras de enojo y un trato cortante”.

La causa contra el ex funcionario fue llevada a juicio el año pasado. El 12 de octubre de 2023 Lugones solicitó ser asistido por un defensor oficial, que hasta ese momento lo venía asistiendo un abogado particular. El debate debía comenzar el 17 de octubre, pero el defensor público solicitó que se reprograme el inicio de las audiencias porque recién ese día recibió la causa.

El juez dispuso el inicio del debate oral para este viernes 19 de abril. Pero la defensa oficial y la fiscal de juicio acordaron una pena de “seis meses de prisión de ejecución condicional” por el delito de “abuso sexual simple”. “El viernes se iba a celebrar el juicio oral y cómo las pruebas lo comprometían decidió acordar con la fiscalía un juicio abreviado donde reconoce los hechos”, señalaron fuentes judiciales al portal platense 0221. "Lo que no pudieron los barras, lo pudo la Policía. Yo soy inocente pero esta causa estaba tan armada por los intereses que perjudiqué en mi paso por la Aprevide, que estaba condenado de antemano. Entonces, para no exponerme más, hablé con mi familia, sobre todo con mis hijos, y decidí darle un corte a la situación. Acepté haber hecho algo que todos saben que no hice, pero ya me era imposible seguir peleando contra el poder”, le dijo Lugones a TyC Sports.

Y tras el acuerdo, Lugones volvió a aparecer en redes para opinar sobre el Superclásico del fin de semana pasado. En un reciente mensaje de su cuenta de la red social X, el ex funcionario de la gobernación bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, opinó sobre el desarrollo Boca-River, jugado en Córdoba en el marco de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. “Boca y River con las dos hinchadas en Córdoba, cómo debe ser. Felicitaciones Chiqui Tapia por la decisión de hacerlo y por la confianza en un Fútbol en Paz en Argentina”, posteó Lugones, arrobando al presidente de la AFA y a los dos clubes rioplatenses. NOTICIAS buscó el descargo del ex directivo del APreViDe, pero hasta el momento no hubo respuesta.